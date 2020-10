Novembertől kapható Magyarországon a Xiaomi Mi 10T szériája

Novemberben indul a Xiaomi új, prémiumkategóriás Mi 10T okostelefon szériájának értékesítése Magyarországon. A Xiaomi eddigi teljesítményének köszönhetően már most is a magyar készülékpiac dobogósa, a Mi 10T, valamint későbbi új modelljeinek értékesítésével további ambíciózus célokat tűzött ki maga elé.

A Xiaomi hivatalos hazai márkaképviselete a közelmúltban jelentette be: hamarosan Magyarországra érkezik a világ negyedik legnagyobb okostelefon gyártójának új szériája, a Mi 10T. A márkaképviselet sajtótájékoztatóján a piacra kerülés időpontját is elárulták, amely 2020 november eleje. A Mi 10T széria különböző verziói elérhetőek lesznek valamennyi magyar kiskereskedelmi és operátori csatornán.

Az új Xiaomi modellek javasolt fogyasztói árai:

Mi 10T Pro (8GB+256GB) 219 900 Ft

(8GB+256GB) Mi 10T (6GB+128GB) 164 900 Ft

(6GB+128GB) Mi 10T Lite (6GB + 128GB) 129 900 Ft

Wagner Tibor, a Xiaomi magyarországi képviseletének Country Managere ezen kívül egy fontos újdonságra hívta fel a szakma és a Xiaomi modellek iránt érdeklődők figyelmét: azok, akik hivatalos magyarországi értékesítési csatornákon keresztül szerzik be a rendkívüli teljesítményű és kivételes képernyő frissítési rátával rendelkező Mi 10T és Mi 10T Pro készülékeket, fél év extra-garanciát kapnak a kijelzőre (A Lite modellre ez a garancia nem vonatkozik). Ez azt jelenti, hogy a vásárlást követő hat hónapban a készülék tulajdonosa jogosult egy alkalommal ingyenes szervízt igénybe venni 2020 novemberétől, ha a készülék kijelzője valamilyen véletlen esemény miatt megsérül. A szerviz során amennyiben lehetséges, díjmentesen megjavítják vagy cserélik a kijelzőt. A kijelzőre vállalt extra garancia legkésőbb 2022. januárig érvényesíthető.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Xiaomi a második negyedévben 123 százalékos növekedést ért el az előző év azonos időszakához képest és – 12 százalékos piaci részesedésével – a harmadik legnagyobb okostelefon márka lett Magyarországon. A képviseletvezető elmondta: a Xiaomi márkaképviseletének megalakulása óta a készülékek forgalmazásában folyamatosan erősödik a hivatalos csatornák szerepe Magyarországon. A Xiaomi húzó termékei eddig a középkategóriát képviselő Redmi telefonok voltak. A Redmi Note 8T idén júliusban a legkelendőbb okostelefon volt Magyarországon, az értékesítési adatok szerint.

„Az új széria képességeinek ismeretében, megalapozott a várakozásunk, hogy tovább növeljük teljesítményünket a magyar piacon. A Xiaomi verhetetlen ár-érték arányú készülékeket kínál a fogyasztóknak. A most bemutatott Mi 10 T termékcsalád kapcsán is elmondható, hogy mind a kamerák felbontása és képminősége, a processzor teljesítménye, a kijelző frissítési frekvenciája, és az üzemidő tekintetében egészen kivételeset alkotott a Xiaomi. És mindezt, ahogy lenni szokott, utolérhetetlenül versenyképes áron kínáljuk” – hangsúlyozta Wagner Tibor. Hozzátette: a vonzó árak mögött tudatos üzletpolitikai áll. A Xiaomi nyíltan kommunikál a saját profitrátájáról, amely soha nem haladja meg az 5 százalékot.

Mi 10T Pro és Mi 10T: alkotás és a kaland eddig ismeretlen szinteken

A Xiaomi megint egy ultranagy felbontású kamerát alkotott, amely a védjegyévé vált és új termékszegmenst teremtett

A Xiaomi kétségkívül új termékszegmenst teremtett a 108 MP-es kamerákkal – a vállalat a világon először mutatott be ilyen okostelefonkamerát, és az elmúlt évek számos fotószoftveres innovációja is a nevéhez fűződik. A Mi 10T Pro optikai képstabilizátorral és a 8K videók támogatásával folytatja tovább az ultranagy felbontású kamerák hagyományát a brand történetében. A Mi 10T hátoldali kamerájának felbontása ugyancsak tekintélyes: 64MP. De ez még nem minden! Ezen túl, mind a Mi 10T Pro, mind a Mi 10T még három kamerával rendelkezik: egy 13 MP-es ultraszéles látószögű kamerával, egy 5MP-es makró kamerával a fontos pillanatok megörökítésére, továbbá egy 20 MP-es frontoldali kamerával, hogy bárki a lehető legmegnyerőbb arcát mutathassa egy szelfin vagy épp videóhívás közben, mikor a szeretteivel beszélget.

