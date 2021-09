Az OMRON bemutatja a VT-S10 sorozatú 3D-AOI NYÁK-ellenőrző rendszert

Címkék: M2M mérés méréstechnika mesterséges intelligencia minőség-ellenőrzés minőségbiztosítás Omron

A mesterséges intelligencia és az innovatív megoldások használatához alacsonyabb képesítés is megfelelő, mégis hatékonyabb, nagy pontosságú ellenőrzést eredményeznek

Az OMRON bejelentette, hogy piacra dobja új VT-S10 sorozatú NYÁK-ellenőrző rendszerét. A rendszer az iparágvezető képalkotási technológiának és a mesterséges intelligenciának köszönhetően automatizálja a NYÁK-részegységek nagy pontosságú ellenőrzési folyamatait, így használatához nincs szükség speciális kezelői ismeretekre. Az új globális, vezeték nélküli szabványként ismert 5G, az elektromos járművek, valamint az önvezető megoldások iránti egyre növekvő igény eredményeként a járművekbe szerelt NYÁK-részegységek ellenőrzése is egyre komolyabb kihívásokkal jár. Az OMRON új VT-S10 megoldása azonban lehetővé teszi e kulcsfontosságú alkatrészek nagy pontosságú ellenőrzését a minőség fenntartása és növelése érdekében, így nyújtva nagyobb megbízhatóságot és biztonságot.

Az elmúlt évek során rohamosan nőtt az 5G technológiához, az elektromos járművekhez és az önvezető megoldásokhoz szükséges NYÁK-részegységek iránti igény, ez pedig – mivel az említett alkalmazások működése fokozott megbízhatóságot igényel – a NYÁK-okra vonatkozó minőségi követelményeket is tovább szigorította. A NYÁK-részegységek egyre tömörebbé és kisebbé válása a szakembereket fokozott kihívások elé állítja az ellenőrzés terén. A hagyományos NYÁK-ellenőrző rendszerekkel rendkívül nehéz például pontos képeket készíteni a forrasztási alakzatokról, ez pedig korlátozza a vizsgálat hatókörét és paramétereit. Mindeközben az üzemekben - ahol egyre nagyobb a hiány a képzett munkaerőben - az alkalmazottaknak a COVID-19 miatt kerülniük kell a közvetlen érintkezést, ennek eredményeképpen pedig a szemrevételezés gyakoriságát is csökkenteni kell. A hatékonyabb ellenőrzési pontosság iránti igény mellett az is elvárás, hogy az új ellenőrző berendezéseket kevesebb tapasztalattal és alacsonyabb képesítéssel is be lehessen üzemelni. Azokon a területeken, ahol a gépjárműipar és az 5G piacának növekedése várható, a termékellátási lánc is bővítésre kerül. Mindezek fényében például az IPC szabvány szerinti alakzatvizsgálat még hasznosabbá vált az ellenőrzési minőség fenntartására vonatkozóan.

Az OMRON saját fejlesztésű MDMC (Multi-Direction Multi-Color) képalkotási technológiájával felszerelt VT-S10 sorozat a NYÁK-részegységek ellenőrzése során automatikusan optimalizálja a megvilágítás besugárzási szögét, színét és fényerejét, mindezt olyan jellemzők figyelembevételével, mint például az elektronikus alkatrészek formája vagy a NYÁK forrasztása. Az első tesztek eredményei alapján ez az új technológia körülbelül 70%-kal képes csökkenteni a beállításhoz szükséges munkaórák számát. Ráadásul a mesterséges intelligencia segítségével a NYÁK-ellenőrző rendszer olyan vizsgálatok automatizálására is képes, amelyeknél eddig az emberi érzékekre kellett támaszkodni, vagyis jelentősen javítja a vizsgálatok pontosságát. Az OMRON az esztétikai és a forrasztási vizsgálatok terén egyaránt több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik.

