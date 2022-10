Az E-IoT koncepció hazai és külföldi sikerei

Cikkünkben kicsit eltérünk a szokásoktól, és ahelyett, hogy technikai részleteket mutatnánk be, egy kicsit szeretnénk beszélni azokról a sikerekről, amit az Endrich budapesti fejlesztőcsapata az elmúlt hetekben, hónapokban ért el hazai és nemzetközi kiállításokon és fórumokon

Címkék: díj Endrich Bauelemente Internet of Things szenzor szenzortechnika

Az E-IoT koncepció 2020-as debütálása a nürnbergi EmbeddedWord 2020 kiállításon már előrevetítette, hogy az IoT területén tevékeny mérnöktársadalom nagy örömmel fogadja majd egy olyan komplett tesztinfrastruktúra megjelenését, ami segíti munkájukat alkatrész, kész megoldás és szoftveres szolgáltatások tekintetében egyaránt. Ezt számos cikkben, többek között a TechMonitorban is részletesen tárgyaltuk korábban. Az Endrich GmbH vezetése ezen tapasztalatok alapján zöld utat adott a budapesti kompetenciaközpont létrehozásához és a koncepció továbbfejlesztéséhez, mely alapján a közeljövőben lehetővé válik saját ötletek alapján, illetve vevői megrendelésre történő termékfejlesztés is egy eddig csupán technikai alkatrész disztribútorként működő cégnél. Az 2020. évben a pandémia után elsőként fizikai megjelenést lehetővé tévő – rendhagyóan októberben megrendezett – Hungexpo Ipar Napjai kiállításon aztán az Endrich „aratott”, két kategóriában is nagydíjat nyert. Természetesen a fejlesztések ezután gőzerővel folytak tovább, és nemzetközi szinten is meg szerettük volna méretni magunkat.

Az első nemzetközi megmérettetést a Sensor+Test 2022 kiállításhoz kapcsolódó AMA Innovation Award pályázat jelentette. Az E-IoT koncepció – bár nem került a díjazott négy pályamű közé – az első harminc innováció között végzett, így bekerült az idei katalógusba (https://www.ama-sensorik.de/fileadmin/Innovationspreis/2022/Broschuere_20220502_fin.pdf).

Ezzel párhuzamosan több 2022. tavaszi rendezvényen és az ezekhez kapcsolódó versenyen is részt vettünk, melyek közül Magyarországon kiemelkedik a Yettel IoT LiveShow és a Hungexpo Ipar Napjai kiállítás. Előbbi eseményen a közönségszavazatok alapján nem sokkal maradtunk el a győztes pályaműtől, azonban a második esemény nagyon értékes eredményt hozott számunkra. Mivel a koncepció már a 2020-as kiállítás Nagydíjat elnyerte, idén az egyik olyan speciális alkalmazással pályáztunk, ami az E-IoT koncepcióra épül, azonban valós ipari környezetbe helyezi ezt, felhasználásával a megelőző karbantartás támogatása valósul meg. Korábban több írásunk is megjelent és részletesen beszámoltunk a testvércégünkkel, az euroLighting GmbH-val közösen fejlesztett intelligens UV-C légtisztító berendezések telemetriai egységéről, ezt az eszközt és a köré épülő hardver- és szoftver-infrastruktúrát választotta cégünk az idei pályaműként. Nagy örömünkre a pályázat (Hagyományos berendezéseket távfelügyeleti és telemetriai funkciókkal kiegészítő „SMART-IoT-Kit” egység és az „Okos” légtisztító) elnyerte a 2022-es Ipar Napjai, Mach-Tech és Automotive kiállítás nagydíját, melyet alapító tulajdonosunkkal és az euroLigting GmbH ügyvezetőjével, Wolfgang Endrich úrral közösen vehettünk át dr. György Lászlótól, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkárától az ünnepélyes megnyitón idén májusban.

És még ekkor sem ért véget ez az álomsorozat, hiszen időközben az E-IoT koncepció értékes jelölést kapott a German Design Council által évente megrendezett German Innovation Award versenyben. A jelölés maga is olyan elismerés, amire büszkék voltunk, hiszen a zsűri olyan szakemberekből áll, akik az adott területen vezető szerepet betöltő cégek innovációs központjainak élén nap mint nap találkoznak értékesebbnél értékesebb fejlesztésekkel. A Festo kutatási és innovációs alelnöke, dr. Elias Knubben, a Lufthansa innovációs hubjának ügyvezetője, Christina Wang, Michael Kruza, a Deutsche Telekom fejlesztési vezetője és még több elismert német szakember alkotta bizottság ítélte oda az idei díjakat, és nagy örömünkre, az Endrich budapesti irodájában született, magyar mérnökök által megálmodott, kidolgozott és folyamatosan fejlesztett termék- és szolgáltatáscsalád elnyerte a German Innovation Award 2022 díjat az Excellence in Business to Business kategória Connectivity témakörében (https://www.german-innovation-award.de/en/winners/preis/gewinner/endrich-iot-plattform-hardware-software-toolkit/). A díjat Berlinben, a stílusosan a Futurium múzeumban megrendezett május 24-i gálán vehettem át az Endrich Bauelemente Vertriebs csoport CEO-jával, tulajdonosunkkal, dr. Christiane Endrich asszonnyal közösen.

