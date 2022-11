Az első valóban vezeték nélküli mobil infravörös kamera

A Teledyne FLIR bemutatja a FLIR ONE Edge Pro-t

Címkék: hőérzékelő hőkamera termográfia hőkép hőmérsékletmérés infravörös technológia telefon

A Teledyne Technologies Incorporated részeként működő Teledyne FLIR ma bemutatta vezeték nélküli, mobileszközökhöz szánt hő- és láthatófény kameráját, a FLIR ONE® Edge Pro-t.

A korábbi modellekkel ellentétben az újragondolt FLIR ONE Edge Pro-t nem kell fizikailag csatlakoztatni a kapcsolódó mobileszközhöz, és az egyes operációs rendszereknél nincs szükség külön modellekhez, így maximális rugalmasságot biztosít a hőkamerás vizsgálatokhoz.





A levehető kialakítás ideális a nehezen hozzáférhető helyek vizsgálatához

„A FLIR ONE Edge Pro az eddigi legsokoldalúbb és legfejlettebb hő- láthatófény mobilkamera, köszönhetően levehető kialakításának, amellyel kényelmesen elfér a kézben. Jelentősen nagyobb rugalmasságot kínál azáltal, hogy nincs szükség speciális csatlakozóportokra vagy operációs rendszerekre” – mondta Chris Bainter, a Teledyne FLIR marketing és üzletfejlesztési alelnöke. „Az új hardveres kialakítás mellett a Teledyne FLIR több szoftvereszközt is nyújt, hogy az új és képzetlen felhasználók számára is lehetővé tegye termográfiai ellenőrzések elvégzését, képek feldolgozását és jelentések készítését. A gyakori felhasználási területek az épületek ellenőrzésétől az autójavításon keresztül az ipari karbantartási alkalmazásokig terjednek.”



Rugalmas, mégis robusztus kialakítás

A „RESNET”-kompatibilis és IP54-es besorolású FLIR ONE Edge Pro rugós csíptetővel rendelkezik, amely úgy lett megtervezve, hogy a kezelők a kamerát számos mobiltelefon- és táblagéptípushoz tudják rögzíteni. A kombinált Bluetooth és Wi-Fi kapcsolatnak köszönhetően a felhasználók akár a mobileszközüktől 30 méterre is működtethetik az Edge Pro-t, ami rugalmasságot biztosít a nehezen hozzáférhető helyek hatékony ellenőrzéséhez vagy olyan helyzetekben, amelyeknél nagyobb távolságot szükséges tartani a kezelő biztonsága érdekében.



A FLIR ONE Edge Pro hatékony képminőséget és feldolgozást kínál az eredményesség érdekében, és egy 160×120 felbontású radiometrikus Lepton® hőkamerát tartalmaz, amelyhez egy láthatófény-kamera párosul. Ezt kiegészíti a VividIR rendszer, amely több képkocka egyesítésével hoz létre egy élesebb, végleges képet, a kamerák egyesítését pedig MSX® végzi. Az MSX szabadalmaztatott képjavító funkció a láthatófény-kamera szélének részleteit ráhelyezi a hőkamerás képre a képen belüli hőkamerás adatok vesztesége nélkül, így nagyobb kontextust és egyértelműséget biztosít a jobb döntéstámogatás érdekében.







A FLIR ONE Edge Pro a FLIR ONE korábbi generációihoz képest meghosszabbított akkumulátor-üzemidővel és könnyen felismerhető akkumulátor-üzemidő kijelzővel is rendelkezik, így ideális hosszabb vizsgálati helyzetekben, például katasztrófa utáni helyreállításnál, ingatlanfelmérésnél, energetikai auditnál és ipari berendezések diagnosztikájánál.



Több képfeldolgozás és jelentéskészítés

A felhőalapú tárolásban, képfeldolgozásban és jelentéskészítésben a FLIR ONE Edge Pro-t a Teledyne FLIR szoftverek gazdag választéka segíti, köztük a Tools Mobile, az Ignite cloud és a FLIR Thermal Studio asztali szoftverek. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén megosszák az ügyfelekkel az Edge hőképeket, és zökkenőmentesen integrálják azokat a szakmai jelentésekbe.







Emellett az alkalmazásfejlesztők hozzáférhetnek a FLIR ONE szoftverfejlesztő készlethez (SDK), mellyel egyedi alkalmazásokat hozhatnak létre a FLIR ONE Edge Pro-val történő kizárólagos használatra. November 10-től világszerte megrendelhető; további részletekért és a globális elérhetőségért látogasson el a www.flir.com/FLIRONE-EdgePro weboldalra.