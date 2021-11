RÖHM-újdonságok az Automotive 2021 kiállításon

A kiállításon megtekinthető volt az idei EMO szakvásáron látott Smart Clamping tokmánycsalád is

Címkék: Automotive Hungary befogástechnika befogó RÖHM satu szerszám szerszámtechnika

A járványhelyzet hosszú időre ellehetetlenítette a kiállítások megtartását, de a RÖHM mérnökei ezalatt sem tétlenkedtek. A cég legújabb fejlesztései az Automotive 2021 kiállításon mutatkoztak be a hazai vevők előtt.

Az EMO Milánó fémipari vásáron debütáló Smart Clamping fejlesztés a DMG-MORI, az EMCO és a WFL gépgyártók bevonásával végzett többéves közös munka eredménye. A tokmányok szorítóereje korábban is mérhető volt, ellenőrzés céljából. Megmunkálás közben viszont nem lehetett mérni, hiszen a munkadarabot fogta a tokmány, nem a mérőegységet.

LUNIS-S és LUNIS-B hidraulikus önközpontosító bábok (Forrás: Röhm)

A Smart Clamping koncepció lényege, hogy a tokmánypofák nyomásmérő egységet tartalmaznak, ami vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, a megmunkálás során is tud jeleket küldeni a vezérlésnek. Ezáltal támogatja a gyártási dokumentációt, ellenőrizhető a robotos adagolás, illetve előre jelezhető a szükséges zsírzás vagy esetleges tokmánykarbantartás.

A RÖHM április elején vezette be a piacra az SLZN és SLZNB sorozatot felváltó új LUNIS lünetta családot. A latin eredetű „Lunis” név jelentése Luna, vagyis a Hold, ami a szorítókarok félhold alakjára utal. A hidraulikusan működtethető önközpontosító bábokat főként CNC-esztergáknál használják hosszú, vékony alkatrészek megmunkálás közbeni megtámasztására. Akár 5 μm pontosságig teszi lehetővé a koncentrikus és hengeres tűréseket.

KZS központosító satu (Forrás: Röhm)

Még az alapváltozat (08-105-ös méret) is tömített kivitelű, ami védelmet jelent a forgács és a hűtővíz behatolása ellen, ezáltal hosszabb élettartamot biztosít. Opcionálisan forgácsvédő is rendelkezésre áll a görgők védelmére. A szűk beépítési helyekhez a Lunis-B változatot ajánlják, amelyben a működtető henger oldalt kapott helyet. A Lunis-SC változatban pedig hűtőfolyadék vezethető a karokba.

2021 elején jelent meg az új CoAE homlokmenesztő család is, amiről már lapunkban is beszámoltunk. A fejlesztés lényege, hogy a homlokmenesztő az esztergálási és esztergagépen elvégzett marási munkákhoz is játékmentes megfogást biztosítson.

CoAE homlokmenesztő (Forrás: Röhm)

A RÖHM tavaly tervezte bemutatni a FORTO néven megújított hidraulikus munkahengereit. A szintén latin eredetű „Fortis” (jelentése: erős) a termékcsalád fő jellemzőjét tükrözi vissza. Az új hengerek az OVS és SVS család továbbfejlesztése révén jöttek létre. A megújulást a sokéves gyártói tapasztalat, illetve a gépgyártó partnerek és a végfelhasználók visszajelzései segítették. A választékban megtalálhatók a zárt központú FORTO-H és az áteresztő furatos FORTO-HT munkahengerek is. Legfontosabb előnyeik az újabb anyagok felhasználásából adódó magasabb szorítóerő, valamint a hosszabb élettartam. A módosított jeladótárcsa-kialakításnak köszönhetően pontosabb helyzetvisszajelzést adnak. A FORTO család tagjai biztonsági egységet is magukba foglalnak, ami nyomásesés esetén is fenntartja a szorítóerőt, amíg a főorsó meg nem áll.

FORTO-HT hidraulikus munkahenger (Forrás: Röhm)

Régebbi fejlesztésnek számít a KZS satu választék, amiről szintén jelent már meg cikk a TechMonitorban. A központos megfogást biztosító és jó körüljárhatóságot lehetővé tevő, pneumatikus vagy hidraulikus úton működtethető gépsatuk jól alkalmazhatóak akár 5 tengelyes megmunkálás során is. Nagy előnyük továbbá, hogy nullpontrendszerre is szerelhetők. A módosított kontúrnak köszönhetően 20%-kal megnövelt befogási tartománnyal rendelkeznek.

www.roehm.biz

www.roehm-smarter-clamping.com