Mélyreható betekintés a fény forradalmával

Hogyan ragyoghat lángolva az abroncs anélkül, hogy megolvadna a gumi? Patrick Llewelyn-Davies a fényt használja el arra, hogy szokatlanul megvilágosított képeket hozzon létre erről a mindennapi tárgyról. Fényforradalmi rendszere újradefiniálja a fény és az árnyék kontrasztját, mivel egységesen világítja meg az objektumot egy teljes körpálya mentén. A lámpák egyenletes mozgását és a 360 fokos pontosságot a FAULHABER precíziós motorja biztosítja.

A legtöbb fénykép jellemzően pillanatkép zajjal készül: legyen szó okostelefonnal készült szelfiről vagy művészi professzionális fényképről, a zár csak a másodperc töredékéig engedi át a fényt a rekeszen. Az analóg zárzajt a teljesen digitális kamerák is szimulálják, hogy akusztikusan jelezzék a kép elkészültének rövid pillanatát.

A fényfestés – amikor a rekesz hosszabb ideig marad nyitva, és a mozgó fények nyomot hagynak a negatívon vagy a képérzékelőn – szintén nagy hagyományokkal rendelkezik. Ezzel a technikával lenyűgöző képek és látványok hozhatók létre. Ismert példa a fényszórók és a hátsó lámpák vörös és fehér fénycsíkja, amelyek az éjszakai autópályán készültek hosszú expozíciós idővel. A „normál” fényképezéssel ellentétben a mozgást itt nemhogy megállítják, hanem éppen hogy azt próbálják megragadni.

Patrick Llewelyn-Davies brit fotós a „mozgó” fényfestés és a csendélet készítés közötti szakadékot hidalja át. Képein a nyugalomban lévő tárgy van a középpontban és a színezéshez tollként a mozgó fényt használja. Egyéb színeket nem is ad a képeihez. Ehelyett a tárgyakat világítja meg annyira, hogy azok ragyogjanak. A fény újragondolt felhasználása új és néha röntgenszerű betekintést is lehetővé tesz a lefényképezett tárgyakba. Szinte háromdimenziós plaszticitást öltenek, bár optikailag soha nem hagyják el a 2D-s világot.

A fénnyel festett csendélet titka egy látszólag egyszerű, „Fényforradalmi Rendszer” elnevezésű készülék, amely két jelentést hordoz magában. A forradalom itt fordulatként, alapvető megújulásként értendő. Két fényes LED ír le egy teljes kört a körasztal körül, amire a lefényképezni szánt tárgyat helyezték. Általában hat másodpercbe telik, amíg a teljes fordulatot leírják, az idő azonban a kívánt fényhatás függvényében változtatható. A rendszer nem pusztán egy körutat jár be, hanem teljesen új lehetőségeket is megnyit a képkompozíció számára – hasonló látvánnyal ugyanis korábban még nem találkozhattunk.

Maximális pontosság forgómozgás közben

A lámpákat két karra rögzítették, amelyek magassága a különböző beesési szögek elérése érdekében állítható. A karokat szilárdan a forgó középtengelyhez rögzítették. Első pillantásra ez az elrendezés nem igényel bonyolult technológiát, de az ördög a részletekben rejtőzik: kulcsfontosságú a maximális pontosság és a zökkenőmentes működés. „A forgatás bármely rövid megtorpanása, vagy rángatása egyenetlen megvilágítást eredményezne – magyarázza Patrick Llewelyn-Davies. – Világosabb és sötétebb területek keletkeznének, amelyek befolyásolják, vagy akár el is lehetetlenítik a kívánt hatás elérését. Ugyanez vonatkozik a teljes kör leírására is. A karok nem mozdulhatnak el a 360 foknál egyetlen egy fokkal többel, vagy kevesebbel sem és mindezt a megadott idő alatt el kell megtenniük.”

A feltaláló / fotós az egyszerűbb alkatrészekkel végzett korábbi kísérleteiről is beszámolt, amelyek nem voltak képesek megfelelni ezeknek a követelményeknek. A legnagyobb kihívást a rendszer középtengelyének precízen és rángásmentes mozgatása jelentette. A hordozható eszköznek ugyanakkor a lehető legkönnyebbnek is kellett lennie. A megfelelő meghajtó kiválasztásához a FAULHABER brit értékesítési partnerének, az EMS-nek a szakemberei nyújtottak segítséget. „Az EMS nagyszerű támogatást nyújtott – mondta Patrick Llewelyn-Davies. – Ők adták a szükséges műszaki szakértelmet a hajtásrendszer és a vezérlő számára. Ez meghatározó a minőségi végeredmény szempontjából. A FAULHABER motorjai már olyan kritikus területeken is bizonyítottak, mint például az űrkutatás. Ezért biztos lehettem abban, hogy a Fényforradalmi Rendszer által megkövetelt pontosságnak és megbízhatóságnak is meg tudnak felelni.”

Az EMS szakemberei a BX4 sorozat kefe nélküli motorjait ajánlották optimális megoldásként, amelyek mind a kívánt pontosságot, mind a szekvencia megismételhetőségét képesek biztosítani. „Miután kiválasztottunk egy motorcsaládot, különféle méreteket is kipróbálhattunk a programozásba történő beavatkozás nélkül – ismertette Dave Walsha, az EMS kereskedelemfejlesztési igazgatója a közös fejlesztési munkával kapcsolatban. – Ennek eredményeként nagyon rugalmasan tudtunk reagálni a rendszer változásaira.” A BX4 motorok kompakt és könnyű kialakításának köszönhetően az „ideális súlyt” is tartani tudták.

Múzeumi tárgyak részletgazdag 3D modelljei

A fotós természetesen saját maga is alaposan tesztelte a Fényforradalmi Rendszert. Online galériájában a rendszerével létrehozott egyedi fényhatások számos példája megcsodálható. A „ragyogás”, amelyet olyan jellegtelen, hétköznapi tárgyakból hozott ki, mint egy tyúktojás vagy horgászhorog, úgy jön létre, hogy a kört leíró LED-lámpákat nagyon alacsonyra helyezi az asztal fölé. Mivel a fény egy részét a tárgyak oldalirányban visszaverik az alapra, egy izzó aura jön létre, amely úgy tűnik, hogy a tárgyak belsejéből áradna.

A rendszert jelenleg különböző alkalmazási területeken tesztelik. A lámpák helyett az egyik karhoz kamera is csatlakoztatható. Ha egy ív alakú karhoz rögzítik, akkor a tárgy különböző szögekben egyenletes távolságban is fényképezhető. Ezt a módszert például múzeumok alkalmazzák, hogy a képadatokból a műtárgyak nagy felbontású 3D modelljeit hozzák létre. A kutatók ezt követően világszerte megoszthatják egymással ezeket az adatokat, és felhasználhatják azokat saját tanulmányaikhoz. 3D nyomtatással ezenkívül pontos másolatok is készíthetők. „Korábban jelentős mennyiségű manuális társult az ilyen képek létrehozásához – jelentette ki Patrick Llewelyn-Davies. – A Fényforradalmi Rendszerrel a folyamat nagyrészt automatizálható és jelentősen felgyorsítható.”