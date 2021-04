Szórva a leghatékonyabb

Nagy teljesítményű szemcseszórás kompakt, hordozható kivitelben

Címkék: alkatrész alkatrésztisztítás felület felületkialakítás felülettisztítás Profett Kft. szemcseszórás tisztítástechnológia

A Gritco által kifejlesztett MiniPro-Basic sorozat kompakt, gazdaságos, de professzionális alternatívát jelent a szemcseszóráshoz. Kompakt mérete ne tévesszen meg senkit: a MiniPro szemcseszóró rendszert olyan professzionális alkalmazásokra fejlesztették ki, mint pl. az igényes restaurálási műveletek, de a szódaszórásban is tökéletesen megállja a helyét. A professzionális kivitelt sikerült vonzó árszinttel kombinálni.

A Gritco gyakorlatilag minden szegmens és alkalmazási feladat számára gyárt szemcseszóró rendszereket egészen a robotkarokra szerelt akár dupla fúvókájú, hatalmas berendezésekig. A MiniPro is létezik 2016 óta, de sok jelzés futott be a gyártóhoz olyan ügyfelektől, akik nem szódaszórást akartak végezni, hanem egy egyszerűbb és olcsóbb berendezést kerestek nem 24/7, hanem igény szerinti feladatvégzésre. Az így kifejlesztett MiniPro-Basic kicsi, könnyen mozgatható, ugyanolyan professzionális eredményekhez vezet, de nem folyamatos üzemre ajánlott, és még a szódaszórásra is alkalmas.

Sokoldalú és gazdaságos alkalmazási kör

Kompakt méretei ellenére a MiniPro-Basic egy kiforrott berendezés, amely a Gritco számos előnyét magában hordozza. A gépet gyakran használják „alap” szemcseszóró feladatokhoz, például rozsda- és festékeltávolításhoz. A pontos nyomásbeállításnak és szemcseadagolásnak köszönhetően a MiniPro-Basic kényesebb munkákhoz is használható. Mint minden Gritco berendezés ez is maximálisan eleget tesz a nyomástároló edényekre vonatkozó direktívának (PED 2014/68/EU).

A MiniPro-Basic sorozat kompakt, gazdaságos, de professzionális alternatívát jelent a szemcseszóráshoz

Az ún. vizes szóróegység „WJN” opciója csökkenti a porképződést. Egyszerűen a csapvízre köthető, és a szórósugár köré irányított körkörös vízpermet zárja le a por terjedését. A kopásálló és pontosan szabályozható adagolószelep csökkenti a szemcsefelhasználást, ami a hulladék- és porképződést is mérsékli. A külön dekompressziós szelep miatt nem áll fenn annak kockázata, hogy szemcse kerüljön a „tiszta” levegőrendszerbe. A berendezés felépítése, alkatrészei gyors karbantartást tesznek lehetővé.

Kompakt, professzionális szemcseszórás pontos adagolással

Az automatikus, önzáró töltőegység, a beépített szita és a gép tetején található fedél könnyű szemcse(újra)töltést tesz lehetővé. Mivel a dekompressziós szelepet a nyomástartó edény légrendszerétől elválasztották, a por, illetve az abrazív közeg nem hatolhat át a légszerelvényeken. Ez kiküszöböli az üzemzavarok esélyét, és hosszú élettartamot biztosít a szemcseszóró rendszernek.

A nyomásszabályozó lehetővé teszi a megfelelő szórási munkanyomás beállítását, így kiváló felületminőség érhető el, és elkerülhető az alapfelület károsodása. A sűrített levegőből a nedvességet és a szennyező maradványokat eltávolító bemeneti szűrő tovább növeli a szemcseszórás minőségét és biztonságát. A Gritco számos opciót tett elérhetővé a szemcseszórási művelet testreszabásához; ezek közé tartozik a pisztolymarkolatú szórófej, illetve a „dead-man” kapcsoló, ami deaktiválja a berendezést abban az esetben, ha az emberi kezelő passzivitást mutat.

A termékcsalád harmadik tagja, a MiniPro-DFU (dust free blast unit) egység minimalizálja a porképződést

Tesztszórás igényelhető hozott munkadarabokon

„A MiniPro ezzel termékcsaláddá vált; megmaradt a MiniPro-ECO finomszemcse- és szódaszóró berendezés igen precíz szóróanyag-adagolással, és megjelent az igen kedvező árú, kétféle szórófejjel kapható MiniPro-Basic – magyarázta Kisvárday-Papp Miklós, a hazai képviseletet ellátó Profett Kft. ügyvezető igazgatója. – Ez utóbbihoz is lehet vizes egységet is csatlakoztatni. Mivel a levegőigénye igen kicsi, és 1 bar nyomástól már lehet vele dolgozni, ezért használatához kis kompresszor és a már meglévő sűrítettlevegő-hálózat is elegendő. A bemutatótermünkben mind a száraz, mind a nedves tesztszórás elvégezhető az ügyfelek által hozott munkadarabokon.

Meglepően sok területről kapjuk a megkereséseket felülettisztításra. Előtérbe került a fatisztítás a nyílászárótokoktól a régi parasztházak gerendázatáig. Változatlanul magas az érdeklődés a nedves szemcseszórás (AquaBlast Technológia) iránt, mert a koptató eljárásokkal szemben rendkívül felületkímélő, és igényes eredményeket lehet vele elérni gyakorlatilag majd minden felületen. A még ennél is kímélőbb szódaszórást eddig nagyrészt a lakosság fedezte fel magának, de az ipari érdeklődés is bontogatja a szárnyait.”

Magyarországi képviselet:

Profett Kft.

Kisvárday-Papp Miklós

70/216-55-99

kpm@profett.hu

www.profett.hu