Természetesen maguk a díjak – bár rendkívül büszkék vagyunk rájuk – önmagukban csupán eszmei értéket képviselnek, a koncepció hasznosítása hozhatja el az igazi sikert. Ezen dolgozunk nap mint nap az általam irányított mindkét területen, mind a nemzetközi értékesítésben keressük azokat a csatornákat, ahol valódi (IoT-megoldást feltételező) termékigények merülnek fel, mind pedig a budapesti fejlesztőközpont munkatársaival próbáljuk előre kitalálni azokat az irányokat, ahol majd további sikerekre számíthatunk. A következő ilyen terület az E-IoT koncepció kiterjesztése egy lokális vezeték nélküli MESH szenzorhálózattal, ahol az E-IoT egylapos számítógép a 868 MHz-es ISM sávban működő lítiumelemes táplálású intelligens szenzorok számára átjáróként szolgál az IP-világ felé.

Ezen a területen is a NarrowBand és az LTE-M technológiákat hívjuk segítségül az adatok felhőbe juttatására. Ennek az új koncepciónak első alkalommal való bemutatására a júniusban a nürnbergi EmbeddedWorld 2022 kiállításon került sor, ahol az Endrich szinte teljes egészében az E-IoT koncepció népszerűsítését tűzte ki célul, elsősorban a hagyományos készülékek „okosítását” előtérbe helyezve. Következő fejlesztési irány egy olyan új egylapos ARM-alapú számítógép fejlesztése volt, mely integrálja mind a helyi 868 MHz alapú MESH szenzorhálózatot, mind pedig az ipari környezetben használatos egyéb vezetékes szabványos szenzorinterfészeket (RS485 vagy 4–20 mA áramhurok), és képes az ilyen felülettel rendelkező bármilyen szenzor adatainak fogadására és felhőbe juttatására. Ez a termékújdonság az őszi lyoni SIDO kiállításon, a plovdivi nemzetközi vásárban került, valamint a párizsi IoT és a müncheni Electronica2022 kiállításon kerül majd bemutatásra.

A plovdivi nemzetközi műszaki vásár a kelet-európai és elsősorban a balkáni elektronikai piac legnevesebb seregszemléjeként lehetőséget adott arra, hogy végre személyes kapcsolatba is kerüljünk a helyi piaci szereplőkkel, miután évek óta rendszeresen publikálunk a helyi technikai médiában. Valószínűleg ennek köszönhetően az E-IoT koncepció itt is nagyon pozitív fogadtatásban részesült, és elnyerte a vásár aranyérmét, melyet a hivatalos díjátadó ünnepségen a helyi Kongresszusi Központ „Plovdiv” termében vehettünk át szeptemberben.

„A Nemzetközi Műszaki Vásár aranyérme a legmagasabb piaci kitüntetés a bolgár iparban, és vitathatatlan presztízst képvisel a kitüntetettek portfóliójában” – mondta prof. dr. Ivan Sokolov, a Plovdivi Nemzetközi Vásár főigazgatója köszöntőjében. Kiemelte a 76. alkalommal megrendezett vásár szellemi és alkalmazott tudományos vonatkozását, és hangsúlyozta, hogy az iparág mai innovációi biztosítják a holnap társadalmi jólétét.

A magyar mérnökök számára az idei TECHFerence konferencián nyújtunk lehetőséget maga a koncepció és annak alkalmazhatóságának részletes megismerésére, a nemzetközi mérnöktársadalom pedig a novemberi – Párizsban is megrendezésre kerülő – SIDO IoT kiállításhoz kapcsolódó konferencián tartandó technikai workshopunkban ismerkedhet meg a budapesti fejlesztőcsapat eredményeivel.

Utoljára, de nem utolsósorban szeretném ezúton is megköszönni kollégáimnak, Kocsis Csabának és Veresegyházy Zsoltnak, hogy ezen az örömteli, de rögös úton velem tartottak, és ezeket a sikereket együtt elérhettük.

Kiss Zoltán

exportigazgató – Head of R&D

Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH

www.endrich.com