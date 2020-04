Leuze-újdonságok 2020-ban

Címkék: 3D lézerszkennelés anyagmozgatás intralogisztika Kvalix Leuze lézerszenzor lézerszkenner raktári rendszerek raktárlogisztika raktártechnika szenzor szenzortechnika tárolástechnika tárolórendszer

A szállító- és tárolórendszerekben szakértő Leuze electronic új szenzormegoldásokat fejlesztett ki az intralogisztikai megoldások és folyamatmenedzsment támogatására.

„A cél az volt, hogy a hatékony szenzormegoldások gyorsabbá és gazdaságosabbá tegyék az anyagáramlási és automatizálási folyamatokat – jelentette ki Matthias Göhner, a több mint 55 éves iparági tapasztalattal bíró Leuze electronic Corporate Industry vezetője. – Hiszünk az intelligens gyártás (okosgyárak) víziójában, ahol a jövőben a logisztikai rendszerek emberi beavatkozás nélkül működnek majd. A végtelenített szállítószalagok és az önvezető anyagmozgató járművek (AGV-k) ezekben a gyárakban önállóan navigálnak és végzik el a logisztikai feladatokat.

A szenzoros csapat 2020-ban a hatékony és biztonságos érzékelőmegoldásokra koncentrált. A Leuze electronic két új terméket fejlesztett ki a környezetükben navigálni képes anyagmozgató járművekhez: az RSL 400 biztonsági lézerszkennert, illetve az OGS 600 érzékelőt. Az RSL 400 szenzor egyetlen kompakt eszközben ötvözi az AGV-k számára kulcsfontosságú biztonságtechnikát és a magas színvonalú pozicionálási adatszolgáltatást. Mindez megbízható védelmet és navigációt tesz lehetővé. Az AGV-k sebessége biztonságosan csökkenthető a több biztonsági mező egyidejű megfigyelésével. Ezek az új funkciók PROFINET/PROFIsafe interfésszel rendelkező eszközváltozatként is kaphatók, ami jelentősen leegyszerűsíti azok az ipari hálózatokba történő integrálását. Az eszközök AIDA-kompatibilis modellként is elérhetők az autóipar számára.

Az önvezető anyagmozgató járművek navigációja alternatív megoldásként optikai vezetéssel is megoldható. Erre kínál kompakt megoldást az OGS 600 szenzor. Az élérzékelés és a vezérlőjel hajtásrendszerre történő továbbításával a nyomvonal optikailag követhető, így a jármű irányítása a legegyszerűbb módon automatizálható. Az AGV-k útvonala a padlóra ragasztott szalagok segítségével rugalmasan módosítható és optimalizálható. Az OGS 600 kompakt kialakítása és a padlóhoz viszonyított minimális távolsága (10 mm) révén akár lapos járművekbe is beépíthető.

Az IPS 400i és CMS 700i érzékelők is idén mutatkoznak be a nagyközönség előtt. Az IPS 400i egy olyan modellel bővítette a Leuze electronic IPS-sorozatát, amely dupla mélységű raktárhelyre finom optikai pozicionálást tesz lehetővé. Az IPS 400i a világ legkisebb kameraalapú helyzetérzékelője magasraktári anyagmozgató eszközökhöz. A szenzor 1 900 mm távolságig érzékeli a kerek lyukakat, vagy a reflektorokat szimpla vagy dupla mélységű sávokban.

A Leuze electronic által az áruk hibátlan tárolására kifejlesztett CMS 700i egy 3D kontúrmérő rendszer, ami CML 730i mérőfényfüggönyökre épít. Egyetlen cikkszám alatt érhető el a rendszerhez tartozó minden alkatrész, a kapcsolószekrényt, a rögzítőelemeket és a kábeleket is beleértve. A szett minden ügyfél számára testreszabható. A CMS 700i az áthaladó tárgyak térfogatát és alakját méri, függetlenül azok felületi szerkezetétől, és detektálja a kilógásokat és a kitüremkedéseket. Még lapos tárgyak, például tasakok is pontosan és gazdaságosan detektálhatók bonyolult kamerarendszerek telepítése nélkül.

Az intuitív WebConfig interfésszel idő és pénz takarítható meg, és lehetővé teszi az üzembe helyezés és a karbantartás felhasználók általi megvalósítását. Mivel a rendszer vonalkódolvasóktól és mérőeszközöktől is gyűjt kiegészítő adatokat, új és a meglévő rendszerekhez egyaránt integrálható.

Az intralogisztikai folyamatok támogatására szolgál az MLC 530 biztonsági fényfüggönyökre épülő Smart Process Gating rendszer is. A megoldás jeladók nélkül működik, és a fényfüggönyök külső érzékelőkkel történő némítási eljárásának az alternatívája. A rendszer 2019-ben elnyerte a GIT Security Award és az Industry of Best díjakat, a handling szakfolyóirat „Automatizálás” kategóriájában pedig második helyet szerzett.

