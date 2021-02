Új generációs kobotokat dob piacra az ABB

A GoFa™ és a SWIFTI™ kobotcsaláddal bővíti YuMi® együttműködő robtoportfólióját az ABB

Tíz munkáltatóból nyolc úgy nyilatkozik, hogy az elkövetkező évtizedben fokozni kívánja a robotok használatát, a világjárványt pedig az automatizálást célzó beruházások katalizá-torának nevezi.

Az ABB együttműködő robotokból (ún. kobotokból) álló portfóliója a nagyobb terhelhetőséget és munkavégző sebességet kínáló új GoFa™ és SWIFTI™ kobot termékcsaláddal bővül, kiegészítve a YuMi® és Single Arm (egykarú) YuMi® sorát. Ezek az erősebb, gyorsabb, és nagyobb munkavégző képességgel rendelkező kobotok felgyorsítják a cég terjeszkedését a gyors növekedéssel kecsegtető ágazatok, többek között az elektronika, az egészségügy, a fogyasztói cikkek, a logisztika, valamint az élelmiszer- és italgyártás területén, hogy kielégítse az automatizálás iránt egyre inkább megmutatkozó igényeket.

Az intuitív tervezés nyomán létrejött GoFa™ és SWIFTI™ kobot beprogramozásához a megrendelőnek nem kell házon belül szakembert biztosítania. Az a tény, hogy a megrendelőnek leszállított kobot néhány perc alatt telepíthető, és minden felkészítő tréning nélkül azonnal üzemkész állapotba hozható, egyenes utat nyit az automatizálásban eddig hátul kullogó iparágak felé.

– Most már elmondhatjuk, hogy a miénk a piac legsokszínűbb kobotportfóliója, mely lehetőséget kínál a munkahelyek gyökeres átalakítására, és segít ügyfeleinknek a működési teljesítmény és a növekedés új csúcsait meghódítani – mondta Sami Atiya, az ABB Robotics & Discrete Automation üzletágának elnöke. – Ezek a könnyen használható és egyszerűen konfigurálható robotok, az ABB ügyeleti rendszerben, online elérhető globális szervizhálózatának szakértő támogatása mellett lehetőséget biztosítanak arra, hogy mérettől függetlenül minden cég és a gazdaság újabb ágazatai – és nem pusztán a termelés – először vegyenek igénybe robotokat.

Portfóliót bővítő új kobotjait az ABB azzal a céllal és úgy fejlesztette ki, hogy a tapasztalt és az újdonsült robotfelhasználónak egyaránt segítségére legyen az automatizálás tempójának felgyorsításában. Ehhez négy olyan megatrend – gyökeresen eltérő fogyasztói igények, munkaerőhiány, digitalizáció és általános bizonytalanság – közepette kell állni a sarat, amelyek átalakítják a vállalatokat, és a gazdaság újabb ágazataiban keltik fel az automatizálás iránti igényt. A terjeszkedés a Business Area irányvonalát követve a nagy növekedési potenciállal rendelkező ágazatokat célozza, és portfólió szintű innovációval segíti elő a cég nyereséges növekedését.

A termelés jövőjét az automatizálás határozza meg

Egy 1650 kisebb-nagyobb európai, egyesült államokbeli és kínai vállalatra kiterjedő globális felmérés szerint a cégek 84%-a kívánja az elkövetkező évtizedben megkezdeni robotok alkalmazását, illetve fokozni annak mértékét és az automatizálás ütemét, 85%-uk pedig úgy nyilatkozott, hogy a pandémia teljesen „átrendezte” cégük és iparáguk működését, és a COVID-19 koronavírus-járvány egyfajta katalizátorként pörgette fel az automatizálást célzó beruházásokat. A cégek közel fele (43%-a) mondta azt, hogy a robotikában látja a munkahelyi egészség és biztonság javításának egyik eszközét, 51% véleménye szerint a robotok sokat segíthetnek a szociális távolságtartásban, és több mint egyharmaduk (36%) nyilatkozott úgy, hogy szerintük a robotok használatán alapuló automatizálás javítani fogja az alkalmazottak munkájának minőségét. Ennél is figyelemre méltóbb, hogy a cégtulajdonosok 78%-a szerint nagyon nehéz munkaerőt találni és meg is tartani azokban a munkakörökben, ahol ismétlődő jellegű vagy ergonómiai szempontból komoly kihívást jelentő feladatokat kell végezni.

A kobotok kialakításuknál fogva alkalmasak arra, hogy az emberek fizikai biztonságát szolgáló intézkedések alkalmazása – pl. kerítések felállítása – nélkül munkavállalók jelenlétében működjenek, ezenkívül rendkívül könnyen telepíthetők és használhatók. 2019-ben világszerte több mint 22.000 új együttműködő robotot helyeztek üzembe, ami 19%-kal haladta meg az előző év hasonló számait. Az együttműködő robotok iránti kereslet becsült együttes évi növekedési üteme (CAGR) 17% lesz 2020 és 2025 között, a kobotok globális eladási értéke pedig várhatóan a 2019-es kb. 0,7 milliárd $-ról 2025-re nagyjából 1,4 milliárd $-ra fog emelkedni. Előrejelzések szerint az ipari robotok teljes globális piaci értéke a 2020-as kb. 45 milliárd $-ról 2023-ra kb. 58 milliárd $-ra fog emelkedni (9%-os CAGR mellett).

A GoFa™ és a SWIFTI™ kobot abban lehet a vállalkozások segítségére, hogy folyamataik automatizálásán keresztül felszabadítsák a termelésben, az orvosi laboratóriumokban, av logisztikai központokban és raktárakban, az üzemekben és a kisebb termelő létesítményekben dolgozó munkavállalóikat az anyagmozgatás, a gépápolás, az alkatrész-összeszerelés és a csomagolás fárasztó terhe alól.

– Portfóliónkat minden eddiginél könnyebben telepíthető és használható kobotokkal bővítjük, és valós idejű támogatással segítjük elő azok minél gyorsabb bevonását a termelésbe olyan cégeknél is, ahol korábban talán nem is gondoltak robotok használatára – mondta Atiya. – Tapasztalatból tudjuk, hogy a legjobban teljesítő cégek az emberi tudás mellett az új technológiákban rejlő lehetőségeket is kiaknázzák – tette még hozzá.

A táblagép, illetve az okostelefon használatában jártas felhasználó könnyedén be vagy éppen át tudja programozni az új kobotokat az ABB gyorsbeállító eszközeinek igénybevételével. Az ügyfelek is profitálni fognak az ABB globális iparági és alkalmazási ismereteiből, melyek 1974 óta folyamatosan gyarapodtak a több mint 500.000 robottechnikai megoldás telepítése és beüzemelése során, valamint az ABB 1.000-nél is több globális partnert számláló hálózata által nyújtott támogatáson keresztül.

Az új GoFa™ és SWIFTI™ kobotcsalád az ABB YuMi termékcsaládjának sikerére épít, mely a YuMi – a világ legelső valóban együttműködő robotjának – 2015-ös megjelenése óta számtalan vállalkozásnak volt segítségére a kulcsfontosságú munkafeladatok biztonságos automatizálásában. Ma az ABB YuMi kobotjai világszerte gyárak, üzemek és laboratóriumok sokaságában dolgoznak emberek mellett, és látnak el különféle munkákat a csavarozástól kezdve az elektronikai és elektromos alkatrészek összeszerelésén át szelepek és USB pendrive-ok előállításáig, illetve a COVID-minták laboratóriumi tesztjeinek végrehajtásáig bezárólag.

