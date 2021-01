Megérkeztek a Xiaomi legújabb középkategóriás és belépő szintű okostelefonjai, a Redmi Note 9T és a Redmi 9T

A Redmi Note 9T és Redmi 9T kimagasló teljesítménnyel és többnapos üzemidővel rázza fel a középkategóriás és a belépő szintű okostelefonok piacát

Címkék: Infokommunikáció IT IT infrastruktúra IT menedzsment okosóra okostelefon telefon Xiaomi

A Redmi Note 9T lesz a Redmi család első Dual SIM-es, 5G-képes készüléke. A középkategóriás és belépő szintű okostelefonok új uralkodóinak szánt készülékek kivételes teljesítménnyel és többnapos üzemidővel rendelkeznek majd. A felhasználók így is bátran élvezhetik az új készülékek kameráinak képességeit és a telefonok külső megjelenésén sem hagyott nyomott a nagyobb akkumulátor teljesítmény. A Redmi készülékeken felül, a bemutató eseményen debütált két új ecosystem-termék a Mi Smart Clock és a Mi 360 ° Home Security Camera 2K Pro is.

Redmi Note 9T

Továbbfejlesztett processzor, kivételes 5G teljesítmény

A Redmi Note 9T 5G képességéről a MediaTek Dimensity 5G-integrált 800U chipje gondoskodik, ennek köszönhetően kétszer olyan gyors, mint az elődje. Az integrált modemmel és 7 nm-es gyártási technológiával készült, nyolcmagos processzorral felszerelt Redmi Note 9T-nek egészen egyedülálló az energiahatékonysága.

A Redmi telefonok között a bivalyerős Redmi Note 9T kínál először 5G kapcsolatot egyidőben két SIM kártyán. A 4x4 MIMO technológia és széles antenna kompatibilitása révén, a Redmi Note 9T gyorsabb, megbízhatóbb kapcsolatot teremt akkor is, ha a hálózat éppen túlterhelt. A Redmi Note 9T támogatja az NFC-t.

Örökítse meg a csillagok ragyogását a Redmi Note 9T 48 MP-es kamerájával

A Redmi Note 9T hátlapján található három kamerával – amely 48 MP felbontású képeket biztosít 2 MP-es mélységérzékelővel és 2 MP-es makrolencsével – olyan felvételek készíthetők, hogy még egy kezdő felhasználó is profi fotósnak érezheti magát tőle. Nagyméretű, fél hüvelykes érzékelője és kategóriájában vezetőnek számító ISP architektúrája jobb képminőséget és gyorsabb képfeldolgozást tesz lehetővé, a kreativitást szolgáló funkciók pedig – mint amilyen az Éjszakai Mód, a Pro + RAW, a HDR és a Portré mód – kiváló képminőséget eredményeznek még rossz fényviszonyok között is.

Ragyogó megjelenés, tartós kialakítás

A Redmi Note 9T designja szándékosan idézi a prémium kategóriás telefonokat 6,53 ”FHD + DotDisplay előlapjával és ívelt, Unibody 3D hátlapjával. Textúrált, polikarbonát hátlapja jobb tapadást biztosít és ellenáll az ujjlenyomatok okozta szennyeződésnek, a Corning® Gorilla® Glass 5 pedig arra szolgál, hogy a tulajdonosának ne okozzon költséges sérüléseket, ha véletlenül leejti a telefont.

A Widevine L1 és a TÜV Rheinland Low Blue Light tanúsítvánnyal ellátott Redmi Note 9T-t úgy alakították ki, hogy az HD minőségű streamelt tartalmak órákon át tartó nézése után se terhelje meg a szemet. Az oldalán található ujjlenyomat-érzékelőjének köszönhetően, a Redmi Note 9T gyorsan és könnyen feloldható.

A Redmi Note 9T két olyan markáns színváltozatban kapható – Nightfall Black (alkony fekete) és Daybreak Purple (pirkadat lila) – amelyek soha nem mennek ki a divatból.

Optimális teljesítmény nagy kapacitású akkumulátorral

Az 5000mAh kapacitású akkumulátorral és fejlett, nagy hatékonyságú processzorral rendelkező Redmi Note 9T tulajdonosának nem kell tartania attól, hogy épp a legfontosabb pillanatban merül le a telefonja, az 5G-korszak küszöbén tökéletesen ötvözi a teljesítményt az energiahatékonysággal. A Redmi Note 9T-vel együtt járó 22,5 W-os töltő 18W-os gyorstöltésre képes. A még jobb minőségű és nagyobb töltöttséget biztosító akkumulátor azt jelenti, hogy a felhasználók, mindennapi használat mellett, közel három éven át semmilyen csökkenést nem tapasztalnak az akkumulátor teljesítményében.

Mi 360 ° Home Security Camera 2K Pro biztonsági kamera

Redmi 9T

A mozifilmeket idéző fényképek, amiket szinte felesleges is szerkeszteni

Redmi 9T erőssége a 48 MP-es képet biztosító és mesterséges intelligenciát alkalmazó négy hátlapi kamera. A készülék 8 MP-es, ultraszéles látószögű kamerájával csoportképeket és tájképeket lehet készíteni vágás nélkül, míg a 2MP-s makró objektív és a 2MP-os mélységérzékelő lenyűgöző közeli felvételeket tesz lehetővé professzionális fotókat idéző bokeh-hatással. A Redmi 9T-t egy új mozihatás funkcióval is ellátták, amely a fényképeknek a mozifilmekre emlékeztető benyomást kölcsönöz, utólagos szerkesztés nélkül. Mindezeken túl, a készüléknek egy új time-lapse funkciója is van, amellyel különböző sebesség- és időtartam értékeket lehet beállítani, így a felhasználók DSLR vagy más professzionális kamera hiányában is megkapó time-lapse felvételeket készíthetnek.

