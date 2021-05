Tovább bővül a TX2 sorozat

Bemutatkozik a Stäubli három új TX2 hattengelyű robotja

Három új Stäubli hattengelyes robot mutatkozik be a közepes kapacitású kategóriában. A TX2-140, TX2-160 és TX2-160L megjelenésével a jelenlegi TX2 választék összesen kilenc modellre bővül. Merev felépítésüknek és intelligens kialakításuknak köszönhetően az új robotok számos különféle felhasználási területhez és környezethez alkalmasak, a zord körülményektől kezdve a steril környezetekig. Emellett a legmagasabb szintű biztonságot és összekapcsolhatóságot nyújtják.

A TX2-140 modell hatótávolsága 1510 mm, a TX2-160 modellé pedig 1710 mm. Mindkettő teherbírása 40 kg. A TX2-160 hosszúkaros változata, a TX2-160L lenyűgöző, 2010 mm-es hatótávolsággal dicsekedhet, 25 kg-os teherbírás mellett. Ezekkel az új modellekkel a Stäubli a kompakt TX2-90 és a nagy méretű TX-200 közötti szegmenst célozza meg.

Mindhárom gép ±0,05 mm-es ismétlési pontossággal rendelkezik, így a világpiacon elérhető legpontosabb robotok közé tartoznak. Ez, valamint a modellek páratlan dinamikai tulajdonságai – például az 5. tengelyen elérhető 1500°/s maximális sebesség – a legrövidebb ciklusidők elérését teszik lehetővé. A Stäubli saját fejlesztésű, immár az 5. tengelyen is alkalmazott meghajtási technológiájának köszönhetően a csukló merevsége is jelentősen megnőtt elődjükhöz, az RX160-hoz képest.

A merev szerkezetnek és az intelligens kialakításnak köszönhetően: ideálisak számos különféle felhasználási területhez és környezethez, a zord körülményektől kezdve a steril környezetekig.

Optimalizált, letisztult kialakítású hattengelyes robotok

Az új gépek másik feltűnő jellemzője a kompakt kialakítás, amelyet tisztaszobában való felhasználásra terveztek. A robotok nagy és hatékony munkatérrel rendelkeznek. Nincsenek a kontúrokat megtörő, zavaró külső kábelek vagy vezetékek: minden közeg- és tápvezeték az IP 65 védelmi osztály előírásai szerint lezárt ház belsejében kapott helyet, (opcionálisan IP 67 túlnyomásos egységgel), a csatlakozók igény esetén függőlegesen, rejtve vezethetők el a talprész alatt, és a robotok úgy lettek megtervezve, hogy ne alakuljanak ki holtterek. Ezek a gépek a modern, higiénikus alkalmazásokhoz szánt rendszerekre vonatkozó minden elvárásnak megfelelnek.

A tisztaszobák követelményeit maradéktalanul teljesítő új hattengelyes robotok emellett szabványos környezetekben és érzékeny gyártási környezetekben is megállják a helyüket. Ez utóbbiak közé tartoznak többek között a gyógyszeripari, orvostechnikai, napelemgyártási, fémipari, autóipari és hasonló alkalmazások, amelyekre a gyártó kiemelt figyelmet fordít. A TX2 sorozatból már ismert különleges változatok – köztük a nedves környezetbe szánt HE, az elektrosztatikus védelemmel ellátott ESD, a Cleanroom és a Stericlean modellek – fokozatosan válnak majd elérhetővé ezekhez az alkalmazásokhoz is.

A gyártó különösen büszke az új robotok ultrakompakt kialakítására. Elmondható, hogy a Stäubli számos integrátor és végfelhasználó álmát váltotta valóra ezekkel a könnyen integrálható hattengelyes robotokkal, amelyek elég kis méretűek ahhoz, hogy minimális helyigényű gyártócellák és gyártósorok kialakítását tegyék lehetővé. Míg a TX2-160-hoz két rögzítési lehetőség áll rendelkezésre – padlóra és mennyezetre –, addig a TX2-140 függőleges felületre is rögzíthető bármilyen szögben, így 360°-os felszerelést tesz lehetővé.

Stäubli TX2-140: Az új középkategóriás modellek lenyűgöző, 40 kg-os teherbírással dicsekedhetnek

A hosszú karú TX2-160L változat a standard modell 1710 mm-es hatótávolságát jelentősen meghaladó 2010 mm-es hatótávolsággal rendelkezik

A TX2-160 jelentős előnyt kínál elődjéhez, az RX160-hoz képest: mostantól minden hattengelyes robot ugyanazt az intelligens CS9 vezérlési technológiát alkalmazza, ami megkönnyíti a többrobotos megoldások megvalósítását digitálisan összekapcsolt gyártási környezetekben

Egységes vezérléstechnika élenjáró biztonsági funkciókkal

A korábbi RX160 modell helyére érkező TX2-140/160 további előnye, hogy mostantól minden hattengelyes robot ugyanazt a vezérlési technológiát használja, ami megkönnyíti a többrobotos megoldások kiépítését digitálisan összekapcsolt gyártási környezetben. A könnyű és kompakt CS9 vezérlőnek és a fejlett biztonsági funkcióknak köszönhetően a TX2 sorozat új fejezetet nyit az ember és a robotok közötti együttműködésben. Első alkalommal vált lehetővé az MRC (Man Robot Collaboration) koncepcióinak megvalósítása szabványos robotokkal anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a hatékonyság terén. Ez különösen igaz az új közepes kapacitású modellekre.

A TX2 sorozat új tagjainak minden tengelye digitális biztonsági jeladóval és integrált biztonsági áramkörrel van ellátva. Minden biztonsági funkció tanúsítvánnyal rendelkezik, és megfelel a SIL3/PLe biztonsági kategória szigorú követelményeinek, maximális védelmet nyújtva ezáltal mind a kezelők, mind a technológiai berendezések számára. Az új robotok széles körű biztonsági funkciói, az Industry 4.0 kompatibilitás (beleértve az OPC-UA szervert is), a mechanikai tulajdonságok és az átlagosnál hosszabb karbantartási intervallumok mind hagyományos, mind digitális hálózati környezetben garantálják a produktivitást.

