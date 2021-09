Haas-újdonságok az EMO Milánó kiállításon

A termelékenység növelés egyszerű és olcsó lehetőségeit helyezi a központba a Haas milánói standja

Az öt nagy termelékenységű szerszámgép mellett számos teljesen integrált automatizálási megoldást, köztük a plug-and-play Haas robotcsomagot, az automatikus alkatrész-rakodót, illetve egy palettacserélő rendszert is kiállít a kaliforniai gépgyártó a 2021-es EMO Milánó szakvásáron. A standon mutatják be az európai ügyfelek számára a HaasTooling.com szerszámmenedzsment rendszert is. A Haas F1 Team versenyautója pedig azt demonstrálja majd, hogyan viszi át a Haas a nagy teljesítményt a pályára is.

Európába is elérkezett a HaasTooling

A Haas egy közvetlen és egyszerű csatornát hozott létre a kiváló minőségű forgácsoló szerszámok alacsony áron történő megvásárlásához. Minden szerszámhoz videók és forgácsolási adatok állnak rendelkezésre. Ha rákattintunk a kívánt szerszámra, egy videót tekinthetünk meg annak működéséről, beleérte az előtolásokat és a sebességet, a fogásmélységet, valamint az összes szükséges adatot, amikkel a szerszám megérkezésekor azonnal munkába is állíthatjuk azt.

Ezeket a szerszámokat a Haas gépeken gépkezelők és alkalmazás technikusok tesztelték, mielőtt felkerültek volna az oldalra. A Haas minden héten egyre több szerszámot tesz elérhetővé a HaasTooling.com weboldalon. Ijesztő feladat lenne megtalálni ennyi szerszám között az optimálist, ha nem segítenének a könnyen használható szűrők. A lehetőségek nagy választékáról pár kattintással eljuthatunk a néhány „szűrt” lehetőségig.

Automatizálással a termelékenység új szintjére

A CNC lényege az automatizálás. Az egyszerű kódsorok arra utasítják gépeinket, hogy másodpercenként több ezer automatizált műveletet hajtsanak végre, mindezt pontosan úgy, ahogyan mi szeretnénk. Minden új Haas gép képes adatokat küldeni egy központosított adatrendszerre, lehetővé téve, hogy a gép zökkenőmentesen integrálódjon egy új vagy meglévő Ipar 4.0 környezetbe.

Az értéket azonban a mindennapi munka megkönnyítése adja. A több alkatrész kezelésére képes befogók, az intuitív szoftverfunkciók, az automatikus alkatrész-rakodók és a teljesen integrált robotok egyszerűbben – és olcsóbban – szerezhetők be, mint azt előzetesen gondolnánk. A Haas Robot Package megoldások az iparág legolcsóbb és legkönnyebben használható robotrendszerei, teljes plug-and-play integrációval a Haas gépekhez:

Haas Robot Package 1:

7 kg. teherbírás

Kisméretű függőleges megmunkálóközpontok;

Esztergaközpontok ST-10-től ST-25-ig;

Haas Robot Package 2:

25 kg. teherbírás;

Közepes méretű függőleges megmunkálóközpontok;

Esztergaközpontok ST-20-tól ST-35-ig;

Haas Robot Package 3:

50 kg. teherbírás;

Nagyméretű függőleges megmunkálóközpontok;

Esztergaközpontok ST-35-től ST-35L-ig.

A Haas Robot Package megoldások az iparág legolcsóbb és legkönnyebben használható robotrendszerei

Géparzenál Milánóban

UMC-500 + Pallet Pool palettázó rendszer

Az 5 tengelyes megmunkálás hatékony eljárás a beállítások csökkentésére és a komplex geometriájú alkatrészek pontosabb megmunkálására. A Haas UMC-500 univerzális megmunkálóközpontok kis mozgástartománya és kompakt mérete tökéletes megoldást jelent a 3+2 tengelyes forgácsoláshoz és a kisebb alkatrészek szimultán 5 tengelyes megmunkálásához. Az UMC-500 jól ötvözi az UMC-750 öttengelyes képességeit a nagyobb UMC-1000 jobb konstrukciós kialakításával, miközben a gép alapterülete alig lett nagyobb, mint egy VF-2 berendezésé. A 8, vagy 16 állomásos Pallet Pool automata palettacserélővel emberi beavatkozás nélküli működés is megvalósítható.

