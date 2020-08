Szolftverfrissítést kapott az „Eyes” képfelismerő rendszer

Az OnRobot a népszerű „Eyes” képfelismerő rendszeréhez újonnan kiadott szoftverfrissítéssel szemlélteti a folytonos és gyors termékfejlesztés iránti elkötelezettségét. A frissítés a márka széles körű alkalmazásközpontú stratégiájának része, melynek célja, hogy a termékportfólión átívelő folyamatos fejlesztésekkel szolgáljanak az OnRobot ügyfelek számára.

A hagyományos egycélú ipari robotok egyre jobban háttérbe kerülnek a megfizethető, könnyen használható robotokkal és kiegészítőkkel szemben, melyeket alkalmazások széles körében rugalmasan lehet különböző feladatokkal megbízni. Mindez lehetővé teszi a gyártóvállalatok számára, hogy még nagyobb ütemben növelhessék termelékenységüket automatizációs befektetésüknek köszönhetően. Az OnRobot a népszerű 2.5D-s kamera-alapú Eyes képalkotó rendszeréhez kiadott szoftverfrissítésével tovább bizonyítja folytatólagos elkötelezettségét aziránt, hogy ügyfelei egyre több mindent tudjanak elérni.

„Az ipari automatizálás hagyományos megközelítése a terméket helyezi a középpontba, ami költséges és túlkomplikált megoldásokat tud csak nyújtani egyszerű automatizációs problémákra.” – mondja Enrico Krog Iversen, az OnRobot vezérigazgatója. „Az OnRobot egy gyakorlatiasabb, alkalmazás-központú megközelítéssel dolgozik. Ez azt jelenti, hogy vásárlóinkat könnyen használható és specifikus alkalmazási szükségletekre szabott eszközökkel látjuk el. Mindez továbbá azt is jelenti, hogy létező termékeink frissítésével lehetővé tesszük vásárlóink számára, hogy újabb és újabb területeken telepíthessék alkalmazásaikat.”

Az új funkciók között, melyek lehetővé teszik az Eyes számára, hogy minőségellenőrző és mozgó alkalmazásokban vegyen részt, megtalálható a különböző tárgyak egylépéses észlelése, a szín- és alakkeresés, valamint automatikus tájékozódási pont kalibrációs eszközök, melyeket a mobil robotkialakítások ciklusidejének felgyorsításáért hoztak létre.

„Az OnRobot büszke arra, hogy valódi párbeszédet folytat ügyfeleivel, valamint arra, hogy a megfelelő agilitással és gyorsasággal képes reagálni ezekre a párbeszédekre az új kiadásokon és termékfrissítéseken keresztül.” – mondja Iversen. „Vásárlóink megosztották velünk, hogy nagyon kedvelik az Eyes könnyű használhatóságát, viszont örülnének neki, ha új, általános minőség-ellenőrző feladatokra szabott funkciókat is kapnának. Az Eyes frissítése most megadja ezt a funkcionalitást is.”

Az új vizuális ellenőrzőképesség csökkenti a ciklusidőt és gyorsítja a megtérülést

Az Eyes új ellenőrző funkciója lehetővé teszi a rendszer számára, hogy szín- és körvonal-felismerés alapján könnyedén rendszerezzen, ellenőrizzen, vagy válogasson rendezetlen tárgyakat – ami meghaladja a legtöbb konkurens képfelismerő rendszer képességit. Ennek a felismerő-rendszernek nem kell betanítani a munkadarabokat, hiszen az üzemeltető által megadott, színnel és mérettel kapcsolatos információk alapján megtalálja a tárgyakat. Az Eyes ellenőrző funkcióival például CNC gépek által megmunkált tárgyakat lehet vizsgáltatni, vagy éppen fröccsöntött egységek túlzott, vagy elégtelen kitöltését lehet ellenőriztetni. Az eszközök a manuális ellenőrzésekben is segíthetnek: az üzemeltető beállítja a kamerát és az ellenőrző programot, manuálisan egy munkadarabot helyez a látómezőbe, és elvégezteti az ellenőrzést. Ehhez robotra sincs szükség.

A frissítés lehetővé teszi a felhasználók számára többféle tárgy ún. „one-shot” felismerését is, mely során a rendszer mindössze egy kép alapján képes kiválogatni az összes megfelelő munkadarabot. Ez csökkenti a komplexitást a felhasználók számára, eközben pedig javítja a ciklusidőket. A frissítés olyan eszközöket is tartalmaz, amelyekkel egyes munkadarab típusokat lehet kiválasztani, valamint a gripperek paramétereit is meg lehet adni.

Szemeket kapnak a mobil robotok

Az Eyes figyelemre méltó eszköztárába bekerült a „Landmark” tájékozódási pont funkció is, ami lehetővé teszi azt, hogy könnyedén mobil robotokhoz és kocsikkal, tálcákkal, raklapokkal rendelkező kialakításokhoz lehessen telepíteni az Eyes-t. A Landmark funkcióval egyszerűen be lehet programozni mobil robotokat, hogy állomásról állomásra járjanak, mely során a felhasználó által megadott tájékozódási pontok mutatják nekik az utat. Ezeket a tájékozódási pontokat egyes robotműveletek indítására is lehet alkalmazni: például, amikor az Eyes észleli a munkadarabokkal válogatáshoz megpakolt mobil kocsi érkezését a munkaterületre, könnyedén átválthat a felvétellel és lerakással járó programjaira.

„Egyre több gyártóvállalat gondolkozik robotkarok mobil platformokra való telepítésében számos gyári és raktári alkalmazás kapcsán. Az új frissítésünk megadja a lehetőséget vásárlóink számára, hogy az Eyes-on keresztül megadják a látás képességét mobil robotjaiknak, és mindezt anélkül, hogy feláldozzák a könnyű használhatóságot, amely termékeinket igazán vonzó lehetőséggé teszi a különböző méretű gyártóvállalatok számára.” – foglalta össze Iversen.