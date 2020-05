Rugalmas, automatizált élhajlítás

A valaha volt legnagyobb termelékenység a Bystronictól

Címkék: automatizálás Bystronic ByVision Bending élhajlítás ipari robot lemezmegmunkálás Mobile Bending Cell robot robotika Xpert 80

Hosszú ideig nem létezett testreszabott automatizálás a lemezmegmunkáláshoz. A Bystronic által kifejlesztett Mobile Bending Cell 80 kompakt és nagy teljesítményű élhajlító megoldás lett, amely mind az automatikus, mind a manuális megmunkálást lehetővé teszi.

A Mobile Bending Cell 40 valódi sikertörténetnek bizonyult. A rugalmasan automatizált élhajlító cella a 2017-es stuttgarti Blechexpo szakkiállítás innovációs díját is elnyerte „Meleg/hideg alakító technológia” kategóriában. A legmodernebb robotikával felvértezett, 40 tonnás nyomóerejű kompakt Xpert élhajlító a szakértői zsűrit ugyanúgy lenyűgözte, mint később az ügyfeleket. A cella iránti erős kereslet a legmerészebb várakozásokat is felülmúlta.

A svájci lemezspecialista most bemutatta az innovatív automatizálási megoldás nagytestvérét, a kétszer erősebb Mobile Bending Cell 80 cellát. Az új fejlesztést 80 tonnás nyomóerő és mintegy 1,5 méteres hajlítási hossz jellemzi. A cella alapját a nagy teljesítményű Xpert 80 élhajlító képezi. Ezentúl bármely manuális élhajlító megoldás könnyűszerrel átalakítható egy teljesen automatizált mobil élhajlító cellává. Ehhez mindössze arra van szükség, hogy Mobile Bending Robot robotkart az Xpert gép mellé helyezzék. A telepítés és az összekapcsolás alig 10 perc alatt elvégezhető.

Elegendő hely a különböző alkatrészek megmunkálásához: a Mobile Bending Cell nyersanyagtároló állomása a gépkezelő által rugalmasan testreszabható

Éjszakai gyártásra is felkészítve

A moduláris kialakítás a legnagyobb rugalmasság elérését teszi lehetővé. A kulcsszó: automatizálás igény szerint. A robot ugyanolyan könnyedén elválasztható az élhajlító géptől, ahogy korábban csatlakoztatták ahhoz. A fémlemez-megmunkáló cégeknek nem kell többé választaniuk a manuális és az automatizált gyártás között – mindkét kompetenciával rendelkezhetnek, és a megrendelésállománytól függően oda-vissza válthatnak közöttük. A kis gyártási darabszámok és a komplex geometriájú alkatrészek a korábban megszokott módon gyárthatók, míg a nagyobb sorozatokhoz igénybe lehet venni a 6 tengelyes Mobile Bending Robot segítségét.

Ez a rugalmasság napjainkban egyre inkább kifizetődik, mivel az alkatrészek megmunkálása egyre változatosabb formában, méretben és mennyiségben történik. A siker kulcsa minden esetben az, hogy az alkatrészeket a lehető leggyorsabb és legköltséghatékonyabb módon állítsák elő. A Mobile Bending Cell ideális ezen elvárások kielégítésére. A robot opcióval növekszik a hatékonyság, ugyanakkor a gépkezelő tehermentesítése is megoldódik. A gyártás így akár éjszaka is folytatódhat – a hajlítóprogram beprogramozása után a termelés emberi beavatkozás nélkül is megy tovább.

A beépített 6 tengelyes robotkar bármilyen pozícióba képes behelyezni a lemezalkatrészeket a nagy pontosságú hajlításhoz

Intuitív felhasználói útmutató

A hajlítóprogram Robot Manager szoftver segítségével történő offline programozása és az adatok importálása a ByVision Bending felhasználói felületen nagyon egyszerű és intuitív. A művelethez nincs szükség képzettségre és tapasztalatra. „A Mobile Bending Cell nagy előnye a modern szoftverrendszer – jelentette ki Benedikt Kreisel, a Bystronic élhajlító automatizálási termékmenedzsere. – Az egyszerű felhasználói útmutató és a maximális pontosság kombinációja jelenleg egyedülálló az élhajlítás világában.”

A manuális Xpert élhajlító nagy pontossága nem kis mértékben a valós idejű kompenzációs rendszereknek köszönhető. „Amennyiben egy gépkezelő nyolc órán keresztül egyszerre több gépen dolgozik, akkor a hibaarány óhatatlanul megemelkedik” – mondta ezzel kapcsolatban Kreisel. A robotok esetében ez nem fordulhat elő, így az ismétlési pontosság az automatizálás révén tovább optimalizálható. Az opcionális szállítószalag tovább növeli a folyamatbiztonságot: megbízhatóbb, mint bármely csúszka, és garantálja, hogy az elkészült alkatrészek a cellából történő eltávolítás során is sértetlenek maradnak.