A rendelkezésre álló fejlett technológiákra és átfogó eszközkészletre alapozva a vállalat elindította az „innovative-Automation” nevű stratégiai kezdeményezést, melynek alappillérét három innováció, a három „i” jelenti: „integrált” (vezérlők fejlesztése), „intelligens” (mesterséges intelligencia fejlesztése), „interaktív” (új harmonizáció az emberek és a gépek között). Az OMRON e kezdeményezéssel kötelezte el magát amellett, hogy innovációt juttasson a gyártás helyszíneire. A vezérlőberendezések páratlanul széles választékának integrálása és a forrasztási ellenőrzés terén nagyfokú tudással rendelkező mesterséges intelligencia használatával a VT-S10 sorozat a legújabb az OMRON azon termékeinek sorában, amelyek megtestesítik az „innovative-Automation” koncepciót. Az elkövetkezőkben a vállalat célja továbbra is az, hogy a gyártókörnyezeteket az ügyfelekkel szoros együttműködésben fejlessze tovább. Az automatizált ellenőrzés hatókörének és paramétereinek kibővítésével a kezelők mentesülnének az egyszerűbb, monoton műveletektől, hogy kreatívabb feladatokra összpontosíthassanak.

A VT-S10 sorozat főbb jellemzői:

1. Az MDMC képalkotási technológia jelentősen csökkenti a téves döntések esélyét

A saját fejlesztésű MDMC megvilágítás alkalmazásával az OMRON létrehozott egy a folyamatosan fejlődő hordozók és alkatrészek nagy pontosságú ellenőrzésére szolgáló képalkotási technológiát. A besugárzási szög, a színek és a fényerő rugalmas kezelhetőségének köszönhetően mostantól a hagyományos képalkotási módszerek eredményeinél pontosabb képek rögzíthetők a forrasztási alakzatokról, kiküszöbölhető a környező, magasabb alkatrészek árnyékának zavaró hatása, egyértelműen leolvashatók a hordozók mintái, valamint az alkatrészek felületére nyomtatott szövegek.

2. A programozással töltött munkaórák minimalizálása a mennyiségi ellenőrzés és a mesterséges intelligencián alapuló minőségi ellenőrzés révén

Az alkatrészek és a forrasztási alakzatok ellenőrzése terén szerzett ismeretek, valamint az MDMC megvilágítás alkalmazásával készült képek alapján az OMRON kifejlesztett egy kifejezetten a forrasztások ellenőrzésére szolgáló mesterséges intelligenciát. Ez a mesterséges intelligenciával megtámogatott ellenőrzés az MDMC általi mennyiségi ellenőrzéssel ötvözve mind a betanítás szükséges szintjét, mind a téves döntések esélyét csökkenti. Az egyik ügyfelével végzett jóváhagyási teszt során az OMRON 85%-os csökkenést állapított meg a szemrevételezéssel töltött humán munkaórák számában.

3. M2M (géptől gépig) rendszer a hibamentes termékek előállítása érdekében

Ha az adatokat az OMRON saját fejlesztésű QupAuto folyamatszoftverét alkalmazó más gyártók gyártóberendezéseivel kapcsolják össze, ez hatékonyabb felügyeletet tesz lehetővé, minimálisra csökkentve a hibákat. Az új sorozat egy, az egyes folyamatok numerikus értékeket és képeket is magukban foglaló ellenőrzési eredményeiből létrehozott adatbázis segítségével képes javítani a megjelenítési minőséget. A VT-S10 technológia emellett az első kihozatal eredményét is javítja azáltal, hogy az ellenőrzési eredmények alapján automatikusan optimalizálja a nyomtatás utáni/elhelyezés utáni ellenőrzési kritériumokat a végső folyamat során. A technológia emellett a hibák csökkentése és megelőzése érdekében az adatokat más gyártóberendezés-gyártókkal is képes összekapcsolni. Egy ügyféllel végzett jóváhagyási teszt eredményei alapján ezen M2M rendszer bevezetésével a hibaarány több mint 50%-kal csökkent annak köszönhetően, hogy a rendszer még a hibák megjelenése előtt észlelte és kezelte a minőségbeli eltéréseket.

