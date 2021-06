Technológiai sokféleség és a legnagyobb pontosság

A Stäubli új MPS robotikai szerszámcserélő sorozata 80 kg-ig terhelhető

A Stäubli Connectors bemutatta kompakt robotikai szerszámcserélő rendszereinek új sorozatát. Az öt új MPS-méret teherbírása 80 kg-ig terjed. Az új modellek esetében különösen szembetűnő az alkalmazható átviteli technológiák változatossága, valamint a rendkívül magas, ±1,5 µm ismétlési pontosság. A bármilyen alkalmazáshoz nagyon könnyen alkalmazható új sorozat bevezetésével a Stäubli már minden robotmodellhez és teherbíráshoz képes a megfelelő szerszámcserélő rendszert kínálni.

Nagyobb rugalmasság és megnövelt kihasználtság: egy automatikus szerszámcserélő rendszer jelentősen megnövelheti a robot termelékenységét. Számos gyártási folyamat esetében az automatikus szerszámcsere az egyetlen mód arra, hogy elérjük a szinte az összes iparágban elvárt magas szintű termékindividualizációt.

Globális robot- és csatlakozógyártóként a Stäubli évtizedes tapasztalattal rendelkezik a robotizált gyártósorokkal szemben megfogalmazott követelményekben. A céget a robotikai szerszámcserélő rendszerek fejlesztésének egyik úttörőjeként tartják számon, amely már 1 530 kg-os hasznos terhelésig rendelkezik átfogó termékkínálattal.

MPS COMPLETE szerszámcserélő

A moduláris termékkoncepció hatékony megoldásokat eredményez

A Stäubli most újonnan kifejlesztett szerszámcserélő rendszert mutatott be. Az MPS015, MPS025, MPS035 MPS055 és MPS080 modellek 80 kg-ig fedik le a hasznos teherbírást. Az új sorozatban a Stäubli a testreszabott megoldások nagyon egyszerű konfigurációjában szerzett know-how-ja is megjelenik.

Minden Stäubli robotikai szerszámcserélő rendszer moduláris termékkoncepción alapszik. Három hatékony megoldásból választhatjuk ki a számunkra ideális szerszámcserélőt: az MPS COMPLETE elnevezés az előre konfigurált komplett rendszerekre utal, amelyek azonnali használatra készek, a legrövidebb szállítási határidő mellett. Az MPS MODULAR olyan egyedileg összeállított ügyfélmegoldásokat jelent, melyek szintén rövid időn belül szállíthatók, és készen állnak az azonnali használatra. Az MPS CUSTOMIZED rendszereket pedig kifejezetten az ügyfél alkalmazási követelményeihez igazítják.

MPS MODULAR szerszámcserélő

Integrált funkciók és modulok széles választéka

„A 80 kg teherbírásig tervezett új MPS-rendszereink átfogó megoldási koncepciót adnak – jelentette ki Norbert Ermer, a Stäubli bayreuthi szerszámcserélő üzletágának vezetője. – Szinte bármilyen alkalmazást képesek vagyunk megvalósítani az anyagfeldolgozástól kezdve az alkatrészmozgatáson át a kamerás minőség-ellenőrzésig.”

Az új rendszerek reteszelőegységeibe már beépítették a pneumatika vagy a vákuum átvezetőit is. A rugalmas funkcionális bővítés érdekében számos kiegészítő modul áll rendelkezésre a pneumatika és a vákuum továbbítására, a jel- és adatátvitelre vagy éppen árnyékolásra, földelésre, szerszámkódolásra és adattárolásra. A lehetséges technológiai kombinációk sokfélesége így szinte végtelen.

Az elhelyezés rugalmassága növeli a költséghatékonyságot

A felhasználók nagyon rugalmasan helyezhetik el az átviteli modulokat, és így a robot kábelcsomagjához adaptálhatják azokat. A megoldások egy egyszerű rendelési kód révén minden alkalmazáshoz és minden követelményhez hatékonyan konfigurálhatók.

Az MPS szerszámcserélő robot felőli oldalát minden szükséges modullal felszerelték a robot számára releváns szerszámok használatához. A szerszámoldalon csak azokra az átviteli modulokra van szükség, amelyek az adott szerszám működéséhez szükségesek. Ezáltal egy robot felőli oldallal akár hat különböző felszereltségű szerszámoldal is működtethető a gyors megtérülés érdekében.

„Az átfogó és rugalmas szerszámopcióknak köszönhetően optimális megoldásokat tudunk konfigurálni – hangsúlyozta Norbert Ermer. – Termékeink könnyen integrálhatók, így teljesen új termelékenységi határok nyílhatnak meg számos iparág számára az elektronikától kezdve a gépgyártáson át a fém- és műanyag-megmunkálásig.”

MPS CUSTOMIZED szerszámcserélő

A robot teljesítményének ideális kihasználása maximális pontosság mellett

Az MPS-rendszer robot felőli oldala és szerszámoldala közötti kapcsolat érdekében a Stäubli a kereszt alakú vezetőfelületeket egy rugós gömbzárrendszerrel ötvözte. Ez lehetővé teszi, hogy a szerszámcserélők a teljes élettartamuk alatt maximális pontosságot érjenek el. A szerszámok mindig 100%-ban pontos pozícióba kerülnek ±1,5 µm ismétlési pontosság mellett.

Az opcionálisan elérhető állapotfigyelést helytakarékos módon közvetlenül a szerszámcserélő reteszelőegységébe integrálják, így a csatlakoztatott MPS teljes magassága nem változik. Így a lehető legkisebb a szerszámok tehetetlenségi nyomatéka, és a robot hasznos terhelhetősége optimálisan kihasználható.

Könnyű integráció és azonnali használat

A Stäubli 1 530 kg teherbírásig tartó robotikai szerszámcserélő rendszereihez hasonlóan a 80 kg tartományig tervezett új rendszerek is közvetlenül, adapter nélkül csatlakoztathatók a világ minden robotmodelljének ISO szabványos karimájához. Ez a fúrósablon a szerszámoldalra is átkerül az összeszereléshez.

Az egyedileg konfigurált szerszámcserélőket teljesen összeszerelve és használatra készen szállítják. A rendszerek moduláris felépítésének köszönhetően a Stäubli MPS robotikai szerszámcserélők bármikor adaptálhatók vagy bővíthetők az új alkalmazásokhoz.

A Stäubli minden méret számára szerszámállványt is elérhetővé tett. Ezek lehetnek önállóak, vagy csak a szerszámállvány felső részét használják, ami szabványos profilmegoldásokban szerelhető fel, és tárolásra használható. A megfelelő szerszámtartó modulokat az MPS reteszelőegységekre szerelték.

