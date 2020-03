Egy robot minden feladatra a közepes teherbírású kategóriában

Bemutatkozott a KUKA az új KR IONTEC robotja

Címkék: automatizálás ipari robot KUKA Robotics robot robotika

A KUKA, az ipari robotok és az automatizálás szakértője új termékcsaládot dob piacra a közepes teherbírású kategóriában – a KR IONTEC a KR60-3 utódja. A KR IONTEC egy rendkívül rugalmas, osztályában a legjobb munka-végzési tartománnyal rendelkező robot, mely a 30-70 kilogramm teherbírá-sú kategóriában a legkülönfélébb alkalmazásokban használható tetszőleges telepítési helyzetben.

Maximális rugalmasság és kislábnyomú cellák

Legyen a padlón, a falon vagy egyéb telepítési helyzetben – a KR IONTEC minden beszerelési pozícióban tökéletesen használható. A már integrált robot esetén lehetőség van a teherbírás átalakítására is a 30 és 70 kg közötti tartományban, mely ezáltal igazán rugalmassá teszi. Ezen kívül az új KR IONTEC a maximum 3100 mm nagyságú hatótávolságával a legnagyobb munkavégzési területtel rendelkezik az osztályában. A robot alapterület igénye 30%-kal csökkent, illetve maga a robotmechanika is 10%-kal kisebb lett, és ennek eredményeképp szűkebb kialakítású cellákban is használható.

Fenntarthatóan költséghatékony

A KR IONTEC osztályának legalacsonyabb karbantartási követelményeivel rendelkezik. A karbantartási költségeket csökkenti többek között, hogy a robotnak kevesebb fő alkotórésze van az elődjéhez képest, és olajcserére is csak átlagosan csak 20 000 üzemóránként van szükség. A továbbfejlesztett hajtástechnológiából és a robot csökkentett súlyából eredő kevesebb energiafelhasználás miatt a működési költségek szintén alacsonyabbak. Az új KR IONTEC kiemelkedik a TCO és az életciklus hatékonyság szempontjából. A műszaki rendelkezésre állás meghaladja a 99 százalékot és a meghibásodások közötti átlagos idő körülbelül 400 000 üzemóra.

Készen áll a jövő gyártására

A KR IONTEC készen áll mind a hagyományos, mind a digitális gyártási környezetben való használatra, azáltal, hogy különféle mozgásmódokban (Motion Mode) alkalmazható. Ezek a szoftver kiegészítők arra használhatók, hogy a robot rugalmasságát egy gombnyomással adaptálják a különböző gyártási folyamatokhoz: A teljesítmény mód (Performance Mode) magas teljesítményt, dinamikát és hatékonyságot biztosít alapkivitelben. A pálya mód (Path Mode) lehetővé teszi a pontos és folyamatos pályamozgást minden sebességnél. A dinamikus mód pedig kiválóan (Dynamic Mode) használható a ciklusidők minimalizálására. A KR IONTEC klasszikus és a digitális gyártási környezetben is használható, és különböző motor üzemmódokkal kapható.

www.kuka.com