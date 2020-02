Megjelent az EPLAN platform legújabb verziója

Február közepétől elérhető az EPLAN Platform legújabb, 2.9-es verziója. A gyorsan generált QR-kódok hiperlinkeket tárolhatnak, amelyek a mezőben kinyithatók. A Fóliakezelés biztosítja az összes változás automatikus mentését, ezáltal még könnyebbé válik a vállalati szabványok végrehajtása. A kibővített navigátorok segítségével végzett projektadatok tömeges szerkesztésével gyorsabban befejezhetők a projektek. A szabványosítás terén pedig mostantól könnyen újrafelhasználhatók a makrók.

Az EPLAN Platform 2.9-es verziójában a QR-kódok könnyen előállíthatók. A felhasználók hiperhivatkozásokat tárolhatnak a dokumentációikban, amelyeket később beolvashatnak és például okostelefonokon, mobil eszközökön és tableteken is megnyithatnak. Mind belső, mind külső kapcsolatokhoz felhasználhatók, így az unalmas gépelés a múlté. A QR-kód nyomtatott dokumentációkon is működik, ami gyorsabbá és könnyebbé teszi a használatot. A hivatkozásobjektumokban is leegyszerűsödött a szimbólumok cseréje, amelyek már a megfelelő értékkészletek kiválasztásával is helyettesíthetők. Ennek előnye a nagyobb átláthatóság és a kevesebb makróváltozat.

Az EPLAN Platform 2.9-es verziójában QR-kódok állíthatók elő, amelyek többek között az EPLAN Data Portál adott elemére is mutathatnak

Összekapcsolható Fóliakezelés

Az összekapcsolható párbeszédek még az eddiginél is könnyebbé tették a Fóliakezelést: az összes változtatás automatikusan mentésre kerül. A fejlesztéseket kiegészítő funkciók teszik teljessé, beleértve a fóliák keresését és tulajdonságaik megváltoztatását. Mostantól kezdve könnyedén kereshető projekt objektumról, amelyet egy projekt vagy alprojekt egy adott fóliájához rendeltek. A tervezők ezután a találati eredmények között lévő objektum párbeszédpanelén módosíthatják az éppen keresett fólia hozzárendelését. Ez a DXF vagy DWG importálás révén lehetővé teszi a projekthez hozzáadott fóliák könnyű megtalálását, gyors módosítását és felhasználó által definiált fóliákként történő használatát. További előny, hogy a vállalati szabványok a navigátorokkal analóg módon egyszerű adaptációkkal és meghatározásokkal teljesíthetők.

A cél gyors elérése: Böngésző megjelenítő

A Makróböngésző listanézete az EPLAN Platform előző verziójában cellákból álló táblázattá változott, így meglehetősen egyszerűen szerkeszthető. A legújabb verzióban ezt a funkciót újabb navigátorokra - például a Készülék böngésző, a PLC böngésző és a Kábel böngésző - is kiterjesztették. A 2.9-es verzió ezáltal hatalmas gyakorlati előnyökkel jár, mivel a projekt adatai egy szempillantás alatt tömegesen szerkeszthetők. A makrókról szólva: ha egy makróprojekt elkészült, a szabványos makrók a Makróböngésző alkalmazásból "drag and drop" funkcióval más projektekbe is beilleszthetők. Ez természetesen egy makró- vagy kapcsolási rajz projektben is működik, amelyben a felhasználó létrehozta az ablak- és szimbólummakrókat. Ez jelentős időmegtakarítást eredményez, mivel már nincs szükség a makrók a könyvtárakból történő korábban nehézkes kiválasztására. További előny, hogy az adatokat újra felhasználják, ami biztosítja és növeli a projekt minőségét.

A Makrónavigátor "drag and drop" funkciója révén a makrók mostantól egyszerűen beilleszthetők más projektekbe

Intelligensen konfigurálva: Tulajdonság elrendezés

Az új Management párbeszédpanel jelentősen megkönnyíti a felhasználók számára az általuk meghatározott tulajdonság elrendezések szerkesztését a kapcsolási rajzok és a 3D-s eszközök elhelyezéséhez. A felhasználók ezeket a Management párbeszédpanelben ellenőrizhetik és könnyen eltávolíthatják a felhasználó által nem használt tulajdonság elrendezéseket. A Kontextus menü segítségével könnyen megtalálhatók a használt tulajdonságok. Az előnyök egyértelműek: a projektben lévő összes tulajdonság elrendezés egy helyen jeleníthető meg. Ezenkívül egyidejűleg több tulajdonság is szerkeszthető a különféle alkatrészek tulajdonság elrendezéseinek exportálása és importálása közben. A nevek ugyanilyen könnyen lefordíthatók, és az új keresési lehetőségek támogatják a módosításokat a vállalati szabványok még gyorsabb teljesítése érdekében.

Fordítások: minden sokkal egyértelműbb

A 2.9-es verzióban többnyelvű bejegyzéseket lehet tenni számos tulajdonsághoz és beviteli mezőhöz mind a projektek, mind a cikk kezelés területén. A felhasználó ezt követően manuálisan, vagy automatikusan lefordíthatja azokat az elfogadott nyelvre. Az EPLAN Platform 2.9-es verziója most további segítséget nyújt az egyértelműség szempontjából: a többnyelvű bevitel lehetséges mezőit a felhasználói felületen elöl egy sztenderd ikon jelöli. Hogyan működik mindez? Amikor a tervező szöveget visz be egy többnyelvű mezőbe, akkor az az eredetileg nyelvtől független. Amennyiben le kell fordítani, akkor a megadott forrásnyelvhez rendelődik.

