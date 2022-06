Okuma-újdonságok a Mach-Tech 2022 kiállításon

A technológiavezérelt ipar támogatása sokoldalú esztergaközpontokkal és robotos kiszolgálással

Címkék: automatizálás eszterga forgácsolás Mach-Tech megmunkálóközpont OKUMA öttengelyes megmunkálás Smartus Zrt.

Interjúnkban a Smartus Zrt. ügyvezetőjével, Mátyás Jánossal és az Okuma Europe GmbH alelnökével, Max Pieperrel beszélgettünk arról, hogyan szolgálja ki a modern gyártási igényeket az Okuma multifunkciós gépekkel és rugalmas, teljesen automatizálható robotos kiszolgálással.

Az előző pár év nagyon sok kihívást jelentett az iparban. Mi a tapasztalatuk Európában?

Max Pieper: Az Okuma krefeldi központjából 32 országot irányítunk Európa-szerte. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy fantasztikusan virágzó tavalyi évet tudhatunk magunk mögött. A pénzügyi évet március 22-én zártuk, és ez volt minden idők egyik legjobb éve.

Gratulálunk. Hogyan látja, mi ennek a sikernek a titka?

Max Pieper: Ahogy korábban mondta, itt van a koronavírus, a világjárvány. A közeli konfliktus is nagy hatással van az üzletünkre. A világjárvány idején felismertük, hogy sok szállítási lánc megszakadt. Ebből a szempontból rendkívüli örömmel vettük tudomásul, hogy Ázsiából sok üzleti kapcsolat indult újra Közép-Európába, és mi részt tudtunk venni ezekben, mivel az ügyfeleinknek további megmunkálókapacitásokat kellett kiépíteniük.

A pandémia és az autóipari változások a járműipari résztvevőket alaposan próbára tették. Hogyan veszi ki a részét az Okuma a járműiparból?

Max Pieper: Az Okuma szabványosított szerszámgépeket gyárt. Nagyon széles portfóliónk van különböző típusú gépekből, megmunkálóközpontokból. Nincsenek azonban célgépeink, például az autóipar számára, mondjuk belső égésű motorok gyártásához. Ez inkább a német gyártókra jellemző üzletág. Az, hogy általános célú gépeink vannak, nagy előny számunkra, mert ma már az e-mobilitásból is profitálhatunk, és Magyarországon különösen nagy sikerünk van az autóipari beszállítással foglalkozó ügyfeleink miatt. Tehát a belső égésű motorok visszaszorítása egyáltalán nem befolyásolja a működésünket, ami szerencsés helyzet.

Max Pieper, az Okuma Europe GmbH alelnöke

Az ellátási láncokban adódó nehézségek milyen hatással vannak egy szerszámgépgyártó vállalatra?

Max Pieper: Természetesen az ellátási lánc a szerszámgépek gyártására is hatással van. Azt mondhatom, hogy az Okuma elég szerencsés helyzetben van, mert egy úgynevezett egyforrású beszállító, ami azt jelenti, hogy nemcsak a gépet gyártjuk, hanem mi tervezzük és gyártjuk a saját vezérlésünket is, az Okuma OSP-t. Így nem függünk harmadik féltől, akik a CNC-vezérléseket szállítanák. Tehát mi magunk gyártjuk a vezérlést, és bizonyos rugalmassággal rendelkezünk a vezérlőnkben lévő alkatrészek cseréjéhez, hiszen minimálisan használunk más forrásból is alkatréseket. Emiatt néha előfordulhat egy-két hetes késedelem, de általában véve nincsenek nagy csúszásaink az esetlegesen megszakadó ellátási lánc miatt.

Hart Balázs területi értékesítési vezető bemutatja az OKUMA OSP vezérlő funkcióit

Melyik a legnépszerűbb modell, az Okuma zászlóshajója?

Max Pieper: Európában a Multus multitasking megmunkálóközpont. Az a gép, amit itt a standon láthatnak, egy Multus B modell. Az európai, technológiavezérelt ipar nagyon megkívánja az efféle gépeket. Az itteni ügyfeleink szeretik az olyan gépeket, amelyek integrált folyamatokkal rendelkeznek, ahol egy munkadarabot teljes egészében egy gépen tudnak legyártani.

OKUMA Multus B250II általános célú, multifunkcionális CNC eszterga

Ez mennyire igaz a magyar piacra?

Mátyás János: Teljes mértékben igaz. Néhány évvel ezelőtt rájöttünk, hogy napról napra, hétről hétre érkeztek olyan darabok Magyarországra, amelyek sokkal bonyolultabb készülékezést és szerszámokat igényelnek. A műszaki rajzok alapján láttuk, hogy ezek a multifunkciós esztergaközpontok jelenthetik a legjobb megoldást efféle alkatrészeknek a gyártására. Igyekeztünk a legjobb technológiát és alkalmazási területeket megtalálni. Az Okuma gépek kiváló ismétlési pontosságának köszönhetően az ipar bármely területére beléphetünk.

Említették, hogy igen jó gazdasági évet zártak. Mik az előrejelzések a következőre?

Mátyás János: Nemcsak egy évre pozitív, hanem az azt követő évekre is. Bizonyos mértékű növekedésre számítunk, még a tavalyi évhez képest is, és a következő években stabil körülményeket várunk. Aki körbejárja ezt a kiállítást, körbenéz más standokon, láthatja, hogy az automatizálás kulcsfontosságú téma, elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyárak és a gyártók versenyképesek maradhassanak. Az elmúlt években látjuk, hogy a magas munkaerő-költségű országokban, például Skandináviában, az automatizálási arány a partnereknél közel 100%-os volt. Máskülönben nem tudtak volna túlélni. Az utóbbi időben azonban az alacsony munkaerő-költségű országokban is erősen igénylik az automatizálást. Ezért kínálunk alternatív megoldásokat az automatizáláshoz, ami közvetlenül a gyárból elérhető.