A Mi 10T Pro és a Mi 10T új – de a Xiaomi meglévő technológiájára épülő – dinamikus fotószoftver funkcióival lenyűgöző képek születhetnek. Hosszú expozíciós módból hattal rendelkezik a telefon, így nem kell profi fotósnak lenni ahhoz, hogy valaki művészi felvételeket készíthessen például egy mozdulatlanul álló tárgyról siető emberek elmosódó tömegében, vagy a csillagok égi útjáról, amely örvénylő vonalakat rajzol az éjjeli égboltra. A Photo Clones funkcióval egyetlen expozícióval rögtön négy kép is készülhet rólad. Az Időzített sorozatfelvétel (Timed burst) használata pedig igazi szórakozás: a képek rövid időközökkel követik egymást és akár videófelvétellé is összefűzhetők. A három új filter, a Cyberpunk, a Gold vibes és Black ice segít megteremteni a megfelelő hangulatot a képhez.

A Mi 10T Pro és a MI 10T azonban nem éri be ennyivel és mindezek mellett káprázatos új videó funkciókat is kínál. A Videó Klónnal a szereplők megkettőzhetők egyetlen videófelvételen belül, a Dual Video pedig képes egyszerre megjeleníteni a hát és előlapi kamera képét a kijelzőn, amely ideális a meglepő pillanatok rögzítésére. Végezetül pedig említést érdemel a Time-lapse szelfi videó funkció, amellyel a felhasználó a videó előretekerés effektusát hozhatja létre, ami például egy vlogbejegyzést tehet még figyelemfelkeltőbbé.

144Hz-es AdaptiveSync TrueColor kijelző: kisimult út a jövőbe

Jelenleg a Mi 10T Pro-nak és a Mi 10T-nek van az egyik legjobb kijelzője az okostelefonok piacán, amit jól mutat, hogy a képernyő frissítési frekvenciája 144 Hz-es. A magas frissítési frekvencia azonban tetemes fogyasztással és változó képkockasebességgel is együtt járhat, amint ez gyakran megesik más készülékeknél. Ezt hivatott kiküszöbölni a Xiaomi AdaptiveSync technológiája, amely automatikusan alkalmazkodik az adott tartalomhoz illő képkockaszámhoz (framerate): a filmeket 48 Hz frissítési rátával játssza le, a TV sorozatokat már 50 Hz-el, a videókat 30 vagy 60 Hz-el streameli, a social media tartalmak görgetése vagy játék közben pedig a 144 Hz-et is elérheti a frissítési ráta – így egyszerre garantált az éles, elmosódás-mentes mozgó kép és az optimális akkumulátorhasználat. A MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) technológia révén a készülék képes kipótolni az eredeti képkockákat, így a mozgás még gördülékenyebbé, élethűbbé válik.

A P3 színskála és a TrueColor gondoskodik a kijelző rendkívül széles színtartományáról és a színhelyességről. Az olvasási módban (Reading mode 3.0) a képernyő olyan, mintha papírlap volna, hogy ezzel is óvja a szemet, a „napfény” mód (Sunlight mode 3.0) viszont a szabadban felerősíti a kontrasztokat és növeli a színtelítettséget. A beépített 360 °-os környezeti fényérzékelő képes automatikusan az adott fényviszonyokhoz igazítani a kijelző fényerejét, még akkor is, ha erős a háttérfény.

Adj lendületet a kreativitásodnak és pörgesd fel a játékaidat a Qualcomm® Snapdragon 865™ processzorral

A Qualcomm® Snapdragon™ 865 processzornak köszönhetően a Mi 10T Pro és a Mi 10T rendkívül nagy teljesítményű, hatékonyan használja fel az energiát, továbbá az 5G hálózathoz is képes csatlakozni.

A Qualcomm® Adreno™ 650 GPU révén a felhasználók az asztali gépekre jellemző minőségben futtathatnak játékokat a készülékükön. Az UFS3.1 és az LPDDR5-vel együtt a készülékek piacvezető okostelefon-ROM-ot és RAM-ot kínálnak.

