Fujitsu innovációk a EuroShop 2020 vásáron

A bemutatott innovációk között szerepelnek a Fujitsu kvantumtechnológia által inspirált, kiskereskedelmi folyamatot optimalizáló rendszerei, szállítói portálmegoldásai és a „Store Operations Cockpit”

A Fujitsu bemutatta a kiskereskedelmi folyamat minden lépését lefedő, egyedülállóan gazdag kínálatát a világ legnagyobb kiskereskedelmi szakvásárán, a németországi Düsseldorfban megrendezett EuroShop 2020-on.

A kiskereskedelmi iparág globális rendezvényén a Fujitsu hangsúlyozza, hogy a piaci szereplők közül továbbra is egyedüliként képes kiszolgálni a kiskereskedelmi vállalatok minden igényét az alapvető IT-gerincinfrastruktúrától és szolgáltatásoktól kezdve a boltüzemeltetési alkalmazásokon át az eladótéri megoldásokig. Egyedülállóan széles informatikai megoldás- és szolgáltatáskínálata révén a Fujitsu a kiskeresekdelmi folyamat minden lépésnél képes új alapokra helyezni a teljesítményt és javítani a vásárlói élményt, a kiskereskedelmi működést kiszolgáló digitális alaptechnológiáknál éppúgy, mint a vevőoldali digitalizációs projektekben.

A Fujitsu főbb újdonságai:

A Fujitsu kvantumtechnológia által inspirált kiskereskedelmi optimalizációs megoldása: A Fujitsu kvantumtechnológia által inspirált Digital Annealer rendszere kvantumalgoritmusok segítségével kínál áttörő jelentőségű, gazdaságos, hatékony szolgáltatásfejlesztő megoldásokat a kiskereskedelmi környezetben. Lehetővé teszi többek között a „quantum annealing” algoritmusok alkalmazását olyan, korábban megoldhatatlan kihívásokra, mint például az „utazó ügynök” problémája. Ily módon elősegíti az optimális útvonalak meghatározását a logisztika, a raktári komissiózás vagy éppen a kiskereskedelmi helykiosztás terén, és segít megoldani a „best fit” problémát, azaz megtalálni az elhelyezés és az ár optimális kombinációját a szállítási logisztika és a polci kihelyezés területén.

„Store Operations Cockpit": A kiskereskedelmi helyszín különböző pontjain elhelyezett érzékelők összekapcsolásával és ezen keresztül az adatok állandó gyűjtésével és elemzésével optimalizálja az üzletekben zajló folyamatokat. A Bosch technológiájával ötvözve képes az energiapazarlás azonosítására és a bolti személyzet munkaterhelésének csökkentésére.

Szállítói portálok: A vásárlói viselkedéssel kapcsolatos felismerések kiskereskedők és szállítók közötti megosztása kulcsfontosságú a növekedés szempontjából. A Fujitsu bemutatta legújabb módszereit az olyan szállítói portálok létrehozására és kezelésére, amelyek segítségével átalakítható a kiskereskedelmi vállalat és beszállítói közötti értéklánc, javítható az ügyfélelégedettség és növelhető az árbevétel.

A Fujitsu „Mosiac" pénztármegoldásai: Az önkiszolgáló és a hagyományos pénztár közötti egyszerű váltás révén dinamikus létszámgazdálkodást tesznek lehetővé, igazodva az adott üzleti viszonyaihoz és az ügyfélkiszolgálás fejlesztésének igényéhez. Megelőzik a számolási hibákat, megszüntetik a belső veszteséget, és a készpénzkezelés támogatásával mérséklik a költségeket.

A kiállítás látogatói találkozhattak a Fujitsu kiváló partnereivel, a Connencted Retail ökoszisztéma tagjaival is. A Connected Retail kezdeményezés arra a felismerése épül, hogy a kiskereskedelmi szereplőknek gyorsan kell reagálniuk a vásárlók radikálisan változó elvárásaira és igényeire, ha relevánsak és versenyképesek kívánnak maradni a piacon. A Fujitsu nemrég kiskereskedelmi stratégáknak szánt, gondolatébresztő tanulmányban foglalta össze nézeteit, „A Fujitsu felismerései a jövőre nézve – Digitális átalakulás a kiskereskedelemben” (Future Insights – Digital Transformation in Retail) címmel.

A tanulmány azzal érvel, hogy a társadalom fejlődésével a tömegpiaci kiskereskedelem több alapfeltételezése is megdől. 2030-ra a kiskereskedelmi vállalatoknak a fogyasztók hat – eltérő értékrendű és időként változó viselkedésű – generációjának igényeire kell egyidejűleg reagálniuk. Az új környezetben azok a piaci szereplők lesznek sikeresek, akik képesek felismerni és kezeIni vásárlóik megbízhatósággal és társadalmi felelősséggel kapcsolatos aggodalmait.

„A EuroShop 2020 szakvásáron hangsúlyozzuk, hogy továbbra is a Fujitsu az egyetlen, valóban komplett kiskereskedelmi megoldásokat és szolgáltatásokat nyújtó szállító a piacon. Áttörő innovációink, köztük a kvantumtechnológia által inspirált kiskereskedelmi optimalizációs rendszer, a Store Operations Cockpit és a szállítói portálmegoldások mellett azt is ismertetjük, milyen előnyöket ígér Connected Retail jövőképünk a kiskereskedelmi szektor számára. Az általunk kínált keretrendszerrel a kiskereskedelmi vállalatok hosszú távon is eredményes, stratégiai szemlélettel reagálhatnak napjaink kihívásaira. Azok, akik nem ismerik fel az átalakulás szükségszerűségét, fokozatosan kiszorulnak majd a piacról, és többé nem tudják visszaszerezni elvesztett hitelességüket és részesedésüket” – nyilatkozta Ralf Schienke, a Fujitsu Central Europe kiskereskedelmi és vendéglátóipari ügyfelekért felelős vezetője.

