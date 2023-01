Technológia a hálózatba kapcsolás és a klímavédelem szolgálatában

CES 2023: a Bosch szenzorai biztonságosabbá és kényelmesebbé teszik az életet

Címkék: autógyártás autóipar autóipari beszállító bosch önvezető autó szenzor szenzortechnika

Az érzékelők mára mindenütt jelen vannak, az életünk részei és segítségükkel az autóink, az elektromos kerékpárok, az okostelefonok, a fitneszkövetők és a fejhallgatók is érzékelik környezetünket. A Bosch olyan intelligens érzékelőket fejleszt és gyárt, amelyek biztonságosabbá és kényelmesebbé teszik az életet, és hatékonyságuknak köszönhetően környezetünk védelméhez is hozzájárulnak. A Bosch élen jár és piacvezető a mikroelektromechanikai érzékelők (MEMS-érzékelők) gyártásában. „Az elmúlt öt évben annyi MEMS-érzékelőt állítottunk elő, mint azt megelőzően a gyártás 1995-ös kezdete óta összesen” – hangsúlyozta Tanja Rückert, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának tagja Las Vegasban a 2023-as Consumer Electronics Show (CES) kiállításon. A szenzorok gyártását a vállalatcsoport 27 évvel ezelőtti kezdte, azóta összesen több mint 18 milliárd MEMS-érzékelőt készítettek, napjainkban minden autó átlagosan huszonkettőt tartalmaz ezekből. A Yole Group* piackutató és stratégiai tanácsadó intézet jelentése szerint a Bosch a MEMS-érzékelők vezető gyártója.

Az ilyen érzékelők iránti globális kereslet a jelenlegi 33,5 milliárdról 2027-re várhatóan mintegy évi 49 milliárd darabra bővül. A vállalatcsoport a termelési volumen jelentős bővülésére számít. Tanja Rückert kiemelte: a Bosch célja, nemcsak hogy megőrizze, hanem tovább erősítse piacvezető pozícióját. A Bosch jelentős összegeket fordít arra, hogy fejlessze a drezdai és reutlingeni félvezető-gyáraiban a termelést. Összességében a vállalatcsoport 2026-ig hárommilliárd eurót tervez beruházni a félvezető üzletágába, az érzékelők fejlesztésébe és gyártásába. A mikroelektronikával és kommunikációs technológiával kapcsolatos munkában az európai IPCEI ME ("Important Project of Common European Interest on Microelectronics") finanszírozási programra támaszkodik majd.

Az érzékelők életet menthetnek és utat nyitnak a hálózatba kapcsolt világ felé

Az érzékelők jelentik a modern technológia szívét és a hálózatba kapcsolt világ gerincét. Biztonságosabbá teszik a járműveket, nap mint nap életeket menthetnek, egyúttal a klíma és az emberi egészség védelméhez is hozzájárulnak. A szenzorok a Bosch minden üzleti területe számára kulcsfontosságú technológiai alapot jelentenek, egyben a „Sensor tech #LikeABosch” digitális kampányban is a középpontban állnak. „Az érzékelők révén új szintre emelhetjük az ’Életre tervezve’ technológiákat, amelyek nem csupán az emberek életminőségét javítják, hanem a mindennapokban használt okos eszközök ökológiai lábnyomát is csökkentik. Új #LikeABosch kampányunkban kiváló példákat mutatunk erre” – fejtette ki Tanja Rückert.

A MEMS-érzékelőket először az autóiparban alkalmazták széles körben, a Bosch pedig a mai napig az iparág egyik vezető szenzorgyártója. A Bosch szenzorai segítik a járműnavigációt, légzsákokat és elektronikus menetstabilizáló rendszereket (ESP) szabályoznak, illetve a vezetés biztonságát, kényelmét és gazdaságosságát növelő különböző funkciókat tesznek lehetővé. Az automatizált vezetéshez pedig egyenesen nélkülözhetetlenek a szenzorok, hiszen azok a járművek szemeként funkcionálnak, érzékelve a környezetünket. A Bosch érzékelői nélkülözhetetlenek az önvezető autózással kapcsolatos fejlesztésekben, a vállalatcsoport már ma is kínál radar-, lidar-, video- és ultrahang-szenzorokat az automatizált vezetéshez. A MEMS-érzékelők azonban a fogyasztói elektronikai termékek termékek gyártásában is központi szerepet játszanak. Az okostelefonok nyomásérzékelői például akár néhány centiméteres pontossággal is meg tudják határozni a készülék pillanatnyi magassági pozícióját, így vészhelyzetben az elsősegélynyújtók gyorsan megtudhatják, melyik emeleten tartózkodik a bajba jutott. Az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Bizottságának (Federal Communications Commission; FCC) becslései szerint az ilyen nyomásérzékelők csak az Egyesült Államokban mintegy tízezer életet mentenek meg évente.

A Bosch új fejlesztésekkel növeli a közúti közlekedés biztonságát

A 2023-as CES kiállításon a Bosch számos új, érzékelőalapú mobilitási fejlesztést mutat be – többek között a CTA iparági szövetség „Legjobb Innováció Díjával” („Best of Innovation Award”) kitüntetett RideCare Companion megoldást, mely a hálózatba kapcsolt és automatizált mobilitás során a járműben ülők fokozottabb biztonságához járul hozzá. Az intelligens kamerából, vezeték nélküli SOS-gombból és felhőalapú adatszolgáltatásokból felépülő, hálózatba kapcsolt hardver- és szoftvermegoldás a jármű belső és külső felügyeletét is lehetővé teszi, így balesetkor vagy veszélyhelyzetben a járműben utazók éjjel-nappal kapcsolatba léphetnek a Bosch munkatársaival. A szakemberek videókapcsolat segítségével betekinthetnek a járműbe, felmérhetik a helyzetet, és szükség esetén gyorsan segítséget hívhatnak. Különösen fontos biztonsági feladatot láthat el a RideCare Companion például a taxitársaságoknál és a sofőrszolgálatoknál dolgozókat segítve.

