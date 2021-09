Fűszerez, steaket süt és még el is takarít

Avagy mire képes egy robotshéf?

Kevesebb időt töltenél a konyhában, vagy csak nem vonz a főzés gondolata? Tökéletesre sütött húst szeretnél egy különleges alkalomra? Vagy csupán nincs ötleted, hogy mi legyen az aznapi ebéd? A Moley konyha egy teljesen automatizált konyhai egység, amely robotkarokból, mozgásrögzítő rendszerből és egy csatlakoztatott grafikai felhasználói felületből áll.

A robotberendezés egy nagyon pontos és könnyű vázszerkezetbe integrált két összetett robotkézből és különböző típusú érzékelőkből áll. Meg tudják ismételni az emberi kéz mozdulatait, a robotszakács pedig képes a szakácsok emberi készségeinek elsajátítására. Ha ez nem lenne elég, akkor még egy receptkönyvtárhoz is teljes hozzáférést biztosít, valamint robot és emberi felhasználásra optimalizált konyhai gépek és eszközök teljes tárához. Az ételek minden alkalommal ugyanolyan tökéletes minőségben készülnek el. A Moley mérnökei pedig minden héten új recepteket tanítanak meg a rendszernek, hogy a mindig a legfrissebb tudást tudják alkalmazni.

Mark Oleynik, a Moley Robotics vezérigazgatója szerint: „Az étel a jó életminőség alapja – megfelelő táplálkozásra van szükségünk. Célom, hogy az emberek életét jobbá, egészségesebbé és boldogabbá tegyem.” Víziója valósággá és a mindennapi élet részévé vált, mivel a Moley konyhák világszerte kerülnek beépítésre családi otthonokba. De vajon kik a Moley Robotics fő ügyfelei? Különféle vállalkozók, híres sportolók, ingatlanfejlesztők, étterem- és szállodatulajdonosok.

Milyen műszaki háttér lapul emögött az újkeletű technológia mögött?

A robotkéz a német SCHUNK robotcéggel együttműködve került kifejlesztésre. A Universal Robots UR3 együttműködő robotjai is részt vettek ennek az elképzelésnek a megvalósításában, mivel meglehetősen jól integrálhatóak és felhasználóbarátok voltak ahhoz, hogy megfeleljenek a főzési folyamat különböző igényeinek.

A robotkonyha körülbelül 30 műveletet képes végrehajtani, ami lehetővé teszi több mint 5000 recept elkészítését. A Moley által elsajátított legbonyolultabb művelet, egy steak megfordítása egy serpenyőben. A grafikai felhasználói felület segítségével utasíthatjuk a robotot, hogy hozzon létre egy adott receptet, határozza meg az összetevőket, állítsa be a hűtőszekrények hőmérsékletét vagy akár rögzítse az új recepteket. És ez még nem minden. A Moley konyha automatizált tisztítási rendszerrel van ellátva – a robot a főzőlapot főzés előtt és után is megtisztítja, a munkalapot és a főzőzóna levegőjét pedig UV lámpával fertőtleníti. Nem kell már sokat várni, hogy a Moley bemutatótermeiben is kipróbálhassuk a konyhai főzőtechnológia legújabb lépcsőjét.