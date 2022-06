Idehaza is elérhetővé váltak a CUT X sorozatú huzalszikra-forgácsolók

Az AgieCharmilles a 2021-es EMO Milano szakkiállításon bemutatott CUT X huzalszikra-forgácsoló gépsorozata egyszerűen és gyorsan biztosít rendkívüli pontosságot

Címkék: AgieCharmilles EMO Milano forgácsolás GF Machining Solutions huzalszikra-forgácsolás szikraforgácsolás szikraforgácsoló

Az új, csúcskategóriás CUT X sorozatban a GF Machining Solutions a huzalszikra-forgácsolás terén szerzett több mint 100 éves tapasztalata tükröződik vissza. A Pinifarina dizájnnal készült CUT X 350 és CUT X 500 gépek olyan technológiákat tartalmaznak, amelyek jelentősen növelik a működési pontosságot. Az extrém pozicionálási és kontúrpontosság megtartására képes gépek egyaránt alkalmasak prés- és fröccsöntőszerszámok gyártására, elektronikai alkatrészek (EC) mikromegmunkálására orvos- és autóipari piacokhoz.

A CUT X sorozat egyik jellemzője az optimális funkcionalitást és ergonómiát kínáló, 19"-es vertikális érintőképernyővel, teljes billentyűzettel és egérrel felszerelt Uniqua ember-gép interfész. A kompatibilitást szem előtt tartva az Uniqua számos, korábbi szikraforgácsoló-gyártó régebbi fájltípusait is támogatja. A VISION és az AC CUT korábbi verzióiból objektumorientált (dinamikus) és sorrendi (ISO-alapú) programokat képes készíteni, importálni, módosítani és futtatni. Az Uniqua egy nagy teljesítményű grafikus eszköz integrált CAM-felülettel. A főbb CAD/CAM programokkal kompatibilis, ami lehetővé teszi az offline és a gépen történő programkészítést, ISO-alapú működtetést és az objektumorientált programozást.

Az új Uniqua gépi kezelőfelület mellett a CUT X család tagjai új huzalkörrel is rendelkeznek. Az egyedülálló, ikerhuzalos rendszernek köszönhetően a felhasználók választhatnak a Twin-technológia (a fővágás gyorsabban végezhető a vastagabb huzallal, míg a kisebb sarkokat vékonyabb huzallal lehet kivágni), a nagyobb fokú autonómia (két egyforma huzal dolgozik, gépkezelői felügyelet nélkül) és a felületminőséget előtérbe helyező, gyorsabb eróziós technológia (két egyforma átmérőjű, de különböző bevonatú huzal dolgozik a fővágás sebességének optimalizálása és a simítóvágáskor keletkező szennyeződés csökkentése érdekében) között.

A GF Machining Solutions elsőként tette lehetővé a gépkezelők számára, hogy nyitott vagy zárt huzalvezetőkkel dolgozzanak, a cserélhető tekercsek gyors és egyszerű rendszerének köszönhetően

A GF Machining Solutions elsőként tette lehetővé a gépkezelők számára, hogy nyitott vagy zárt huzalvezetőkkel dolgozzanak, a cserélhető tekercsek gyors és egyszerű rendszerének köszönhetően. A huzalvezetők így alkalmazástól függően választhatók meg. A vezető és a munkadarab közötti lecsökkent távolság nagyobb kontúrpontosságot és stabilabb folyamatot eredményez. Az additív eljárással gyártott új fejek optimalizálják az öblítőcsatornákat, valamint csökkentik a vezetők és az alkatrészek közötti távolságot, ami a vágási folyamat során kulcsfontosságú a huzalegyenesség és a tisztíthatóság szempontjából. Az alsó fej kompakt kialakítása bonyolult geometriájú alkatrészek megmunkálását is lehetővé teszi. A GF Machining Solutions adatbázisában található új X-Technológiák a nagy pontosságra, a kiváló felületi minőségre és a nagy sebességre összpontosítanak.

A termikus kompenzáció a CUT X gépek egyik alapfunkciója, amely még nagy környezeti hőmérséklet-változások esetén, valamint a hosszú megmunkálások során is ultranagy kontúrpontosságot biztosít. Az Automatikus Huzalbefűzés (AWT) megkönnyíti az automatizálást, míg a huzaldaráló az üresjárati időt csökkenti. A megfelelő csévéléssel és vezetéssel a munkavégzés még a legnehezebb körülmények között is biztosított.