Nagyteljesítményű chipset és akkumulátor

Pehely súlya ellenére a Redmi 9T izmos, 6000 mAh (tipikus) akkumulátorral és Qualcomm® Snapdragon ™ 662 chipsettel rendelkezik. Ha ehhez hozzátesszük, hogy 11 nm-es, energiatakarékos processzorral is ellátták, érthetővé válik, hogy a Redmi 9T miért termel a nagyobb teljesítmény mellett is kevesebb hőt és használ kevesebb energiát, mint az elődje. Ráadásul, ha aktiváljuk a MIUI által felkínált ultratakarékos üzemmódot és a vezetékes fordított töltést, a készülék a teljes nap folyamán vagy akár több napon keresztül is használható. Hazánkba Redmi 9T NFC-vel ellátott variánsai érkeznek.

A Redmi Note 9T-hez hasonlóan a Redmi 9T-t is 18W-os gyorstöltésre képes 22,5 W-os töltővel együtt érkezik.

Belépő szintű telefonokat meghazudtoló tartósság és könnyű használhatóság

A Redmi 9T megjelenése modern és minimalista: a sarkai lekerekítettek, textúrált hátlapján nem látszanak meg az ujjlenyomatok. A Corning® Gorilla® Glass 3 6,53 hüvelykes FHD + Dot Drop kijelző tiszta és éles képet biztosít, amely védelmet nyújt a karcolások és repedések ellen is.

A Redmi 9T ugyancsak Widevine L1 és a TÜV Rheinland Low Blue Light tanúsítvánnyal érkezik, amely a szembarát kijelző garanciája. A készülék négy élénk színben lesz kapható: Carbon Gray (szénszürke), Twilight Blue (szürkületkék), Sunrise Orange (napkelte narancssárga), és Ocean Green (óceánzöld).

Bővíthető tárhellyel még szerethetőbb

A Redmi 9T dual SIM változatban is elérhető lesz, a tárhelye pedig microSD-vel egészen 512 GB-ig kibővíthető, így a felhasználók nyugodtan telepíthetik a kedvenc alkalmazásaikat, játékait, és tárolhatják a fotóikat és videóikat is a készüléken. Ugyancsak jól jöhet a felhasználóknak a Redmi 9T-be beépített infra vezérlő.

A Redmi Note 9T 4GB + 64GB es 4GB + 128GB változatokban lesz megvásárolható 99 900 Ft illetve, 109 900 Ft javasolt fogyasztói ártól, február elejétől. A Redmi 9T pedig 4GB + 64GB es 4GB + 128GB variásokkal érkezik 64 900 Ft, illetve 69 900 Ft javasolt fogyasztói ártól lesz elérhető. A Redmi 9T várhatóan február végétől lesz kapható.

Mi Smart Clock

Kompakt, minimalista designnal érkezik az új Mi Smart Clock, a Xiaomi okos asztali órája, így szépen belesimul az otthoni környezetbe. 3.97”-os, színes, érintőképernyős kijelzője az aktuális időt, az időjárásjelentést, és a naptárbejegyzéseket jeleníti meg, de akár digitális képként is funkcionálhat. Reggelente, egy különleges napfelkelte üzemmóddal, a Mi Smart Clock egyre erősebb fényerővel és fokozatosan erősödő hangjelzéssel ébresztgeti felhasználóját. A készülékre előtelepített Google Assistant és Chormecast gondoskodik arról, hogy a Mi Smart Clock az otthon mesterséges intelligenciát alkalmazó irányító központja lehessen, amely akár hangvezérléssel is képes más Mi okoseszközök működtetésére, például streameli a biztonsági kamerák felvételeit, vagy az okostelefonról lejátssza a zeneszámokat és videókat.

Mi Smart Clock okos asztali óra

Mi 360 ° Home Security Camera 2K Pro biztonsági kamera

A vadonatúj Mi 360 ° Home Security Camera 2K Pro 3 MP-es kamerája 2304x1296 pixeles, nagyfelbontású képeket rögzít. A kamera f/1,4-es rekesze, 6P objektíve és rendkívül érzékeny képérzékelője gyenge fényviszonyok mellett is részletes, világos és színes képeket biztosít. Mindezeken túl, egy új generációs mesterséges intelligencia algoritmusnak köszönhetően, a kamera képes felismerni az emberi test körvonalait és ha ilyet észlel, erről automatikus értesítést küld a felhasználónak. Kettős mikrofon és zajszűrő gondoskodik arról, hogy a Mi 360° 2K Pro biztonsági kamerán keresztül jól hallhatóan és láthatóan lehessen kommunikálni. A készülék a felhasználója magánéletét védő módra is beállítható (privacy mode). Ez esetben, a Mi Home applikáció használatával, a kamerák elbújtathatók a készülék belsejébe. Az eszköz a Google Assistant * és az Amazon Alexa ** segítségével hangvezérléssel is működtethető.