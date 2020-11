Megérkezett a POCO M3 a Xiaomi kínálatában

A POCO legújabb, nagy teljesítményű kamerával, 6000 mAh teljesítményű akkumulátorral, és FHD + kijelzővel felszerelt kedvező árú okostelefonjával alapozza meg a márka nemzetközi függetlenségét

Méltán híres okostelefon-kínálatára építve, a POCO Global ma bejelentette a márka függetlenedését és bemutatta vadonatúj, belépő szintű okostelefonját, a POCO M3-at. A 48MP-es, háromtagú kamerával felszerelt, 6000 mAh kapacitású akkumulátorral, gyönyörű FHD + kijelzővel és Qualcomm® Snapdragon ™ 662 chipsettel érkező POCO M3 tökéletes eszköz lesz azok számára, akik út közben is a szórakoztató tartalmakat nézik a telefonjukon.

A POCO Global M-sorozat a POCO M3-mal debütál, amellyel a márka egy teljesen új kategóriába lép. Az új termékcsalád a POCO Global sikerére épít, amelynek F-sorozata csúcskategóriás modellekkel veszi fel a versenyt, míg X sorozatának köszönhetően a középkategóriás készülékek kihívója, utat nyitva a márka számára a tech-kedvelők szívéhez világszerte.

POCO a független márka

A legújabb modell bevezetésével a POCO Global, mint önálló márka számára új korszak kezdődik. Ezt a jelentős mérföldkövet a globális rajongói bázis elsöprő támogatása tette lehetővé, amely a márka számára számos figyelemre méltó eredmény elérésében segített a POCO F1 készülék 2018-as bemutatkozása óta.

A márka három év alatt világszerte több mint 35 piacra lépett be;

A POCO F1 készülékből több mint 2,2 millió darabot szállított*;

A márka világszerte összesen több mint 6 millió * POCO telefont adott el.

"Ezek a kiemelkedő eredmények a POCO márkafilozófiájának hatalmas támogatását mutatják számunkra. – „minden, amire szükséged van, semmi több" -. Továbbra is arra összpontosítunk, hogy az innovatív technológiát minden felesleges sallang nélkül juttassuk el a fogyasztókhoz. A POCO filozófiája egy olyan hozzáállást testesít meg, amelyre mindannyian törekszünk - hogy különbözőek és magabiztosak legyünk. Mint újonnan alapított független márka, célunk, hogy a folyamatosan fejlődő világban továbbra is jelentős technológiát kínálhassunk a felhasználók számára„ - mondta Kevin Qiu, a POCO Global vezetője.

POCO M3 - Több, mint amire számítanál

Kiváló akkumulátor-üzemidő kompromisszumok nélkül

A kategóriájában legnagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkező POCO M3 garantálja, hogy a legaktívabb felhasználók is akadály nélkül böngészhessenek, netezhessenek és egész nap streamelhessenek a hatalmas 6000 mAh kapacitású akkumulátornak köszönhetően. A készülék várhatóan több mint 5 napig bírja alacsony használat mellett, kicsit kevesebb mint 3 napig mérsékelt használat esetén, és nagyjából 1,5 nap az akkumulátor üzemideje nagy igénybevétel mellett. A POCO M3 olyan speciális akkumulátorral rendelkezik, amely kialakítása révén, ellenáll a magas hőmérsékletnek és közel 2,5 éven keresztül** az akkumulátor nem veszít jelentősen élettartamából.

Tartóssága mellett a POCO M3 gyorsabb és kiszámíthatóbb töltési sebességet biztosít a felhasználók számára MIUI ultra akkumulátor-megtakarítási módjával és 18 W-os gyors töltésével. A készülékhez a gyártó mellékel egy 22,5 W-os töltőt, és a nagyobb kényelem érdekében a fordított vezetékes töltést is támogatja.

"A POCO M3 valóban magas szintű felhasználói élményt, az iparág egyik legnagyobb teljesítményű akkumulátorát kínálja a tartós biztonság érdekében" - mondta Angus Ng, a POCO Global Product marketing-vezetője.

