Nagy teljesítmény és rendkívül kompakt méret

Címkék: hajtás hajtásrendszer hajtástechnika motor mozgásvezérlő rendszer

Az MC 3001 B (panelközi csatlakozós) vagy MC3001P (28 tüskés csatlakozós) néven kapható új MC3001 mozgásvezérlőkkel a FAULHABER a teljesítményspektrum alsó végén szélesítette ki az MC V3.0 vezérlők sorozatát. A vezérlők rendkívül miniatürizáltak, és 1,4 amperes folyamatos működés és akár 5 amperes csúcsáram mellett kiemelkedő teljesítményre képesek. A slave feladatokra tervezett vezérlők DC-mikromotorok, lineáris egyenáramú szervomotorok vagy kefe nélküli DC-motorok vezérlésére és pozicionálására alkalmasak.

Az új MC 3001 a FAULHABER mozgásvezérlők ház nélküli változatába tartozik. Az optimalizált árammérést tartalmazó, integrált kimeneti fokozat lehetővé teszi a FAULHABER termékcsaládból származó 6-30 milliméteres DC-mikromotorok, lineáris egyenáramú motorok, illetve kefe nélküli egyenáramú motorok vezérlését. A mozgásvezérlő a FAULHABER Motion Manager V6 szoftverrel (6.8 és újabb verzió) konfigurálható. Az új mozgásvezérlők kiemelkedő EMC viselkedését külső laboratóriumok igazolták.

Miniatürizálás és dinamika

Az új miniatűr mozgásvezérlők 2,6 milliméteres teljes magassággal és 16x27 milliméteres formátummal rendelkeznek. Kiemelkedő vezérlési dinamika jellemzi őket. Folyamatos üzemben 1,4 amperrel és akár 5 amperes csúcsárammal működtethetők. Az új változatokkal a FAULHABER a teljesítményspektrum alsó végén szélesítette ki mozgásvezérlő portfólióját.

Rendkívül kompakt kialakításuk ellenére az éppen hüvelykujj méretű vezérlők ugyanolyan funkcionalitással, valamint ugyanazokkal az interfészekkel (RS232 és CANopen) és kódoló interfészekkel rendelkeznek, mint az MC V3.0 generáció többi, nagyobb teljesítményű terméke. Intelligens meghajtómodulként különösen jól alkalmazhatók az ügyfélspecifikus alkalmazások telepítésére. A motorok teljes hővédelmét az integrált termikus modellek és a magas PWM frekvencia biztosítja.

Két új mozgásvezérlők mutatott be a FAULHABER: az MC 3001 B (elöl) és az MC 3001 P (középen) típusokat. A két modell a rendkívül miniatűr kialakításban egyezik meg. A háttérben a kezdőkészlet egy megfelelő alaplapja látható. © FAULHABER

Az MC 3001 sorozat új mozgásvezérlőinek ideális felhasználási területei a robotika, az automatizálástechnika, a gépgyártás, valamint az orvosi és a laboratóriumi alkalmazások. Ezeken a területeken gyakran korlátozott a helyigény, mégis nagy vezérlési dinamikára és nagy teljesítményre van szükség.

Két változatban elérhető

A mozgásvezérlők kétféle változatban kaphatók: az MC3001 B három panelközi mikrocsatlakozóval, az MC3001 P pedig egy 28 tüskés csatlakozóval köthető az alaplaphoz. Annak érdekében, hogy a hajtásrendszer gyorsan és egyszerűen fejleszthető legyen, a FAULHABER egy olyan kezdőkészletet is elérhetővé tett, amely többek között egy alaplapot is tartalmaz, és megkönnyíti az indulást. Ezen felül akár hat különböző alaplapi változat is rendelkezésre áll (a mozgásvezérlőtől és az alkalmazott motortípustól függően). Az egyedi vásárlói igények kielégítésére egyéb panelek hozhatók létre, amelyek például egy EtherCAT interfészt tartalmazhatnak.

A mozgásvezérlőket slave működésre tervezték, és szabványos interfészeken keresztül könnyen és gyorsan kombinálhatók számos magasabb szintű master rendszerrel. A Motion Manageren keresztül történő alap üzembe helyezés után a vezérlők alternatívaképpen bármikor működhetnek önállóan, az integrált szekvencia programok segítségével.