Az Off-Zone Crash Detection szintén fokozott biztonságot ígér az utakon: a rendszer a sávváltáskor vagy útkereszteződésekben gyakran előforduló oldalirányú ütközések esetén védi a járműben ülőket. Az új szoftveralgoritmushoz csatlakozó, intelligens szenzorok gyorsan és megbízhatóan határozzák meg oldalirányú ütközéskor a becsapódás irányának pontos szögét, és időben aktiválják az életmentő légzsákokat. „Off-Zone Crash Detection rendszerünk kiváló példa arra, hogyan alkalmazunk szoftvereket azért, hogy még többet hozhassunk ki a meglévő hardverből. Ezzel jól érzékelhető hozzáadott értéket teremtünk a közúti közlekedés számára” – mutatott rá Mike Mansuetti, a Bosch észak-amerikai elnöke.

Szenzortámogatású külső mikrofon az önvezető autók „füle”

A CES-en mutatja be a Bosch az érzékelőalapú külső mikrofontechnikáját is, amellyel az automatizált járművek felismerhetik a hangjelzéseket és a szóbeli utasításokat. Az önvezető autóknak nemcsak „látni”, hanem „hallani” is tudniuk kell. Külső mikrofonjuk segítségével például meghatározhatják az irányt, ahonnan a közeledő mentőautó szirénájának hangja érkezik, és ennek megfelelő vezetési manővert kezdeményezhetnek. A Bosch a mikrofont kifejezetten járműveken való kültéri használatra fejlesztette ki, így az esőben, hóban és kőfelverődéskor is biztonságosan működik.

Nagy lehetőségeket rejtenek a kvantumérzékelők

A Bosch az új szenzorterületek fejlesztésében is élen jár. Az elkövetkező évek feltörekvő innovációs területei közé tartozik a kvantumérzékelők alkalmazása, amelyek hamarosan a mai MEMS-érzékelőknél akár ezerszer pontosabban mérnek. Segítségükkel például a neurológiai betegségek diagnosztizálása is egyszerűbbé és pontosabbá válhat. Hogy a kvantumérzékelők mihamarabb kereskedelmi forgalomba kerülhessenek, a Bosch tavaly saját start-up vállalkozást indított. Széles körű tevékenységet folytató technológiai vállalatként a Bosch célja, hogy előmozdítsa az ígéretes technológiák fejlesztését. „A következő három évben tízmilliárd eurót fordítunk a Bosch digitális átalakulására. A jelenlegi 40 000 szoftvermérnökből álló létszám is növekedni fog” – emelte ki Tanja Rückert.

A fenntarthatóság a technológiai fejlődés motorja

A Bosch számára a klímavédelem és a fenntarthatóság az egyik legfontosabb prioritás. „A bolygónk jövője szempontjából létfontosságú az energiahatékonyabb élet, így az éghajlatváltozás előmozdítja a technológiai fejlődést – beleértve az érzékelők területét is” – magyarázta Tanja Rückert. A Bosch a CES kiállításon bemutatja a MEMS-érzékelők új generációját, amelyek az eddigi modellekhez képest pontosabbak, robusztusabbak és energiatakarékosabbak. A programozható és mesterséges intelligencia-kompatibilis BHI360/BHI380 tehetetlenségérzékelő például – amely fitneszkövetőkbe építve a sportoló egyéni mozgásaihoz alkalmazkodik – csupán feleakkora és feleannyi energiát használ, mint az előző modell. Akárcsak az új BMV080 részecskeérzékelő, amely a levegő finompor-koncentrációját, illetve szennyezettségét méri, és helytakarékos kialakításával akár 450-szer kisebb, mint a piacon kapható termékek. A BMP585 légnyomás-szenzor akár néhány centiméteres magasságváltozás mérésére is képes, és az egyes húzódzkodásokat és fekvőtámaszokat is érzékelheti, emellett 85 százalékkal kevesebb energiát használ, és háromszor strapabíróbb mint az előző változat.

Magyarországon fejlesztenek is és gyártanak is szenzorokat

A Bosch csoport Magyarországon Budapesten és Hatvanban fejlesztett és gyártott érzékelőkkel járul hozzá ahhoz, hogy a vezetés még biztonságosabb, környezetkímélőbb és gazdaságosabb legyen. A Budapesti Fejlesztési Központ a Bosch világszintű fejlesztéseinek meghatározó helyszíne, fontos szerepet játszik az önvezető autózás és az elektromobilitás jövőjének formálásában, emellett a Bosch csoport egyik legjelentősebb gépjárműelektronikai kutató-, fejlesztő- és tesztközpontja. Az idén a működésének 25. évfordulóját ünneplő hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. a Bosch csoport gépjármű-elektronika részlegének legnagyobb gyártó központja a világon, fő profilja a cégcsoport mobilitási megoldások üzletágának jövőbe mutató termékei közül a vezérlő elektronikák, szenzorok, radarok és kamerarendszerek sorozatgyártása.

*Forrás: „A MEMS iparág helyzete” („Status of the MEMS Industry“) jelentés, Yole Intelligence, 2022

