AAEON egykártyás számítógépek

Korábban egy kompakt számítógép építése az ITX és a Mini-ITX alaplapokra épült, azonban az egész folyamat nem sokban különbözött egy szokásos, teljes méretű PC összeállításától. A technológia fejlődésével, ideértve a grafikus feldolgozó egységek (GPU) és a központi processzor (CPU) integrációját, megjelentek az egykártyás megoldások, vagyis azok, amelyek legtöbb elemét előre telepítették az alaplapra, ez pedig utat nyitott a jelentős miniatürizáláshoz.

A kompakt típusoktól az egykártyás számítógépekig

Az egykártyás számítógépek óriási népszerűségre tettek szert az elmúlt évtizedben. Ez elsősorban technikai teljesítményüknek köszönhető, amely ma már közel áll a laptopokéhoz. Népszerűségükhöz ipari kialakításuk, kompakt méretük és jó ár-érték arányuk is hozzájárult. Elegendő számítási teljesítményt biztosítanak a legtöbb ipari alkalmazáshoz. Ezenkívül a felszabaduló hőmennyiség lehetővé teszi a rendszer passzív hűtését, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag zajtalanok. Képességeiknek és megfizethető áruknak köszönhetően az egykártyás számítógépeket számos iparágban használják, ideértve az automatizálást (folyamatirányítás, adatfeldolgozás), az energiát, a szállítást, a mobilalkalmazásokat, a hálózati és kommunikációs rendszereket, a képfeldolgozó alkalmazásokat, az automatákat, információs kioszkokat, automatizált postafiókokat stb. Ezen felül a fogyasztói elektronika (multimédia, szórakozás) és az oktatás (programozás és robotika) ágazatába is eljutnak.Számos globális gyártó felismerte az egykártyás számítógépek lehetőségeit. Ma az ügyfelek a termékek széles választéka közül választhatnak, változatosak a specifikációk és a rendeltetésük szempontjából is. Amint látható, az ipari egykártyás számítógépek nem hiányozhatnak a TME katalógusából sem. Az alábbiakban az egyik vezető beszállítónk, az AAEON (az ASUS csoport tagja) legújabb kínálata található. Szakterületük az Ipar 4.0, a Dolgok Internete (IoT) és a kapcsolódó alkalmazási területek megoldásainak megtervezése és gyártása.

Új termékek az AAEON-tól

A TME-nél elérhető új AAEON termékek 64-bites x86 architektúrájú Intel® processzorokon alapulnak. Az első egy kétmagos Celeron® N3350, integrált Intel® HD Graphics 500 és 2MB gyorsítótárral. Sorozat üzemmódban (azaz terhelés alatt) 1,1 GHz-től 2,4 GHz-ig működik. A második processzor a Pentium® N4200 (korábban Apollo Lake néven ismert), az előző modellhez hasonló paraméterekkel. Ez azonban egy négymagos processzor, amelynek 2,5GHz-es órajeléhez Intel® HD Graphics 500/505 (Intel® Gen9) a jellemző.

Minden termék gigabites Ethernet portokat, valamint USB 3.2 portokat tartalmaz, támogatja a DDR3L memóriát, és a legtöbbjük M.2 bővítőkártyákkal fejleszthető. Ezeknek a számítógépeknek a specifikációit a cikkben később tárgyaljuk meg. Az alábbi táblázatban megtalálhatja a legfontosabb jellemzők összehasonlítását.

Modell Méret Processzor Beépített SSD RAM Ház PICO-APL1-A10-F001 Pico-ITX Intel® Pentium® N4200 nincs nincs (8GB-ig) nincs PICO-APL4-A10-F003 Pico-ITX Intel® Pentium® N4200 32GB 4GB nincs PICO-APL4-SEMI-A10-S001 Pico-ITX Intel® Celeron® N3350 32GB 2GB fém PICO-APL4-SEMI-A10-S003 Pico-ITX Intel® Pentium® N4200 32GB 4GB fém EMB-APL1-A10-3350-F1-LV Mini-ITX Intel® Celeron® N3350 nincs nincs (8GB-ig) nincs EMB-APL3-A10-4200-F1-LV Mini-ITX Intel® Pentium® N4200 nincs nincs (8GB-ig) nincs

PICO-APL1 és PICO-APL4 komputerek

A PICO-APL1-A10-F001 számítógép integrált processzorral rendelkezik, de a felhasználó feladata, hogy RAM-mal és tárolóeszközzel bővítse, ami merevlemez-meghajtóként fog működni. A DDR3L RAM egy szabványos SODIMM csatlakozóba van telepítve (a támogatott modulok maximális frekvenciája 1867MHz), míg a nem-illékony memória csatlakoztatható SATA interfészen keresztül (pl. 2,5 hüvelykes merevlemezre), vagy elhelyezhető mSATA csatlakozóban (SSD modul formájában). Bár a beépített memória hiánya hátránynak tűnhet, meg kell jegyezni, hogy ez a megoldás megkönnyíti a számítógép bővítését és szervizelését is. A memória vagy a merevlemez-chipek megrongálódása az beágyazott rendszerekben általában azt jelenti, hogy az egész egységet ki kell cserélni.