ST-25Y esztergaközpont + APL automata alkatrészrakodó

A Has kínálatában nagyon népszerűnek számító ST-25 sorozatú esztergaközpontot az alapoktól kezdve átalakították, így egy még merevebb konstrukciójú gép jött létre kiváló vágási teljesítménnyel és számos termelékenységet növelő opcióval. Az Y tengelyes ST-25Y esztergaközpont alapterülete így 11%-kal kisebb, az öntvényágy mégis merevebb, a Z-tengely mozgástartománya pedig nagyobb lett. A berendezés ideális választás a nagy termelékenységet előíró tömeggyártáshoz.

Az APL automata alkatrészrakodó egyszerű és megfizethető rendszer az alkatrész betöltés automatizálására és a termelékenység növelésére. Kizárólag a Haas esztergaközpontokban való használatra tervezték, így közvetlenül a Haas vezérlőhöz csatlakozik. Az APL akár 4,5 kg. súlyú és 147 mm átmérőjű és 127 mm hosszú munkadarabokat is képes kezelni.

VF-2SS függőleges megmunkálóközpont + Robot Package 1

A Haas nagyteljesítményű szupergyors függőleges megmunkálóközpontjait nagy orsósebesség, gyors futás és dinamikus szerszámcsere jellemzi, ami a rövid ciklusidő kulcsa. Mindegyik SS gépet 12 000 min-1 fordulatszámú, direkt hajtású orsó, ultragyors oldalra szerelhető szerszámcserélő és minden tengelyen nagy gyorsjárati sebesség jellemez. A VF-2SS pedig a legnépszerűbb Super-Speed ​​modellnek számít. A géphez Milánóban a 7 kg kapacitású Robot Package 1 robotrendszert csatlakoztatják majd.

VF-2SSYT-EU függőleges megmunkálóközpont

A kifejezetten az európai ügyfelek elvárásai szerint kifejlesztett VF-2SSYT-EU a VF-2 szupergyors, kiterjesztett Y tengelyes változata. A ciklusidő leszorításához minden fent említett megoldást bevetettek a nagy orsósebességtől az ultragyors szerszámcseréig.

Desktop Mill

A hordozható szerszámgép a Haas teljes értékű, minden funkcióját tartalmazó vezérlésével lett ellátva, ezért kifejezetten ideális a programozás és a gépkezelés alapjainak elsajátítására. A műanyagok és a megmunkálható viasz forgácsolásához tervezett szerszámgép természetesen a hobbistáknak is kitűnő választás. A gép a hordozható kivitelének köszönhetően könnyen elfér egy asztalon vagy egy kerekes szerszámszekrény tetején. A CNC Pen Holder eszközzel a szerszámgép CNC-ploterré is alakítható, így a szerszámpályák rajzolásához és ellenőrzéséhez is alkalmassá válik.

Desktop Mill hordozható szerszámgép

HTS400 Tool Presetter

A HTS400 egy komplett szerszámbeállító megoldás, amely mindent tartalmaz, amire szükség lehet a beállítási idő drasztikus lerövidítéséhez. A HTS400 a helyi hálózathoz (LAN) csatlakozik és a szoftver magában foglalja minden Haas vezérlő posztprocesszorát, valamint több tucat egyéb vezérlőtípust. A posztprocesszorok szerszám mért adatait fájlokba formázzák, amelyek a hálózaton keresztül átvihetők a Haas gépre, vagy egy USB memóriaeszközre írhatók, és közvetlenül tölthetők be a vezérlésbe.

A preferált eljárás azonban a hőnyomtató és a Haas ipari adatmátrix szkenner használata. A HTS400 csomag mindent tartalmaz, amire szükség van ahhoz, hogy minden szerszámnak címkét nyomtassunk. A HTS400 szoftver a mért szerszámadatokat és egyéb szerszáminformációkat egy adatmátrix kódba formázza. A csatlakoztatott hőnyomtató ezután minden szerszámhoz címkét nyomtat. A közvetlen hőnyomtatásnak köszönhetően nincs szükség tintára vagy festékre. A szerszámadatokat a csomaghoz tartozó vezeték nélküli adatmátrix-szkenner olvassa be, így frissülnek a szerszámkorrekciók a vezérlőben az egyes szerszámok behelyezésekor.

