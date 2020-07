Kevesebb karbantartás mellett is nagy teljesítménysűrűség

Az új AXW 315 és 400 IEC vízhűtéses motorok átlagosan 40%-kal nagyobb teljesítményt adnak le, mint a hagyományos ventilátorhűtésű típusok. Mivel az állandó hűtés meghosszabbítja a szigetelés és a csapágyak élettartamát, a motor futásideje is hosszabb lesz.

Az ABB AXW 315 és 400 IEC vízhűtéses motorjai kilogrammonként több wattnyi teljesítményt adnak le, mint a teljesen zárt, ventilátorhűtésű (angol rövidítéssel: TEFC) hagyományos motorok, tehát bár az előbbiek kisebbek és könnyebbek, mégis ugyanolyan erősek, mint az utóbbiak. Ezek a kisebb helyigényű, kompakt motorok ott is felszerelhetők, ahol kevés a rendelkezésre álló hely. Az AXW motorok számos iparág és ágazat, köztük a bányászat, a cementgyártás, a vízgazdálkodás, az energiaipar, valamint a cellulóz- és papíripar területén is jól használhatók.

A hűtésnek ezt a jobb hőeloszlást és -elvezetést biztosító új konfigurációját egy optimalizált vízköpenyes hűtőrendszer, valamint egy belső léghűtő kör alkotja. A csapágyak és a szigetelés élettartamának meghosszabbítása érdekében ez a kialakítás megakadályozza, hogy a motorban forró pontok jöjjenek létre, továbbá kiegyenlítettebbé teszi a belső terében uralkodó hőmérsékletet.

„A vízhűtés igen hatékony módja annak, hogy a keletkező hőt külső ventilátor beiktatása nélkül vezessük el a motorból” – mondta el Charles Blankenship, az ABB Large AC Motor termékmenedzsere. „Az AXW azért jelent ideális választást a piszkos, poros munkakörnyezetben, mert a környezeti szennyeződések nincsenek hatással a motor hűtésére. A hiányzó ventilátor miatt kisebb a motor zajszintje, és nincs, ami port fújjon a munkavégzés helyéül szolgáló légtérbe.”

Kép: Az AXW új hűtési konfigurációja kiegyenlítettebbé teszi a motor hőháztartását, megakadályozva, hogy forró pontok jöjjenek létre. A jobb hűtés csökkenti a szigetelőrendszerre ható hőterhelést, ami jelentősen hozzájárul a motor hosszabb élettartamához. A fő és a kiegészítő csatlakozódoboz több különböző pozícióban is felszerelhető, ami megkönnyíti a telepítést végző munkatársak és a karbantartók munkáját. Ez azt is jelenti, hogy kevesebb pótalkatrészre van szükség, tehát költséghatékonyabb megoldás. A merev vázkialakítás fokozza a motor stabilitását, így az igen csekély rezgést kelt, és a legszigorúbb határérték-előírásoknak is megfelel.

