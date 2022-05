Multifunkciós mesterek

Címkék: automatizálás busz IO-Link ipari kommunikáció kommunikáció Murrelektronik

A Murrelektronik az MVK Pro és IMPACT67 Pro IP67-es terepibusz modulokkal bővíti IO-Link termékkínálatát. Mindegyik elterjedt protokoll vagy terepibuszfüggetlen felhasználású, 4A port kimenő árammal, on-board diagnosztikával és robusztus házzal.

Plug-and-play a telepítéskor az automatizálás-technikában – ezt testesíti meg az IO-Link. Pont amikor a termelési folyamatok és rendszerek egyre összetettebbek lesznek, ahol egyre több adatot rögzítenek és kapcsolnak össze egymással, ez a kommunikációs szabvány maximális átláthatóságot biztosít a szenzor-aktor szinttől a felhőig.

A Murrelektronik most az MVK Pro és IMPACT67 Pro IP67-es terepibusz modulokkal bővítette IO-Link termékkínálatát. A teljesen új fejlesztésű modulok nyolc multifunkciós master-porttal rendelkeznek, az L-kódolt M12 csatlakozóknak köszönhetően nagy áramerrőséget is átengednek és kiszolgálják a PROFINET, EtherNet/IP és EtherCAT Ethernet-protokollokat. Az OPC UA, MQTT, JSON REST API segítségével a terepibuszfüggetlen használat is lehetővé válik – köszönhetően a már integrált Standardized Master Interface-nek (SMI). Összességében csökkenti a költségeket, növeli a termelékenységet, új lehetőségeket kínál a szerviz és karbantartás során, minimálisra csökkenti a telepítési és használatbavételi időt és kiváltja a sok vezetéket igénylő és nagy helyet elfoglaló kapcsolószekrényeket.

Az MVK Pro és IMPACT67 Pro IP67-es terepibusz modulok teljesen új fejlesztések és tovább bővítik a Murrelektronik IO-Link termékkínálatát. Többek között mindegyik elterjedt protokollt elérhetővé teszik vagy biztosítják a terepibuszfüggetlen felhasználást, 4A port kimenő árammal, on-board diagnosztikával és robusztus házzal

Az új MVK Pro és IMPACT67 Pro modulok a tisztán csak folyamatadatokon (I/O-k) kívül további diagnosztikai adatokat (feszültség, áramerősség és hőmérséklet értékeket) is továbbítanak az adott portokhoz és a teljes modulhoz. Az üzemeltetők így felismerik a rendellenességeket és az adatelemzésen keresztül optimalizálják a folyamataikat. Ráadásul az IIOT-protokolloknak köszönhetően mindez szabványosított formában és vezérlés nélkül lehetséges.

Az integrált A/B-portok igazi mindentudók: Legyen szó IO-linkről, DI, DO, DIO portokról vagy ezek mindegyikét tartalmazó kombimodulról – minden pinhez szabadon hozzárendelhetők a funkciók. A tápfeszültség automatikus átkapcsolásával mindig a megfelelő tápfeszültséget használja: működtető egységek betáplálása a DO-khoz és az érzékelők áramellátása a DI-khez. A nagy energiaigényű eszközöket közvetlenül a modulról lehet ellátni árammal keresztbetáplálás nélkül – köszönhetően az akár 4A kiegészítő áramellátásnak minden porton. A kompakt M12-Power (L-kódolt) kábelek különösen nagy áramterhelést is elbírnak (akár 16A-t pinenként). Az áramellátási körök több modulon keresztül bővíthetők, ez leegyszerűsíti a telepítést és csökkenti a kábelutak hosszúságát. Az IP67 védelmi besorolású műanyag vagy fémházak különösen ellenállóvá teszik a master-modulokat.

Az MVK Pro és IMPACT67 Pro terepibusz modulok teszik teljessé a Murrelektronik széles IO-Link termékkínálatát: a masterektől a hubokon, konvertereken és eszközökön át a csatlakoztatási technológiáig. Ezzel a rendszerszállító minden terméket elérhetővé tesz, ami szükséges ahhoz, hogy az IO-Linkkel összekapcsolják a vezérlést az érzékelők/működtető egységek szintjével – egymással összehangoltan, az adott felhasználási célra optimalizálva, mindezt egy helyről.

