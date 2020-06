Megjelent a 100 magyar találmány és fejlesztés 2020 c. kiadvány

Címkék: fejlesztés innováció kiadvány kutatás kutatás-fejlesztés Magyar Innovációs Szövetség

100 magyar találmányt és fejlesztést bemutató összeállítás jelent meg a Magyar Innovációs Szövetség szakmai támogatásával. A szerkesztők az egészen egyszerű ötletektől a sci-fi filmek világát idéző csúcstechnológiákig válogattak a bőséges felhozatalból.

Ma is vannak olyan magyar találmányok és fejlesztések, amelyek a világ élvonalába tartoznak a mezőgazdaságtól egészen az űrkutatásig. Amíg egy ötletből olyan termék születik, amely a 30 napos kampányidőszak félidejére már a tervezett összeg hússzorosát gyűjti be közösségi finanszírozásból, vagy amely 100 éve alig változó technológiában ér el áttörést, bízhatunk abban, hogy a „magyar feltaláló” kifejezés a jövőben is büszkeségre adhat okot számunkra.

Néhány további példa a tartalomból: drónelfogó robotrepülőgép, a világ legkisebb műholdja, úszó ház, okos diabétesz-asszisztens, érintésmentes fizetés autóval, adattároló katonai szintű titkosítással, beszédfelismerő mesterséges intelligencia, kerámiaburkolatú infrapanel, okos víztisztító, digitális okostükör, kis méretű profi szimulátor, intelligens irodai szék, tégla égetés nélkül, probiotikus gyümölcs- és zöldséglevek, tisztítószerek szennyvízből, törhetetlen hajó és az első A.I. edző.

A kiadvány a Magyar Innovációs Szövetség szakmai támogatásával jelent meg. Fővédnöke dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, védnökei: Lepsényi István, a Valor Hungariae Zrt. vezérigazgatója és dr. Pakucs János, a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagja, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke.

Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

„A kormány víziója, hogy Magyarország az évtized végére Európa öt legversenyképesebb országa közé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni. Ennek egyik eszköze a kis- és középvállalkozások megerősítésének nemrégiben elfogadott új stratégiája, amely szintén az innovációs képesség fejlesztését állítja középpontba. … Azok a vállalkozók, akikkel ennek a kiadványnak a lapjain találkozhatunk, már sikeresen megvalósították a saját ígéretes ötletüket. Kívánom, hogy a 100 legérdekesebb magyar innováció szolgáljon példaként mindannyiunknak, és adjon inspirációt ahhoz, hogy a lehető legtöbben erre az útra lépjünk. Mert az innováció mindenkié!”

Lepsényi István, a VALOR HUNGARIAE Zrt. vezérigazgatója

„Ahogyan azt Jules Verne, a „képzelet varázslója” írta egy különleges utazásról szóló művében: „Amit az egyik ember el tud képzelni, egy másik egy nap megvalósítja.” Azok az emberek, kiváló kutatók, fejlesztők és eredményes gazdasági társaságok, akik és amelyek e kiadványban szerepelnek, ilyen megvalósítók. Nagy hatalommal rendelkező csoport. Hiszen ők azok, akik tudásukkal, munkájukkal és elkötelezettségükkel nemcsak jelentős szerepet vállalnak a világ fejlődésében, de katalizátorként is szolgálnak Magyarország gazdaságában.”

Dr. Pakucs János, a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagja, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke

„Az innovációs teljesítmények létrehozásának útjában ma Magyarországon nem látok akadályokat, mert finanszírozási lehetőség, kockázati tőke van, sőt, túlkínálat van ezekben a forrásokban. Sokkal inkább az ambíció és a motiváció kevés. A motivációt segíthetik az olyan kiadványok is, mint a 100 magyar találmány és fejlesztés!”

Magyar Innovációs Szövetség