Az újonnan piacra kerülő Raspberry Pi Zero 2 W i elérhető a Farnell kínálatában

A kis méretnek, a továbbfejlesztett funkciókészletnek és az alacsony árnak köszönhetően a Raspberry Pi Zero 2 W tökéletes számítógép az alacsony fogyasztást és kis helyigény igénylő alkalmazások futtatásához.

Az elektronikai alkatrészek, termékek és megoldások globális forgalmazójaként ismert Farnell bővítette a raktárról elérhető Raspberry Pi termékkínálatát és az újonnan megjelent Raspberry Pi Zero 2 W egykártyás számítógépet is kínálja.

A Raspberry Pi Zero 2 W a Raspberry Pi család rendkívül rugalmas és költséghatékony tagja, és a jelenlegi Zero termékcsalád sikerére épít. A Raspberry Pi által tervezett RP3A0 System-in-Package köré épült, amely a Raspberry Pi 3 indítóváltozatában használt BCM2710A1 eszközt 512 MB LPDDR2 SDRAM-mal integrálja.

Azok az ügyfelek, akik már ismerik a Raspberry Pi Zero eszközöket, értékelni fogják a Raspberry Pi Zero 2 W extra funkcionalitását. Ez a kompakt számítógép beágyazott Internet of Things (IoT) projektek és vezeték nélküli hálózati alkalmazások építésére alkalmas, de általános használatra is használható. Elődjét, a Raspberry Pi Zero W-t számos területen használták a miniatűr játéktermi szekrényektől az elektromos gördeszkákig.

A Farnell raktárról szállítja a Raspberry Pi Zero 2 W-t és a tartozékokat. A legfontosabb specifikációk a következők:

Továbbfejlesztett kialakítás: A Raspberry Pi által tervezett System-in-Package köré épülő Raspberry Pi Zero 2 W a Raspberry Pi 3-ban használt BCM2710A1 eszközt 512 MB RAM-mal integrálja.

A Raspberry Pi által tervezett System-in-Package köré épülő Raspberry Pi Zero 2 W a Raspberry Pi 3-ban használt BCM2710A1 eszközt 512 MB RAM-mal integrálja. Funkcionalitás: A legfontosabb jellemzők közé tartozik az 1 GHz-es négymagos 64 bites ARM Cortex-A53 CPU, a VideoCore IV GPU, az 512 MB LPDDR2 DRAM, a mikro-USB tápellátás, a HAT-kompatibilis 40 tüskés header, forrasztott kompozit videó és reset tüskék, valamint egy CSI kamera csatlakozó.

A legfontosabb jellemzők közé tartozik az 1 GHz-es négymagos 64 bites ARM Cortex-A53 CPU, a VideoCore IV GPU, az 512 MB LPDDR2 DRAM, a mikro-USB tápellátás, a HAT-kompatibilis 40 tüskés header, forrasztott kompozit videó és reset tüskék, valamint egy CSI kamera csatlakozó. Csatlakozási lehetőségek: 802.11b/g/n vezeték nélküli LAN, Bluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy (BLE), MicroSD kártyahely, Mini HDMI és USB 2.0 OTG portok.

A Raspberry Pi Zero 2 W-hez számos tartozék tartozik, beleértve az 5 VDC tápegységet, egy gyártói házat, egy 1 méter HDMI-kábelt, egy HDMI-adaptert (M/F), egy 10 cm-es HDMI kábelt (M/F), OTG adaptert és 1 méteres USB kábelt.

„Örömmel bővítjük Raspberry Pi termékeink kínálatát annak érdekében, hogy a hobbisták és a profi tervezőmérnökök az újonnan piacra kerülő fejlesztőkártyákat is használhassák projektjeik elindításához – jelentette ki Romain Soreau, a Farnell Single Board Computing részlegének vezetője. – A kis méret, a továbbfejlesztett funkciók és az alacsony ár miatt a Raspberry Pi Zero 2 W tökéletes számítógép az alacsony fogyasztást, kis helyigényt igénylő alkalmazásokhoz.”

A Raspberry Pi Foundation egy, az Egyesült Királyságban működő jótékonysági szervezet, ami a számítástechnika és a digitális tervezés ügyét mozdítja elő világszerte. Célja, hogy a kezdők számára is könnyen használható élményt nyújtson és a gyakorlott felhasználók számára is kellően rugalmas legyen. A Raspberry Pi egy költséghatékony egykártyás számítógép az oktatáshoz és az ipari automatizálási és vezérlési, valamint személyi számítástechnikai termékek fejlesztéséhez.

A Farnell a legrégebbi Raspberry Pi partner, és eddig több mint 15 millió darabot értékesített. A Farnell a Raspberry Pi egykártyás számítógépek teljes skáláját kínálja, beleértve a nemrégiben piacra dobott Raspberry Pi Pico-t, ami lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy professzionális, kereskedelmi, oktatási vagy otthoni használatra szánt eszközök széles skáláját építsék meg. A tartozékok változatos ökoszisztémája áll rendelkezésre, beleértve a tokokat, tápegységeket, mikro-HDMI kábeleket és a Raspberry Pi nagy felbontású kamerát.

A Farnell oktatási eszközök széles skáláját kínálja, amelyek több iskolában rendelkezésre állnak és több oktatási szervezettel és kormányzattal együttműködve támogatta a természettudományok stratégiai oktatását. A Farnell a berendezések beszerzésével tud támogatást nyújtani a nagyszabású programokhoz. Az ügyfelek 24 órás technikai támogatást is igénybe vehetnek, valamint ingyenes hozzáférést kapnak a Farnell webhelyén található értékes online forrásokhoz, valamint az elemhez14mérnöki és készítői közösséghez.