Mátyás János, a SMARTUS Zrt ügyvezetője

Továbbá rendkívül fontos a többgépes folyamatintegráció. Nekünk is van ezt a területet kiszolgáló szoftverünk. Sok ügyfelünket érdeklik az ilyen típusú megoldások, amelyek egy gépbe vannak integrálva. A logisztika sokkal könnyebbé válik, ha egy gépen tudják legyártani a munkadarabot.

A másik téma, amely egyre fontosabbá válik, és amelyről egyre nagyobb igény érkezik a partnereink felől is, a fenntarthatóság. Képesek vagyunk mérni és meg is jeleníteni a gépeink energiafogyasztását, amit a felhasználók is láthatnak. Ez egyre inkább frekventált terület, amit folyamatosan fejlesztünk is.

Mik a tervek a jövőre nézve? Van hová fejlődni?

Mátyás János: A pandémia és az autóipari válság nálunk is okozott némi megtorpanást. 35%-os visszaesésünk volt 2020-ban, de hamar visszapattantunk, a tavalyi év 25%-os emelkedést okozott, idén pedig visszaértünk oda, ahol előtte voltunk, így a jövőbe tekintve is a fejlődés, a felzárkózás a célunk.

Az Okuma standja a Mach-Techen

A Genos L3000 eszterga egy Standroid robottal egészült ki a standon. Az Okuma OSP vezérlőjén keresztül más gépekhez is integrálható, és beépített ütközésvédelmet is tartalmaz. A robot gyorsasága önmagáért beszél, és mindenféle igényhez igazodva tud alkatrészeket kezelni. Teljes műszakokat képes kiváltani, és ár-érték arányban az egyik legjobb választás. A robottal támogatott rendszer most jelent meg először itthon, az esztergát természetesen már nagyon jól ismerik a felhasználók.

OKUMA Genos L3000 eszterga, a Standroid robotcellával felszerelve

A Multus B 250-es 250 mm átmérőjű munkadarabot képes maximálisan befogni a tokmányba. Felső önálló fejjel rendelkezik, ez a gép szintén nagyon bejáratott a piacon. A Genos M460V-5AX egy szimultán 5 tengelyes megmunkálásra alkalmas 400 mm-es körasztalos bölcsős elrendezésű gép. A TopSolid segítségével CAM-es megmunkálás végezhető rajta.

Az OKUMA Genos M460V-5AX szimultán 5-tengelyes megmunkálásra alkalmas, 400 mm-es körasztalos bölcsős elrendezésű szerszámgépe

Az LB3000-es vízszintes esztergát Armroid robotkiszolgálással állították ki. A robot a munkatérben belül az orsó fölött helyezkedik el, a külső részen pedig a munkadarabokat tárolja. Az automata ajtó elhúzódik, és a robot bentről nyúl ki az alkatrészért, ezután beteszi a tokmányba, és elkezdődik a megmunkálás. A robot három funkciót végez. Nemcsak adagolja az alkatrészt, hanem bábként is tud üzemelni, így a munkadarab megtámasztásával hatékonyabban lehet dolgozni. Illetve az emulziót is képes mindig a megmunkálás helyére juttatni.

Az Okuma által kifejlesztett Connect Plan minden olyan adatot összegyűjt a vezérlőből, amelyek a megmunkálással kapcsolatosak. Innen egy virtuális tálcáról a mesh rendszerek, illetve vállalatirányítási rendszerek elérik az adatokat és a vevői igényeknek megfelelő dokumentumokat készítenek.

OKUMA LB3000-es vízszintes eszterga, Armroid robotkiszolgálással

A Smartus által kifejlesztett Smart Connect rendszer abban különbözik az Okumáétól, hogy az utóbbi egy dobozos termék, tehát Japánban tervezik meg, és gyakorlatilag minimális szinten lehet csak testreszabni. A Smart Connect egy teljesen testreszabható megoldás, az ügyfél olyan adatokat nyerhet ki belőle, amiket szeretne. Nemcsak megvásárolni, hanem bérelni és részletre vásárolni is lehet, de lízingre és kipróbálásra is van lehetőség, tehát teljesen rugalmas a rendszer.

A Smartus saját fejlesztésű Smart Connect rendszere

A stand egyik másik érdekessége a Skeleton volt, ami egy 3 tengelyes függőleges megmunkálóközpont lecsupaszított váza. A kiállításra másodszorra kihozott váz az Okuma felépítését volt hivatott demonstrálni. Nem mindenki meri „levetkőztetve” megmutatni a gépeit, a Smartus viszont büszke azokra, sőt a gépet újra összeszerelve az értékesíthető is, és azonnal munkába állhat.

A Smartus egyik saját fejlesztésű robotos megoldása, a Robo Cube

A szintén Smartus-fejlesztésnek számító, 1 kg teherbírású Robo Cube kollaboratív robot premierjét is a kiállításon tartották. Erőssége az, hogy fél, de esetenként akár egy teljes műszakot ki lehet vele szolgálni. Nagyon egyszerű a programozása, mivel kollaboratív, akár az adott útvonal betanításából is képes mozgáspályát generálni. A standon látott konfiguráció 50 000 euróba került. Kerekeken gurul, így az áthelyezése könnyen megoldható, és a Smartus a programozásban és a betanításban is ad támogatást.

Szöveg: CNCMedia