„Ez a hatalmas teljesítményű akkumulátor lehetővé teszi, hogy felhasználóink több időt töltsenek azzal, amit igazán szeretnek, legyen szó akár streamingelésről, zenehallgatásról, vagy videók rögzítéséről a tripla kamerarendszerrel. A feje tetejére állítjuk a mobilkategóriát az új POCO M3-mal, amely minden szinten többet nyújt, mint amire gondolnál " – tette hozzá a szakember.

határtalan szórakozásért

A POCO M3 6.53” FHD + Dot Drop 2340x1080 felbontású kijelzővel érkezik, amely lenyűgöző 1500:1 kontrasztaránnyal és 19,5:9 képaránnyal ejti rabul a felhasználót, mindezt káprázatos éltől szélig kivitelben. A Corning® Gorilla® Glass 3 kijelző hathatós védelmet nyújt a vízcseppek és karcolások ellen, míg az ujjlenyomat taszító hátlap biztonságos fogást és ultrakönnyű érzetet nyújt. A POCO M3 egy oldalsó ujjlenyomat-érzékelővel is rendelkezik, amely lehetővé teszi az előlap minimalista designjának kialakítását.

A POCO M3 több szempontból is szemrevaló - TÜV Rheinland Low Blue Light tanúsítvánnyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a felhasználók több órányi tartalmat is megnézhetnek, anélkül, hogy az jelentősen megterhelné szemüket.

A kettős porálló hangszórórendszerrel POCO M3 kiváló hangzással és erőteljes basszussal biztosítja a magával ragadó szórakozás élményét.

48MP-es tirpla kamerasziget extra fotófunkciókkal

A kedvező árú POCO M3 48 MP-es tripla kamerájának köszönhetően magasabb szintre emelheted fotózási készségeidet. A 2MP-es makró kamera és 2MP mélységérzékelő mellett a készülék egy 8 MP-es szelfi kamerával is rendelkezik.

Az élmény pedig csak tovább fokozódik a POCO M3 új kreatív szoftverkínálatával. A Movie frame filter filmes életérzést kölcsönöz a fényképeknek, míg a Time-lapse funkció változatos sebességértékeket alkalmaz különböző jelenetek rögzítéséhez. Az Éjszakai mód a színkontraszt növelésével javítja a sötét környezetben készült fényképek minőségét, míg a Színfókusz hatására különleges tónusok is felbukkanhatnak. Még soha nem volt ilyen egyszerű elkapni a menő pillanatokat, és felturbózni a közösségi média felületeidet!

Kiemelkedő mobilteljesítmény, elérhető áron

A Qualcomm® Snapdragon ™ 662 processzorral ellátott POCO M3 ebben az árkategóriában eddig soha nem látott élményt nyújt, A Qualcomm® Adreno™ 610 GPU zökkenőmentes játék- és videóélményt biztosít, és a kiváló minőségű fényképek is fele akkora méretben tárolhatók. A POCO M3 11 nm-es processzora nagyobb teljesítményt, kevesebb hőtermelést és alacsonyabb energiafogyasztást biztosít, így kategóriájában megkerülhetetlenné válik. Magasabb teljesítményt, sebességet és szimultán feladatkezelést ígérő UFS-tárolójának köszönhetően az alkalmazások és játékok megnyitása és futattása is felgyorsul, jelentős előnyt eredményezve a virtuális ellenfelekkel szemben.

A könnyen kezelhető operációs rendszernek köszönhetően most az egész világot a tenyerünkben tarthatjuk. A MIUI Game Booster lehetővé teszi a CPU és a GPU használatának valós időben történő nyomon követését, míg a hangváltó megfűszerezi a játékélményt. A képernyő külső monitorra is kivetíthető, így a barátaink is részesei lehetnek az élménynek.

Egyedi design, amivel kitűnhetsz a többiek közül

A POCO M3 kialakítása stílusos, kevesebb mint 200 grammos súlyának köszönhetően igazán könnyed. A készülék Cool Blue, POCO Yellow és Power Black színekben kapható és csúszásmentes anyagból készült a biztos fogás érdekében. Az újratervezett, oldalt elhelyezett ujjlenyomat olvasó könnyen hozzáférhető, lehetővé téve a telefon gyors feloldását. A lekerekített sarkok révén pedig minimálisra csökkentek az éles felületek. A POCO M3 6000 mAh teljesítményű akkumulátora a versenytársakénál könnyebb, és 20 százalékkal hosszabb üzemidőt kínál.