Masszív, 5000mAh kapacitású akkumulátor olyan képességekkel, amely egész napra biztosítja a telefon töltöttségét

A Mi 10T Pro és a Mi 10T telefonokat a Xiaomi az egyik legerősebb akkumulátorával látta el, amelynek a kapacitása 5000 mAh. Ráadásul, a készülékek a hosszabb üzemidő mellett a szokásosnál is több energiát nyernek ki az akkumulátorból, ugyanis az energiafelhasználásukat optimalizáló technológiát alkalmaznak.

Ha mégis épp töltésre van szükség, az MMT (Middle middle tab) technológia és az egyedileg fejlesztett, 33 W-os, különlegesen gyors vezetékes töltés siet a felhasználó segítségére – ami rögtön rendelkezésre is áll, hiszen a készülékhez a gyártó mellékelt egy 33 W-os töltőt is.

Mi 10T Lite: nagyteljesítményű 5G okostelefon kompromisszumok nélkül

64MP quad kamera a még szebb és élesebb képekért

A Mi 10 Lite kínálja az egyik legjobb kamera-összeállítást a szegmensében: a kristálytiszta felvételekért egy tűéles képet biztosító 64 MP-es főkamera, egy 8 MP-es ultraszéles látószögű kamera, egy 2 MP-es makró kamera és 2 MP-es mélységélesség érzékelő felel. Az új szoftver funkciók, mint például a Hosszú expozíció, a Time-lapse szelfi, az Időzített sorozatfelvétel (Timed burst) és a Dual Video még egyedibb és kreatívabb képek elkészítésére nyújt lehetőséget, anélkül, hogy ehhez egy különálló képszerkesztőprogramra volna szükség. Mindezeken túl, remek szelfiket lehet kattintani azzal a kiváló minőségű, 16 MP-es kamerával, amely a Mi 10T Lite frontján, a kijelzőbe van beépítve.

Folyamatos mozgás a 120 HZ-es AdaptiveSync kijelzőn

A Mi 10T Lite kijelzője kiemelkedő, 120 HZ-es frissítési rátával büszkélkedhet, amelyet automatikusan az adott tartalomhoz igazít. Attól függően, hogy épp egy filmet streamelünk, egy TV sorozatot nézünk, vagy épp egy mobil játékot játsszunk, a Mi 10T Lite mindig az optimális élményt fogja nyújtani a felhasználónak. Akik pedig szeretnek a mobil kijelzőjén olvasni, de eközben nem szeretnék túlzottan megterhelni a szemüket, ugyanazt az olvasó módot (Reading Mode 3.0) vehetik igénybe a Mi 10T Lite-on, amit már a Mi 10T Pro és a Mi 10T ismertetésekor leírtunk.

Kellő erő és üzemidő a Qualcomm® Snapdragon™ 750G chipsetnek és a 4820mAh akkumulátorkapacitásnak köszönhetően

A Mi 10T Lite-ban debütáló Qualcomm® Snapdragon™ 750G chipset páratlan energiahatékonysággal működik, nagyszerű, mesterséges intelligenciára épülő megoldásokat futtat és kimagaslóan rövid reakcióidőt tesz lehetővé. A márka vadonatúj 5G processzora mindenki számára elérhetővé teszi az 5G nyújtotta előnyöket. Ráadásul, a nagy, 4,820mAh kapacitású akkumulátor és a 33W-os gyorstöltés gondoskodik arról, hogy a készülék egész nap üzemben maradjon.

Mi 10T sorozat specifikációk:

Mi 10T Pro Mi 10T Mi 10T Lite Kijelző 144Hz 6.67" TrueColor DotDisplay 20:9 képarány, 2400x1080 FHD+, AdaptiveSync kijelző: 30Hz/48Hz/50Hz/60Hz/90Hz/120Hz/144Hz Support MEMC