Az év folyamán a CUT X sorozat egyéb funkciói is elérhetővé válnak, például az Intelligens Szikravédelmi Rendszer (ISPS). A Spark Track technológián alapuló ISPS megakadályozza a huzalszakadást, és a munkadarabprofil eltéréseit is érzékeli. Az OPC UA protokollt használó CUT X sorozatnál automata ajtók növelik az ergonómiát és a hozzáférhetőséget, a megmunkálás folyamatosságát visszahúzható mérőtapintó és 3D beállítás segítik, a teljes automatizálást pedig az Automatic Slug Management (ASM – Automatikus Kiesődarab Kezelés) támogatja.

A CUT X gépek két azonos, szimmetrikus huzalkört tartalmaznak az egyszerű, gyors fővágás és simítás, az optimális vágási sebesség és pontosság, valamint a dupla huzalos gépi autonómia érdekében

CUT P Pro sorozat a nagyobb termelékenységért

A CUT X sorozat előtt megjelent CUT P Pro gépcsaládot a termelékenység növelésére tervezték, hatalmas technológiai adatbázisa révén ugyanis minden alkalmazáshoz ideális. A robusztus kialakítású CUT P 350 Pro, 550 Pro és 800 Pro gépek intuitív Uniqua interfésszel, valamint automatizálási lehetőségekkel rendelkeznek az emberi beavatkozás nélküli működéshez.

A CUT X széria gépein is elérhető közvetlen áramelátással rendelkező intelligens áramgenerátor technológiának köszönhetően (IPG-DPS) a CUT P Pro családba tartozó gépekkel akár Ra 0,08 µm felületi érdesség is elérhető, az integrált hőszabályozásnak köszönhetően pedig akár ±2 µm-es pontosságra is lehetőség nyílik.

A termikus kompenzáció a CUT X gépek egyik alapfunkciója, amely még nagy környezeti hőmérséklet-változások esetén is ultranagy kontúrpontosságot biztosít

A mérőlécek és a forgó jeladók kettős mérőrendszert képeznek, amelyekkel az X, Y, Z, U és V tengelyeket felügyelik. Ütközés esetén a rendszer megvizsgálja a lineáris és a forgó jeladós mérőrendszer különbségét, az energiaelnyelő rendszer pedig automatikusan megállítja a tengelyeket a gép vagy a munkadarab sérülése nélkül. Ennek a biztonságnak köszönhetően a szánsebességek akár a 3 méter/percet is elérhetik.

A CUT P Pro család QUADRAX® mechanikus rendszerének köszönhetően az asztal, a tartály és a dielektrikum stabilak maradnak, a munkadarab sem mozog, ezért nagy tömegű munkadarabokat is meg lehet munkálni. Az U/V és az X/Y tengelyek egymástól függetlenek, azonos mozgástartománnyokkal rendelkeznek (X = U; Y = V) és kis tömegűek. Az egymástól független mozgásnak köszönhetően nagy méretű, pontos kúpfelületek készíthetők. A Rhenocast gépágy ráadásul nagy rezgéscsillapító és kis hővezető képességet is kölcsönöz a berendezésnek.

Az új Uniqua ember-gép interfész (HMI) – a képen egy CUT P 550 Pro gépen – optimális funkcionalitást és ergonómiát kínál minden képzettségi szintű gépkezelőnek

A CUT P Pro család automatizálási megoldásai közé tartozik a fent említett ASM (Automatikus Kiesődarab Kezelés), az Automatic Slug Welding (ASW – Automatikus Kiesődarab Visszaforrasztás), a rögzített vagy visszahúzható Renishaw mechanikus mérőtapintó a munkadarab síklapúságának és pozíciójának bemérésére, illetve a System 3R méretezhető automatizálási megoldása, amivel a felügyelet nélküli gyártás valósítható meg. Utóbbi a WorkPartner 1+ kompakt robotot tartalmazza, amely a gépkezelő beavatkozása nélkül több mint két napon át képes kiszolgálni két huzalszikra-forgácsoló gépet.

www.gfms.com