Fejlesztett a Formlabs: Itt az új Form 3+ és Form 3B+!

Címkék: 3D nyomtatás additív gyártás additív technológia asztali 3d nyomtató freedee

A Formlabs bemutatta a világ egyik legnépszerűbb SLA nyomtatóinak legújabb változatát, a Form 3+ és Form 3B+ gépeket. A hardveres és szoftveres fejlesztések a sebesség és a nyomatminőség növelésével magasabb szintre emelik a Formlabs által fejlesztett LFS (Low Force Stereolitography) additív eljárást. A gépek frissítésével együtt két másik újdonságot is piacra dobtak: egy új típusú nyomtatótálcát, ami tovább egyszerűsíti a nyomtatási folyamatot, és egy ESD műgyantát, amellyel az elektronikai műszergyártókat célozzák meg.

A Formlabs elsődleges célja könnyen kezelhető, felhasználóbarát, professzionális, mégis elérhető 3D nyomtató megoldások fejlesztése. A Form 3+ és 3B+ már az 5. generációját képviselik az eredeti Form 1 nyomtatónak, amely még 2012-ben egy rekordot állító Kickstarter kampány során robbantotta be a vállalkozást a köztudatba. A magyar technikai vezetővel büszkélkedő startup mára több, mint 600 főt foglalkoztat és 100 millió dolláros éves árbevétellel büszkélkedik. Az új generáció a nyomtatótálcával együtt az eddiginél is gyorsabb és egyszerűbb folyamatot kínál mind a mérnökök, design szakemberek, mind az egészségügyi, fogtechnikai szakemberek számára.

Valódi rapid prototípusgyártás

Akár mérnökként kell megfelelni egy kritikus fejlesztési határidőnek, akár ortopéd sebészként kell kezelni egy sürgős esetet, a siker egyre gyakrabban egy 3D nyomtató képességein is múlik. A sebesség ezért is volt mindig fontos szempont a 3D nyomtatót használók körében, hiszen például a gyorsabb tempó akár gyakoribb iterációkat, így fejlettebb termékeket és korábbi piacra lépést is jelenthet. A Form 3+ és 3B+ nyomtatókkal a felhasználók mostantól 20-40%-kal gyorsabban képesek gyártani, mint elődjeikkel. A sebesség növeléséért mind hardveres, mind szoftveres újítások is felelnek. A fejlesztések részleteit egy átfogó, technikai cikkben foglalta össze a gyártó.

A sebesség növeléséhez járul hozzá az is, hogy mostantól a Formlabs nyomtatásokat előkészítő Preform szoftverben már az összes Formlabs alapanyaghoz elérhető az adaptív rétegfelbontás lehetősége. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyetlen modellen belül több különböző felbontást alkalmazzunk, így a részletességet igényló, aprólékos részeket minél vékonyabb, míg az egyszerűbb geometriákat vastagabb rétegekből nyomtassuk ki.

Megbízható, magas minőségű 3D nyomatok

A nyomatok pontossága, felületük végtermék minősége mindig is fontos volt a Formlabs felhasználóknak. Az egyik innováció, ami a + szériát megelőző Form 3 és 3B nyomtatókat jellemezte, az LPU (Light Processing Unit) volt. Ez egy olyan mozgó lézeregység, amely azért felel, hogy a lézersugár mindig merőlegesen érkezzen a nyomtatási síkra. A 3+ és 3B+ fejlesztései tovább stabilizálták az LPU mozgását, amely a végletekig minimalizálja a lézersugár tervezett útjától való esetleges eltéréseket, rezgéseket. A stabilabb LPU egység pedig még simább felületek, még kisebb és pontosabb részletek, valamint az áttetsző anyagok esetében még átlátszóbb alkatrészek gyártását teszi lehetővé.

Az LPU mellett a gépek fűtési rendszere is változott, az új megoldások és fejlettebb szenzorok pontosabb és gyorsabb melegítést tesznek lehetővé. A precízebb hőszabályozás hozzájárul a nyomtatási paraméterek állandóságához, így ismét a jobb nyomatminőséghez és ismétlőképességhez.

A teljes munkafolyamat hatékonysága növekedett

Az SLA technológiát az utómunka lépései miatt néhány előítélet még mindig nehézkesnek és koszosnak tartja. A Formlabs a Form Wash mosó és Form Cure UV kamra utómunka állomásokkal már eddig is nagyon egyszerű és tiszta megoldást kínált ezekre a feladatokra. Ezt a törekvést vitték még tovább az új tálca szabadalmaztatott ’Quick Release’ technológiájával.

Korábban a kész nyomtatások eltávolítása a tálcáról erőfeszítést és szerszámokat igényelt, ami a nyomatok sérülésének kockázatával is járt. Az új Formlabs nyomtatótálcára azonban mágnesesen illeszkedik egy speciális, rugalmas acéllap, amelyről így egyetlen hajlító mozdulattal egyben távolítható el akár több alkatrész is megspórolva nekünk a korábbi nehézkes, manuális munkafolyamatot. Mivel nincs szükség szerszámokra ehhez a lépéshez, így sem a platform felületének sérülésétől, sem a tárgyak megkarcolásától nem kell tartani a használatával.

Az utómunka idő- és munkaerőigényét tovább csökkenti az a fejlesztés is, ami a támasztékok kialakítását célozta. Míg korábban lekerekítéssel csatlakoztak a támaszok a tárgyhoz, mostantól prizma alakú végekkel teszik ezt. Ez a forma nemcsak könnyebb eltávolítást biztosít, de csökkenti annak kockázatát is, hogy esetleg a tárgy sérüljön a támasz érintkező pontjában.

ESD védelem

A Formlabs nyomatók népszerűségében a széles standard, műszaki és biokompatibilis SLA alapanyagkínálat is szerepet játszik. Minden évben kijönnek új alapanyagokkal, amelyek további lehetőségeket nyitnak meg a felhasználók előtt. Most az elektronikai műszergyártókat célozzák a frissen piacra dobott ESD műgyantával, amely a statikus disszipatív tulajdonságot az ipari felhasználásnak megfelelő ellenállósággal kombinálja. Ezzel mostantól költséghatékony megoldást kínálnak antisztatikus gyártósori segédalkatrészek, műszerdobozok, szerelő jigek és prototípsok nyomtatására is.

A Formlabs felhasználóbarát 3D nyomtatói hozzájárulnak a nagyobb működési hatékonysághoz, ezáltal a 3+ és 3B+ ideális választás a gyártósorok költségeit csökkenteni kívánó szakemberek számára, keresett, sokféle feladat megoldását és alapanyagot igénylő szolgáltatóknak, valamint kórházak esetében is, ahol a szolgáltatások bővítése vagy a szolgáltatási színvonal növelése a cél. A Formlabs SLA és SLS nyomtatók itthon megtekinthetők és tesztelhetők a FreeDee Kft. mint hivatalos hazai forgalmazó irodájában.