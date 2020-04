Öt az egyben

Az Eaton új EMS2 elektronikus motorindítója mindössze 22,5 mm szélességben több funkciót is egyesít magában

Címkék: eaton hajtás hajtásrendszer hajtástechnika motor

Az EMS2 család mindössze 22,5 mm szélességben a hagyományos motorindítók öt klasszikus funkcióját egyesíti magában: direkt indítás, irányváltó indítás, motorvédelem, vészleállító és kommunikáció. Kompakt kialakításának és többfunkciós működésének köszönhetően az elektronikus motorindító a kapcsolószekrényben akár 80%-os helymegtakarítást is eredményezhet. Minden olyan esetben használható, ahol legfeljebb 3 kW névleges teljesítményű motorok kapcsolására van szükség.

Az EMS motorindítók második generációja teljes mértékben áttért a 22,5 mm szélességre. Az EMS2 integrált hibrid kapcsolási technológiára épül, amelyben a be- és kikapcsolási folyamat során a főérintkezőkkel párhuzamosan csatlakoztatott teljesítmény-félvezető veszi fel az áramot. Az EMS2 érintkezői csaknem kopásmentesen működnek a motor indítása során, így az érintkezők élettartama körülbelül 30 millió kapcsolási ciklus. A motorvédő funkció az EMS2 szolgáltatásainak alapvető részét képezi. A széles körű elektronikus túlterhelésvédelemnek köszönhetően az EMS2 a 0,06 és 3 kW (400 V, 50 Hz) közötti teljesítményű motorokhoz használható, mindössze két áramerősség-tartományban. Ezért nincs többé szükség külön túlterhelésvédelmi relére. Ezzel csökkenthető a gépek megépítéséhez felhasznált anyagok és a tartalék alkatrésztípusok mennyisége.

Az EMS2 család további változatokkal bővült. A beépített irányváltó indítóval a motorok bal vagy jobb forgásirányban is működtethetők. Az EMS2 safety verziója megfelel a biztonsággal kapcsolatos leállítás követelményeinek is. A kétcsatornás kialakítás lehetővé teszi a SIL3/PLe minősítésig terjedő biztonságos leállítást. Végezetül az EMS2 a SmartWire-DT kommunikációs rendszerbe is integrálható. A SmartWire-DT interfész felváltja a korábbi vezérlőkábeleket. Ez nem csak helymegtakarítást eredményez, hanem az eszközök kommunikációra is képessé válnak, így felhasználás során további adatokkal is szolgálnak. A kritikus körülmények észlelésére még időben sor kerül, így biztosítható a gépek stabilabb állapota.

A direkt indítás, az irányváltó indítás, a motorvédelem és a vészleállító 22,5 mm-es szélességű kialakításban történő egyesítésével az új elektronikus motorindítóval a teljes szélesség több mint 80%-a megtakarítható a több különálló eszközből álló kombinációhoz képest. A szükséges huzalozás ugyanakkor jelentős mértékben csökkenthető. Míg például a hagyományos mágneskapcsolós motorindító megoldások könnyedén tartalmazhatnak akár 70 csatlakozási pontot is, addig az EMS2 intelligens megoldáshoz elegendő mindössze 23 csatlakozási pont – azonos funkciókat feltételezve. Ez 24–50 percről mindössze 8–15 percre csökkenti a kábelezéshez szükséges időt, amivel egyidejűleg a huzalozási hibák kockázata is csökken.

Az EMS2 bevezetésével jelentősen kibővült az EMS termékkínálata: A korábbi 24 V-os készülékek mellett az EMS2 már széles feszültségtartományban, 110 V és 230 V között használható változatokban is kapható. A szorítórugós (push-in) csatlakozási technológiával és a SmartWire-DT funkcióval szerelt készülékeken kívül az EMS2 család mostantól csavaros rögzítésű technológiával és az Eaton motorindító-elosztó (Motor Starter Feeder System) rendszerrel való használatra kialakított változatokban is elérhető. A motorindító-elosztó rendszer csökkenti az összeszereléshez szükséges időt, így 125 A-ig a biztonságos energiaelosztás alapját képezi. Az összes komponens, mint például az EMS2, szerszám használata nélkül illeszthető az áramkörbe – egyetlen lépésben megtörténik az elektromos és mechanikus csatlakoztatás.

Az EMS2 családba tartozó eszközök 2020 februárjától kaphatók.

www.eaton.hu