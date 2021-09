Megoldások ma a holnap számára

Today for tomorrow, heute für morgen, oggi per domani: a célcsoporttól és iparágtól függetlenül, a CHIRON csoport innovatív megoldásokat mutat be az EMO MILANO 2021 szakkiállításon. Megoldások a kimagaslóan termelékeny, jövőbiztos gyártási folyamatokhoz, mindezt optimalizált energiafelhasználás és környezeti terhelés mellett.

Az október 4-9. között megrendezendő EMO MILANO 2021 szakkiállításon a CHIRON csoportot képviselő négy erős márka – a CHIRON, a STAMA, a FACTORY5 és a retrofit szakértő CMS – a holnap követelményeinek is megfelelő megoldások átfogó választékát mutatja majd be. Segítségükkel termelékenyebb, jövedelmezőbb és fenntarthatóbb gyártás valósítható meg.

A stand látogatói két működő megmunkálóközponton keresztül nyerhetnek betekintést abba, hogyan alakul a gyártástechnológia jövője. Az öttengelyes DZ 25 P gépet nagy, összetett geometriájú alkatrészek dupla orsós megmunkálására, a Micro5 megmunkálóközpontot pedig a legkisebb helyeken, nagyon alacsony energiafogyasztással végzett intelligens mikromegmunkálásra fejlesztették ki.

DZ 25 és DZ 28: nagy termelékenységű megmunkálás az autó- és a repülőgépipar számára

Akár a virágzó e-mobilitást, akár a repülőgépipar szerkezeti változásainak kezelését nézzük, a nagy és összetett geometriájú alkatrészek megmunkálásakor napjainkban is elvárás a maximális hatékonyság. Minél termelékenyebb egy megmunkálóközpont az alkatrészek gyártásában, és minél rövidebb a ciklusidő, annál gazdaságosabban használható fel a hely, az energia és a nyersanyag. Az olyan többorsós rendszerek, mint a 800 vagy 1 200 mm-es orsótávolsággal rendelkező új CHIRON 25-ös és 28-as sorozatok még hatékonyabbak és ezért fenntarthatóbbak is. „Célunk, hogy a DZ 25, vagy a DZ 28 két munkadarabot állítson elő ugyanannyi idő alatt, mint amennyire egy egyorsós gépnek van szüksége egyetlen alkatrészhez – természetesen ugyanolyan kiemelkedő minőségben – magyarázta dr. Claus Eppler, a CHIRON csoport műszaki igazgatója. – Ez nemcsak a fenntarthatóság, hanem a beruházási költségek tekintetében is kifizetődő.”

Lényegesen rövidebb ciklusidők, optimális alkatrészminőség, nagyfokú rugalmasság: az öttengelyes DZ 25 P ideális az autó- és repülőgépipari alumínium alkatrészek dupla orsós megmunkálásához

A Milánóba látogatók megtapasztalhatják, hogy az új sorozat tökéletesen ötvözi a teljesítményt, a pontosságot és a dinamikát az úttörő dizájnnal. Az öttengelyes DZ 25 P élő működés közben lesz megtekinthető, a nagy termelékenység és a rövid ciklusidők elérése érdekében a géphez palettacserélőt is csatlakoztatnak. A 28-as és a 600 mm-es orsótávolságú 22-es sorozatokat a szakértők az interaktív bemutatóteremben részletesen, az alkalmazások szintjén is bemutatják.

A mikromunkálás intelligens jövője: Micro5

A rendkívül precíz mikromegmunkáló ágazatból érkező látogatókat a FACTORY5 rendkívül kompakt és dinamikus Micro5 megmunkálóközpontja várja. A gép nevében szereplő „5” egyszerre jelent öt tengelyt, az 5:1 gép/munkadarab méretarányt, valamint az ötször kisebb súlyt. És ha már a fenntarthatóságról beszélünk, akkor ez a maximális hatékonyságot is jelenti, hiszen az energiafogyasztás a hagyományos rendszerekhez képest 50-szer alacsonyabb. A CHIRON csoport az EMO MILANO 2021 szakvásáron élőben mutatja be a Micro5 gépet, most először az új, automatikus Feed5 munkadarab-kezelő rendszerrel.

Rendkívül kompakt és kimagaslóan dinamikus: a Micro5 megmunkálóközpont maximális hatékonyságot biztosít a mikromegmunkálásban, a hagyományos gépekhez képest 50-szer alacsonyabb energiafogyasztás mellett

Hatoldali megmunkálás az új 715-ös szériával

A termékkínálat és az interaktív CHIRON bemutatóterem legújabb látványossága – amit a szakmai látogatók nagy képernyőkön keresztül „látogathatnak meg” – az új 715-ös sorozat, amelyet a munkadarabok multifunkcionális megmunkálásához, rúd vagy tokmányalkatrészből végzett maráshoz és esztergáláshoz, vagy profilmegmunkálásához fejlesztették ki. A hatoldali autonóm megmunkálásra tervezett 715-ös sorozat a CHIRON csoport rúdanyag megmunkáló sorozatát egészíti ki és kitűnően hidalja át a CHIRON FZ 08 S mill turn precision+ és a STAMA MT 733 gépek között található piaci rést. Az alapgépből és a munkadarab-kezelő automata rendszerből álló egységnél a forgácsolás közbeni szerszámtár ki- és betöltés lerövidíti a gépi mellékidőket és az életciklus-elemzést is pozitívan befolyásolja.

A kiállításon bemutatott, a jobb erőforrás-felhasználásra optimalizált gyártási folyamatokhoz kifejlesztett további témakörök közé tartoznak a CMS retrofit megoldásai, amelyekkel hosszabb élettartam, megnövelt termelékenység és alacsonyabb energiaigény érhető el. Az innovatív AM Cube 3D fémnyomtatót nagyméretű, összetett alkatrészek készítésére, valamint bevonatolására és javítására tervezték. Egy izgalmas felhasználói eset az additív gyártás és a megmunkálás tökéletes kölcsönhatását mutatja be. A SmartLine portfólió digitális rendszerei, valamint a SmartServices garantálják az optimális támogatást a megmunkáló központok folyamatos működésében, valamint megnövelt hatékonyságot, rendelkezésre állást és termelékenységet biztosítanak a környezeti erőforrások védelme érdekében. Alkalmazásukkal egy helyen több karbantartási munka is kombinálható és ütemezhető, a fennakadások pedig távolról is orvosolhatók, ami az utazások szükségtelenné tételével ugyancsak csökkenti a CO 2 -kibocsátást.

