KUKA világújdonságok a müncheni automatica 2022 kiállításon

Címkék: AUTOMATICA 2022 automatizálás kollaboratív robot KUKA Robotics mesterséges intelligencia München robot robotika

Az ipar digitális átalakulásának meghatározó szereplőjeként a KUKA olyan termékeket és megoldásokat mutat be az automatica 2022 kiállításon, amelyek épp annyira erősek, mint amennyire könnyen használhatóak. Az új robotoktól a Digital Twin-ig a KUKA végre ismét élőben, személyesen mutathatja be újdonságait.

A járvány az elmúlt két évben nagymértékben felgyorsította a mindennapi munka és a termelési folyamatok változásait. Az automatizálás és a digitalizálás hosszú távon segítik az ipart, hogy alkalmazkodni tudjon ezekhez a változáshoz. A KUKA, a világ egyik legnagyobb robotikai és automatizálási szakértője ezt mutatja be, amikor visszatér a müncheni vásár színpadára: „Idén az automatica kiállítás a válság utáni ipari termelés hajtóereje” – mondja Wilfried Eberhardt, a KUKA marketing igazgatója. "Az automatizálás, a robotika és a digitalizálás korunk növekedési motorjai – a KUKA pedig ideális partner ezek megvalósításához."

Hazai meccs Münchenben

A müncheni automatica hagyományosan az augsburgi székhelyű automatizálási vállalat hazai játéka. A KUKA idén egy „termék tűzijátékra” készül, amely megmutatja, hogy a vállalat minden iparághoz megfelelő technológiával rendelkezik. Június 21 és 24 között Münchenben „az automatizálás mindenkié” üzenet lesz fókuszban – mely a kkv-któl az élelmiszeripari vállalatokig, a tisztaterektől a mikrochipek gyártásáig mindenkihez szól.

Hogyan kezdjük "iisy" módra

Az automatica közönsége exkluzív betekintést kap az új iiQKA.OS operációs rendszerbe és a digitális iiQKA Ecosystembe. Az új operációs rendszer lesz a jövője a KUKA robotokkal való munkavégzésnek: mert intuitív, gyors és erőteljes. Az LBR iisy az első kollaboratív robot, amely az új operációs rendszerrel fut, így percek alatt konfigurálható és programozható. Egy újdonság: az LBR iisy család növekszik, és a KUKA először itt mutatja majd be a cobotot további verziókban. Az automatizálás specialistája ezzel a könnyűrobotika területén is bővíti portfólióját. Ezzel a teljes hardver és szoftvermegoldással a KUKA egyszerűsíti a robotikába való belépés lehetőségét, különösen a kis- és középvállalatok számára – amely még kezdőknek is óriási lehetőségeket nyit majd az automatizálásban.

Az LBR iisy az első kollaboratív robot, amely az új iiQKA.OS operációs rendszerrel fut

Az egyik legszélesebb portfólió a piacon

Az intelligens, összehangolt termelés elengedhetetlen a gyorsan növekvő piacokon. A KUKA megfelelő termékekkel és saját portfóliójával biztosít megoldást az automatizálás iránti óriási keresletre olyan szektorok számára, mint az elektronikai és fogyasztási cikkek gyártása, valamint az elektromobilitás automatizálási megoldásai. Az automatica kiállításon az érdeklődők megismerkedhetnek az új kisrobot sorozattal, így az ultrakompakt KR SCARA-val és a KR DELTA higiénikus robottal, amelyeket egy közös cellában mutat be a KUKA rendszerpartnere, a Koch Robotersysteme. A nagy teherbírású osztályból megtalálható a KR QUANTEC, amely körülbelül 45%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a korábbi robotgenerációk. Egy másik kiemelt termék a Hygienic Oil élelmiszeripari portfóliója: minden robottengely, beleértve az energiaellátó rendszereket is, minősített H1 kenőanyaggal van felszerelve az esetleges szennyeződések megelőzése érdekében.

”Termék tüzijáték” az automatica 2022 kiállításon:itt lesz a KR C5 micro, the KR DELTA, KR SCARA, and the LBR iisy kollaboratív robot

Partner a digitális átalakulásban

A KUKA nagy hangsúlyt fektet a digitalizációra, mellyel utat nyit a „Digital Factory” felé – melyet a vásáron prezentációkban, de magán a standon is bemutat majd. A látogatók megismerhetik, milyen megoldásokat kínál a KUKA napjaink gyártási követelményeihez. A folyamat már az új rendszerek tervezésével elkezdődik. A KUKA.Sim szimulációs szoftver például lehetővé teszi robotalkalmazások offline programozását, virtuális üzembe helyezését, időt takarít meg és hatékonyabban dolgozik. Ebből a célból a KUKA.Sim Digital Twin-t hoz létre – a későbbi gyártási folyamat képét – a maximális tervezési megbízhatóság érdekében.

Intelligens szoftver a jövő gyárának

A hardver mellett a szoftverek is egyre fontosabbá válnak. Köztük az AI-alapú KUKA AIVI vezérlőszekrény, mely forradalmasítja az intralogisztikát- biztosítva az anyagok optimális áramlását a gyártósorra és az automatizált irányított járműrendszerek tökéletes kihasználását.

A Digital Twin előre felvázolja a gyártási technológiát, így biztosítja a tervezés megbízhatóságát már üzembehelyezés előtt



Az automatica kiállításon a KUKA az A4-es csarnok 231-es standján lesz megtalálható 2022. június 21, 14 órától. ovábbi érdekességként június 22-én szerdán a standon találkozhatnak Timo Boll világbajnok asztaliteniszezővel is, aki 2014 óta a KUKA márkanagykövete.

A kiállításról további információ: Automatica 2022 | KUKA AG