Magyar robotikai fejlesztés Hannoverben

Automatizált élhajlítás a felhasználó technológiai igényeire szabva

A termelékenység és a hatékonyság hagyományos módszerekkel már nem, csak automatizált rendszerekkel növelhető tovább. A 2022-es EuroBLECH szakkiállításon egy olyan magyar fejlesztés mutatkozott be a nemzetközi közönség előtt, ami anyagilag és technológiailag is közelebb hozza a kis- és középvállalatokhoz a robotizált élhajlítás világát.

A szerszámgéppiac utóbbi évtizedét folyamatos fejlődés jellemezte, de az utóbbi két év szinte mindig adott okot a gépberuházások elhalasztására. A gépvásárlásokat nagymértékben befolyásolja a jövőbe vetett bizalom, és ha az meginog, akkor azonnal lecsapódik a kereskedőknél. „A 2022-es év a szerszámgéppiac visszaépülését hozta a világjárvány előtti szintre, de az energiaválság ismét sok mindent a feje tetejére állított, sok iparcég kényszerül a termelése visszafogására – jelentette ki Pekárik János, a PMT Szerszámgép Zrt. műszaki és innovációs szaktanácsadója. – A trendek hatására a géppiac is átalakul, minden gyártó energiatakarékos gépeket fejleszt, hiszen energiapazarló berendezéseket nem lehet tartósan üzemeltetni. Az EuroBLECH minden más rendezvény felett áll a lemezmegmunkálásban, aki számít, az itt van. Nincs sok alapvető újdonság, de a robotizálás területe hatalmasat fejlődött, ami azt vetíti előre, hogy a szerszámgépek robotos kiszolgálása nagy robbanás előtt áll.”

Robotos automatizált élhajlító cella

Ezt a trendet lovagolja meg a PMT Szerszámgép Zrt. által kifejlesztett és az EuroBLECH 2022 kiállításon élőben bemutatott PMroboT robotizált élhajlító cella is. A PMroboT Hannoverben egy, a robotizálást már a géptest gyártásával megkönnyítő AccuraForm élhajlítóból, egy Mitsubishi Electric robotkarból, valamint az élhajító szerszámcserélő rendszeréből állt – ez utóbbi teljes mértékben PMT-fejlesztés. Az automatizált cellához annak univerzalitása és alacsonyabb árszintje miatt az US (Unió Standard) rendszert választották. Ehhez egy robotos megfogót kellett létrehozni, ami majdnem az összes US típusú szerszám megfogására alkalmas. Egyúttal a megfogó a WILA szerszámok megfogására alkalmas változatát is kifejlesztették, így a PMroboT WILA és az US szerszámrendszerrel egyaránt használható. Maga a PMroboT koncepció bármilyen CNC-élhajítóból és robotmárkából létrehozható.

Az élhajlító gép és a robot egy egységet képez, a robotot az élhajlítóra építették, így a rendszer nagyon helytakarékos, könnyen áttelepíthető, és nincsen szinkronprobléma vagy elmozdulásból eredő hiba. De sok kisvállalkozásnak vannak olyan munkái, amiket nem lehet, vagy nem éri meg automatizálni. Ezt támogatandó a cella 15 másodperc alatt állítható át automatizált üzemmódról hagyományos CNC-élhajlító géppé, majd vissza automatizált üzemmódra. „A szerszámgép-kereskedelem a határok közé szorít minket, de a saját fejlesztésű PMroboT meghatározó értékesítési számait külföldön kívánjuk elérni, ezért állítottuk ki Hannoverben is a cellát” – tette hozzá Pekárik János.

Teljesen automatizált lézeres vágás – a nagyok játszótere?

A PMT Szerszámgép Zrt. által szintén képviselt Mitsubishi Electric standját egy 10 kW-os, 3 000 × 1 500 mm asztallal rendelkező ML3015GX F100 fiber lézervágó gép uralta, amihez egy teljesen automatizált lemezadagoló és késztermék-szortírozó rendszert csatlakoztattak. Ennek is köszönhetően a lézervágó valódi emberi beavatkozás nélküli 24/7 gyártást képes megvalósítani. „Az automatizálási lehetőségeket a lézeres vágás során is keresik, de ezeknek a rendszereknek nagy a helyigénye és a költségvonzata, ezért csak nagyvállalatok engedhetik meg maguknak a vágási folyamat teljes automatizálását – mondta ezzel kapcsolatban Pekárik János. – Az én véleményem szerint általános elterjedésben ez a 10 kW körüli lézerteljesítmény lesz a felső határ, mert az ennél sokkal erősebb lézerek jelentette vágási gyorsaságot nem tudja lekövetni a gép mozgásának pontossága – nagy sebességről nem lehet századmilliméteres pontossággal megállítani a gépet. Olyan cég pedig kevés van, amely 50 milliméter vastag lemezeket akar lézerrel vágni.”

Molnár László