Support DCI-P3, HDR10 Fényerő: 500 nits (typ), 650 nits max fényerő (typ) Színkontraszt arány: 1500:1 (typ) Sunlight mode 3.0, Reading mode 3.0 Alacsony kékfény-kibocsátást igazoló TÜV Rheinland tanúsítvány 360°-os környezeti fényérzékelő 120Hz 6.67” DotDisplay 20:9 képarány, 2400x1080 FHD+ AdaptiveSync kijelző: 30Hz/48Hz/50Hz/60Hz/90Hz/120Hz Színskála: NTSC 84% (typ) Fényerő: 450 nits (typ) Színkontraszt arány: 1500:1 (typ) HDR10 Sunlight mode 3.0, Reading display 3.0 Alacsony kékfény-kibocsátást igazoló TÜV Rheinland tanúsítvány 360°-os környezeti fényérzékelő Szín1 Cosmic Black, Lunar Silver, Aurora Blue Cosmic Black, Lunar Silver Atlantic Blue, Pearl Gray, Rose Gold Beach Ház Corning®️ Gorilla®️ Glass 5 elől és hátul Alumínium ötvözet keret Corning®️ Gorilla®️ Glass 5 elől és hátul Alumínium ötvözet keret Corning®️ Gorilla®️ Glass 5 elől és hátul Műanyag keret Méretek 165.1mm x 76.4mm x 9.33mm, 218g 165.1mm x 76.4mm x 9.33mm, 216g 165.38mm x 76.8mm x 9.0mm, 214.5g Teljesítmény Qualcomm®️ Snapdragon™️ 865 up to 2.84GHz órajel Qualcomm®️ Snapdragon™ 750G up to 2.2GHz órajel Hátsó kamera 108MP széles látószögű kamera, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel with OIS, 82° FOV, f/1.69, 7P objektív 13MP ultraszéles látószögű kamera,

123° FOV, f/2.4 5MP makró kamera, f/2.4, AF 2-10cm 64MP széles látószögű kamera, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 79.8° FOV, f/1.89, 6P objektív 13MP ultraszéles látószögű kamera,

123° FOV, f/2.4 5MP makró kamera, f/2.4, AF 2-10cm 64MP széles látószögű kamera, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 79.8° FOV f/1.89, 6P objektív 8MP ultraszéles látószögű kamera, 120° FOV, f/2.2 2MP makró kamera, f/2.4 FF (4cm) 2MP mélységélesség szenzor, f/2.4 Első kamera 20MP in-display frontoldali kamera 16MP in-display frontoldali kamera Adatátvitel 5G MultiLink WiFi 6 Dual SIM Multi-functional NFC IR blaster 5G Dual SIM Multi-functional NFC IR blaster Készülék-feloldás Ujjlenyomat-olvasó a készülék oldalán Mesterséges Intelligenciával működő arcfelismerés Töltés 5,000mAh (typ) nagy kapacitású akkumulátor 33W-os vezetékes gyors töltés 33W-os töltő tartozékként 4,820mAh (typ) nagy kapacitású akkumulátor 33W-os vezetékes gyors töltés 33W-os töltő tartozékként Audió Kettős hangszóró Hi-Res Audio certification Kettős hangszóró Hi-Res Audio certification Rezgőmotor X-axis linear vibration motor Z-axis linear vibration motor Operációs rendszer MIUI 12 Android 10 alapokon Tárhely variációk1 8GB+128GB 8GB+256GB 6GB+128GB 8GB+128GB 6GB + 64GB 6GB + 128GB

Mi Watch: Éljen aktív életet stílusosan és hatékonyan

Az okostelefonokkal egyidőben jelenik meg a hazai és a globális piacon a Mi Watch is, amely a Xiaomi első olyan okosórája lesz, amelyet a külpiacokon hoz forgalomba. Az újdonság tökéletesen kiegészíti a Xiaomi egyéb hordható termékeit és abban támogatja a felhasználóját, hogy aktív, sportos életet élhessen, bárhogyan is valósítja ezt meg.

Az 1,39 hüvelykes fényes AMOLED panelen, a készülék oldalán található dedikált sportgombot megnyomva férhetünk hozzá a 117 különféle edzésmódhoz. Azért, hogy nyomon követhesse a felhasználója egészségi állapotának változását, a Mi Watch hat különböző szenzorral és beépített GPS jeladóval rendelkezik, amelyek a szerveztünk legfontosabb folyamatait és a külső környezetet figyelik, például mérik a vér oxigénszintjét és a légnyomást. A készülék nagyon könnyű és tartós, vagyis minden szempontból megfelel a mindennapi használat követelményeinek. Már két órányi töltés után is kiemelkedő, 16 napos üzemidőt biztosít. Mindezeken túl, a Mi Watch-nak számos egyéb funkciója is van, például több mint 100 órakép közül lehet választani, képes a kamerát távolról vezérelni, natív emoji karakterkezelést biztosít az értesítésekhez, és hanggal is vezérelhető.

A Mi Watch javasolt fogyasztói ára 40000 Ft körül várható és rövidesen forgalomba kerül.

A Xiaomi nemcsak a hazai piacon számít új és gyorsan feltörekvő szereplőnek. A mindössze tíz éves, a Hongkongi Értéktőzsdére csak 2018-ban bevezetett vállalat, az iparágban példátlan sebességű növekedéssel, mára a világ negyedik legnagyobb okostelefon, és a világ legnagyobb IoT brandje lett.