Intelligens adagolórendszerrel ellátott 6 tengelyes cső- és profilvágó rendszer fejlesztési eredményei

Címkék: célgépek cső csővágás fejlesztés gépgyártás gépipar

A hazai tulajdonú ESZO Kft. a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból a 2018-1.1.2-KFI-2018-00074 azonosító számmal nyilvántartott projekt során kifejlesztett, majd összeállított egy intelligens asztalt, cső és alakos anyagok üzemszerű vágására alkalmas plazmavágó berendezéshez.

Hazánkban a 2016–2017. évben a belföldi ipari beruházások növekedése miatt az acéltermékek iránti kereslet folyamatosan bővült, ezért a technológiai cső-, acélszerkezet- és gépszerelési szolgáltatást nyújtó ESZO Kft. is darabolóüzemi kapacitásbővítésbe kezdett egy 6 tengelyes Hypertherm fejesplazma-daraboló rendszer üzembe állításával. A hirtelen megugrott vágási igények operatív tevékenysége alatt világossá vált a menedzsment részére, hogy a legnagyobb hatékonyságjavítását a darabolást végző rendszer kiszolgáló tevékenységeinél történő változtatás hozhatja el.

Az előzetes felmérések és kutatások alapján a beadagolási (termék-vágási maradék) és kitárolási műveletekhez szükséges anyagmozgatások lerövidítése az a munkafolyamat, ahol az elvárások szerint az átfutási idő 30%-os csökkentése is elérhető. Ezért az ESZO Kft. fejlesztői csapata a kiszolgálóegységek fejlesztésére fókuszált.

A közel 18 hónapos munka során a szakemberek egy moduláris összeállításban kifejlesztett, majd megépített, intelligens adagolóasztallal ellátott 6 tengelyes plazmakomplexumot hoztak létre, melybe egy, a KUKA Robotics által szállított robotmanipulátort is integráltak. Az egyedi, és ebből adódóan még nem kiaknázott lehetőségekkel is rendelkező célgép kialakítása során vált a csapat előtt világossá, hogy a fejlesztés eredményeként egy olyan piaci szegmens is elérhetővé válik, amely nem volt az első körben megfogalmazott elvárások között.

A közép-magyarországi régióban tapasztalt ipari létesítmények (csarnokok, gyárépületek) építési lázában a kiszolgálási idő lett a legfőbb vetélytársa a vállalatnak, így az elkészített vágóberendezés az első funkciótesztelések után megkezdte a tesztüzemi periódusát. A próbaüzemi eredmények rögtön megmutatták azt az óriási előrelépést, amit alapvetően nem a darabolási vagy megmunkálási folyamatok megváltoztatásával lehetett elérni, hanem a belső logisztikai műveletek és az időveszteségek csökkentésére történt erőfeszítésekkel tudott elérni a kutató-fejlesztő csapat.

A komplex berendezés a csővezetéki elemek és profilacélok darabolását az áthatásokkal együtt végzi el, közvetlen 3D-s modellek segítségével. A feldolgozható alapanyagok hossza elérheti a 10 000 millimétert, míg vertikális kiterjedése meghaladhatja a 450 millimétert is.

A 3 hónapos feszített tempójú tesztüzemi tapasztalatok összegzése után lehetett realizálni, hogy milyen mértékű gyártásisebesség-növekedést nem lehet az üzemi elrendezési koncepció megváltoztatása nélkül fenntartani, így meg kellett lépni a gépsorok áttelepítésén kívül az addig megszokott gyártási időkhöz alkalmazott logisztikai útvonalakat is.

A komplex gyártási folyamat optimalizálásához matematikai rendező elvű algoritmus segítségével kifejlesztett termelésifolyamat-vezérlő szoftver is készült. A teljes siker megértéséhez érdemes szemléltetni a visszamérésekből (átalakítások előtti gépi egységidők összehasonlítása az új berendezéssel) kapott eredményeket, melyek a vállalat menedzsmentjét is meglepték.

Az általános szálanyagok vágásainak teljes átfutásiidő-igénye az eredeti 34%-ára csökkent (HEA300 és DN250 anyagok, szénacél minőségben); a belső anyagmozgatási erőforrásigény az eredeti közel 40%-ára csökkent; míg a QA/QC részleg mérnökeinek időráfordítása is közel 40%-kal csökkent. Ez utóbbi érték is egy nem várt eredmény, ugyanis az addig használt kézi vagy részben automatizált anyagmozgatásokból eredő mechanikai és felületi sérülések a töredékükre estek vissza (ne feledjük, hogy többtonnás munkadarabokról beszélünk); a vágási finomság nagyságrendekkel javult (méretpontosság javítása).

A pozitív eredmények mellett érdemes megemlíteni az olyan hátráltató tényezőket, illetve nehézségeket is, mint a hazánkban is tapasztalható szakembergárda elszivárgása külföldre, illetve az alkatrészek elnyúló szállítási határideje (például a speciális kopásálló görgők szállítási ideje közel háromszorosa lett 2 év alatt). A próbaüzem kielemzése utáni folyamatos üzemvitel és a vállalathoz érkezett pozitív vevői visszajelzések bizonyítják, hogy mennyire életképes koncepció valósult meg tisztán hazai szellemi tőke bevonásával. A célgéprendszer számos ipari kiállításon szerepelt hazai és európai értékesítési céllal is. A bemutatók eredményeként rövid időn belül számos megkeresés érkezett mind berendezésépítésre, mind szolgáltatásra. Az első nemzetközi piacon történő értékesítést sajnos a szerződés aláírását megelőző héten kitört ukrán–orosz konfliktus keresztülhúzta, de azóta számos EU-tagállamból érkező ajánlatkérés kidolgozása van folyamatban.

