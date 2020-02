Bővül a Gecko gripper termékcsalád

Az OnRobot a kis helyigényű alkalmazásokhoz illeszkedő, kompakt Gecko egykorongos gripperrel bővíti innovatív Gecko gripper termékcsaládját

Címkék: automatizálás ipari robot megfogó Onrobot robot robotika

Az egykorongos Gecko gripper bármiféle utólagos nyom nélkül automatizálja a lapos, fényes, és perforált munkadarabok mozgatását, amihez sem elektromosságra, sem levegőellátásra nincs szüksége

A robotikai End-of-Arm eszközök globális éllovasa, az OnRobot innovatív Gecko nyom nélkül tapadó gripperének egy új kompakt, egykorongos verzióját dobta piacra. Az új egykorongos Gecko SP (single pad) a megszokott funkciókat hozza most el olyan új automatizációs alkalmazások számára is, melyeknek kevesebb helyre és alacsonyabb teherbírása van szükségük. A Gecko SP három méretben érhető el: SP1, SP3 és SP5, melyek a kilogrammban mérhető terhelhetőségükről kapták nevüket. Mindhárom változat lapos, sima, fényes, vagy perforált felületek széles választékát képes megemelni. Mivel a technológia még a nagy fényességű felületeken sem hagy nyomot, nincs szükség tisztítási lépés beiktatására a gyártási folyamaton belül, így idő takarítható meg, a teljesítmény pedig növekszik. Nagytestvéréhez hasonlóan a Gecko SP is képes még a perforált munkadarabok, például nyomtatott áramkörök, alumínium háló, vagy hengerfejtömítések emelésére is.

A díjnyertes Gecko gripper technológia mikroméretű finom szálak millióit használja, amelyek a szilárd Van der Waals-erők segítségével tapadnak a felülethez — a gekkók ugyanezzel a módszerrel tudnak mászni. Mivel a technológia nem igényel sűrített levegőt, vagy külső energiaforrást, kevesebb költséggel és karbantartással jár. Emellett pedig gyorsan és egyszerűen telepíthető az OnRobot egyrendszeres megoldásának platformjával, melyhez nincs szükség programozási tapasztalatra, és az összes vezető együttműködő vagy könnyű ipari robotkarral kompatibilitást biztosít a megnövekedett gyártási rugalmasság érdekében.

“Egyedi Gecko technológiánk olyan folyamatokat automatizál, amelyeket semmilyen más gripper nem tudna. Mindez most egy kompakt, rugalmas formában is elérhető, amivel vásárlóink még több lehetőséghez jutnak.” – mondja Enrico Krog Iversen, az OnRobot vezérigazgatója. „Ez egy valódi plug-and-play gripper, amely valóra váltja ígéretünket, miszerint egyszerű, költséghatékony és rugalmas robotikai eszközöket hozunk létre, melyeknek köszönhetően az ügyfeleink a robot helyett az alkalmazásaikra összpontosíthatnak.”

A Gecko SP jellemzői

Kompakt, könnyűsúlyú és rugalmas

1 kg-os, 3 kg-os, és 5 kg-os teherbírással érhető el

Nincs szükség vezetékekre vagy levegőellátásra

Szinte semennyi programozást nem igényel

A fogás fényes munkadarabokon sem hagy nyomot, nincs szükség utólagos tisztításra

Erőteljes tapadás perforált munkadarabokhoz is

Az OnRobot korábban tavaly decemberben is bővítette termékportfólióját. A VGC10 kompakt elektromos vákuumos gripper egy kisméretű, ám erőteljes és nagymértékben állítható, szinte bármilyen alkalmazáshoz használható gripperre irányuló vásárlói igényre ad választ. A díjnyertes

OnRobot VG10 elektromos vákuumos gripper kialakításán alapuló kompakt VGC10 kisebb és könnyebb, így ideális megoldásnak bizonyul a szűkebb környezetekhez és kisebb robotkarokhoz, ám ugyanazt a meggyőző, 15 kg-ig terjedő terhelhetőséget hozza, mint idősebb rokona.

„Azt a visszajelzést kaptuk a vásárlóinktól, hogy nagyon szeretik a VG10 funkcióit, viszont néha szükségük lett volna egy még jobban igazítható és kompaktabb verzióra, így mi ezt létrehoztuk.” – mondja Enrico Krog Iversen, az OnRobot vezérigazgatója. „A VGC10 egy újabb jó példa az OnRobot küldetésére, azaz, hogy nálunk az innovatív együttműködő End-of-Arm eszközök minden elemét egy helyen meg lehet találni, aminek köszönhetően a gyártóvállalatok ahelyett, hogy a robot komplexitásával bajlódnának, a saját alkalmazásaikra koncentrálhatnak.”