Indulhat a menet?

A Böllhoff bemutatta a HELICOIL® menetbetétek új generációját

Mint a mesében: van is behajtófül a menetbetéten, meg nincs is. Tízéves fejlesztési munka eredménye érett be az elmúlt hetekben, amikor a nagyközönség előtt is bemutatkozott a HELICOIL® Smart menetbetét. Az új generációs HELICOIL® olyan esetekben nyújt ideális megoldást, amikor a behajtófül letörése vagy a rendszerben maradó fül problémákat jelenthet a gyártásban.

Hasonló léptékű fejlesztésre a behajtófül nélküli Tangfree menetbetét bemutatásakor volt példa, amit már több mint 10 évvel ezelőtt ismerhetett meg a piac. Az évek során bebizonyosodott, hogy a behajtás maximális stabilitását csak a behajtófül tudja garantálni, aminek megléte azonban változatlanul problémát jelenthet a művelet végén. A fül kitörése továbbra sem bizonyult 100%-os opciónak, mert a rendszerben bennmaradva később elakadásokat vagy zárlatokat okozhatott. „A Tangfree kiváló megoldás volt a maga idejében, de kétségtelen, hogy nem a nagyipari tömegtermeléshez, hanem inkább a finommechanika számára készült. A rendszert tehát nem gyakorlatlan kezek számára szánták – mondta Kállai Roland, a Böllhoff Kft. termékmenedzsere. – A fül elhajlását és kitörését a későbbiekben megpróbálták az anyag elvékonyításával vagy hőkezeléssel megkönnyíteni, de egy idő után a fejlesztők rájöttek, hogy nem magában a HELICOIL® menetes betétben, hanem a behajtó szerszámban kell keresni a megoldást.” A fejlesztésben a Böllhoff legnagyobb partnere a KUKA Robotics volt, náluk jelentkezett ugyanis többször az a probléma, hogy a kitört behajtófül selejtekhez vezetett a gyártásban.

Menetbetét behajtófüllel, melyet nem kell letörni

Az így létrejött HELICOIL® Smart egy intelligens menetbetét, mely egyesíti a HELICOIL® Plus biztonságos, könnyű behajtását és a HELICOIL® Tangfree behajtófül hiányából fakadó előnyeit. A HELICOIL® Smart gyorsan és biztonságosan telepíthető. A megvalósított ötlet emögött pedig a behajtószárban rejlik, mely hátrahajtja a fület a kitekerési folyamat során, majd össze is nyomja, hogy az tökéletesen illeszkedjen a helyére. A HELICOIL® Smart menetes betét a korábbi verziókhoz hasonlóan szintén rombikus profilú huzalból készült rugalmas spirál. A Free Running verzióhoz hasonlóan egy szálból álló menetet formáz, mely egy beültetést követően tökéletesen kaliberezhető – a legutolsó menete pedig tökéletesen csavarozható a jelenlegi szabványok szerint. A menetes betét becsavarásához csak a megfelelő méretű intelligens beültető szárra van szükség. A különleges rész a penge helyzetének a vezérlése. Becsavaráskor a penge behúzott állapotban van, míg kihajtáskor hajlító és nyomó szerszámgéppé válik.

A betét és a szerszám így együttesen adja azt a technológiai megoldást, ahol a fül a behajtás után visszahajlik, és nem zavarja az alkatrész későbbi működését. „A mérési adatok szerint a fül kitörésének elhagyása mintegy 20 százalékkal gyorsítja fel a menetbetét becsavarozásának folyamatát, egy ügyfelemnél például 3 munkatárs helyett kettő is el tudta látni a teljes termelést – magyarázta Kállai Roland. – A menetbetét és a gép egységet alkot, amit csak dedikált ügyfélközpontok értékesítenek, így kizárjuk a rossz minőségű másolatok terjedését. Az ügyfeleknek pénzügyi szempontból sem éri majd meg olcsó másolatokat vásárolniuk. A behajtó szerszám ára ugyan kissé magasabb a hagyományos szerszámok áránál, de ilyenkor érdemes az előnyöket is figyelembe venni, és a bekerülési ár helyett a teljes birtoklási költséggel elvégezni a számításokat.”

Az új HELICOIL® Smart nem általános célú felhasználásra – például egy alumíniumöntvénybe kerülő menetbetéthez –, hanem finomabb, nagy hozzáadott értékű termékekhez készült, például a robotokba, a szolárcellákba, a szélerőművekbe, az orvosi eszközökbe, vagy elektromos gépjárművekbe készült alkatrészekhez. „Kizárni azonban nem akarunk senkit, aki a menetbetétek folyamatbiztos becsavarásának lehetőségei iránt érdeklődik” – tette hozzá Kállai Roland.

Molnár László