Fenntarthatóság az innováción keresztül

Címkék: autógyár autógyártás BMW digitalizálás elektromobilitás elektromos autó fenntarthatóság innováció

A BMW Group jövőképét nem csak a vezetési élmény folyamatos fejlesztése, hanem nagyratörő fenntarthatósági törekvések is meghatározzák. Az autóipari csúcsvállalatnál úgy vélik, mindkét cél elérésének kulcsa az innovációban rejlik.

A BMW Group évszázados tapasztalatával, szakértelmével és igyekezetével képes úgy formabontó újításokat létrehozni, hogy eközben a klímavédelemre és az erőforrások megőrzésére is nagy gondot fordít, a társadalmi felelősségvállalásból is kiveszi részét. A „Fenntarthatóság az innováció révén 2022” rendezvényen a cég olyan új technológiákat, stratégiát és koncepciókat vonultat fel, melyeken keresztül jól látható, hogy az innovációval kiegészült következetes vízió hogyan képes előre vinni a fenntartható mobilitás jövőjét.

A BMW EfficientDynamics innovatív megoldásaival már 15 éve töretlenül segíti nemcsak a vezetési élmény, de a fenntarthatóság terén is a fejlődést. Ez a technológiai csomag a hajtásrendszert, könnyebb szerkezetet, kisebb gördülési ellenállást és optimalizált aerodinamikát is magába foglalja, melyeknek mind elengedhetetlen szerepe van az elektromobilitásra való átállásban. A tesztvezetések alatt a BMW tisztán elektromos modelljei a média képviselőinek meglepetésére még a hivatalos teszteket is felülmúlva kimagaslóan jó eredményeket értek el az energiafogyasztás és a hatótávolság területén is. A BMW NEUE KLASSE modelljei is az EfficientDynamics alkalmazásával készülnek, ez az integrált megközelítés pedig az elejétől befolyásolja az új járművek fejlesztését, nemcsak a hajtáslánc beállításában, de az anyagválasztás és a formatervezés tekintetében is.

A BMW Group a fenntarthatósági célokat a járművek külső és belső terének kialakításakor alkalmazott úttörő megoldásokon keresztül is igyekszik túlszárnyalni. A cél a felelős nyersanyag-beszerzésen és -feldolgozáson, a másodlagos anyagok nagyobb arányú használatán, újrahasznosítási eljárásokon és állati eredetű nyersanyagok kiváltásán keresztül a körforgásos gazdaság kiépítése. A vállalat 2023-ban tervezi forgalomba hozni első, teljesen vegán belső térrel rendelkező járműveit, ezzel a lépéssel – a bőr kiváltásával – 85%-kal csökkenni fog az adott térelemek értéklánca menti CO2 kibocsátás. A NEUE KLASSE 2025-től bevezetett modelljeinek díszítőelemeinek alapanyaga 30 százalékban újrahasznosított halászhálókból és kötelekből fog készülni. A legtöbb egyéb felhasznált anyag esetében is új újrahasznosítási eljárásokat dolgoznak ki, melyek a körforgásos gazdaság megvalósításában nagyon fontos szerepet játszanak. A BMW célja az, hogy az elhasználódott autóik nyersanyagforrásként új járművek részét alkossák, így a Föld erőforrásait ne kelljen tovább használniuk.

A fenntarthatóság növeléséhez a BMW a digitalizációt is hadba veti. Generatív tervezésen keresztül hatékony és erőforrás-takarékos alkatrészgeometriákat hoznak létre, melyek jelentősen csökkentik a tömeget, ami a BMW innovatív módszerei nélkül nem lenne lehetséges.