PICO-APL1 komputer 100x72mm-es alapterülettel

Mindezen felül, ez a modell LVDS csatlakozóval rendelkezik az LCD mátrixokkal való kommunikációhoz (kétcsatornás, 18- vagy 24-bites). Ez lehetővé teszi alacsonyabb-költségű, energiatakarékos és megbízhatóbb eszközök felépítését, mivel a cél kijelző nem igényel HDMI meghajtót.A PICO-APL4-A10-F003 modell 32 GB eMMC-vel és 2GB RAM-mal van felszerelve. Az alaplapra két M.2 foglalat (E 2230 vagy B 2280) került, amelyek adattárolásra vagy a számítógép bővítésére használhatók, pl. Bluetooth vagy Wi-Fi kommunikációs modullal. Videojel HDMI-n vagy eDP-n (Embedded DisplayPort) keresztül küldhető. A PICO-APL1 modellhez hasonlóan ez a termék egy integrált hálózati kártyát is tartalmaz, amely a processzorhoz kapcsolódik a PCIe buszon keresztül - azonban ebben az esetben a felhasználó két független Ethernet porttal rendelkezik. Egy x86-64 architektúra processzorral kombinálva (amelyet többek között a Windows és a Linux is támogat), az AAEON termékeket ez egy osztállyal a versenytársak megoldásai felé helyezi.

Mindkét számítógép tápellátása 12V DC. Emellett dedikált csatlakozókat tartalmaznak az I2C buszhoz (vagy SMBus), egy COM aljzat kimenetet (RS-232/422/485) és egy BIO bővítőportot. Ez utóbbi több busz kombinációja: PCIe, USB, GPIO és audio kimenet.

Tartozékok

Katalógusunk olyan tartozékokat is tartalmaz, amelyek javítják a fent leírt termékek hűtési hatékonyságát. A PICO-APL1-A10-F001 modellnél ezek tartalmazzák a passzív hűtőmodulokat és egy alumínium hűtőbordát a CPU-hoz rögzítve (a hőpasztát tartalmazza), beépítési nyílásokkal, amelyek 60 mm-es hűtőventilátor befogadására képesek. A PICO-APL4-A10-F003 modell felszerelhető két hasonló modul egyikével, nevezetesen a PICO-APL4-HSK01 vagy PICO-APL4-HSP01. A gyártó kínálatában beépített hűtőventilátorral ellátott hűtőborda is található (az alaplap hajtja). Ez az alacsony-profilú megoldás ideális a hő elvezetésére a CPU intenzív működése során.

Hűtőborda beépített hűtőventilátorral (hivatalos AAEON tartozék)

PICO-APL4-SEMI komputer

A PICO-APL4-SEMI számítógépek, amint a neve is mutatja, a fent említett PICO\APL4 modellhez kapcsolódó termékek. Ebben az esetben azonban ipari környezetben történő használatra vannak tervezve, hogy az automatizálási rendszerek és gépek vezérlőjeként működjenek, valamint más, zord környezeti körülmények között működő eszközökkel. A termékek fémház borítást kaptak, amely hűtőbordaként működik, és egyidejűleg megvédi a rendszert az elektromágneses interferenciától. Az eszközök menetes tápcsatlakozóval vannak felszerelve (rezgésálló). Ami a képességeket és az elérhető interfészeket illeti, a fő különbség a BIO bővítőport hiánya, mivel a PICO-APL4-SEMI kialakítás nem kínál lehetőséget a panel-halmozással történő bővítésre.

SEMI komputer fémházban

Mechanikai ellenállásának, nagy CPU-jának és alacsony energiafogyasztásának (kevesebb, mint 20W) köszönhetően ezek a számítógépek tökéletesek a „terepen” való alkalmazásokhoz. Ide tartozhatnak a város megfigyelőrendszerének érzékelői és vezérlői, GPS nyomkövetők és multimédia központok a járművekben (pl. tömegközlekedés), a multimédiás utcai reklámok vezérlői, valamint az automaták, jegyautomaták, interaktív információs kioszkok központi egységei stb.

EMB Mini-ITX komputerek

Az AAEON EMB-APL1-A10-3350-F1-LV és EMB-APL3-A10-4200-F1-LV megoldásai nem különböznek egymástól jelentősen képességek tekintetében. Ezen eszközök méretei (Mini-ITX méret, azaz 170x170mm) lehetővé tették a gyártó számára, hogy számos funkcióval szereljék fel őket. Sok szempontból ezek a PICO-APL1 és PICO-APL4 „nagytestvérei" - univerzális megoldások, amelyek nem korlátozzák a tervezőket és a szoftverfejlesztőket. A számítógépek teljes mértékben Linux (Ubuntu disztribúció) és Windows 10 kompatibilisek.



A fenti kép az EMB-APL3 alaplap elrendezését mutatja. A tetején vannak szabványos PC-csatlakozók (balról): audió vonal kimenet, 4 USB 3.2 port, VGA, DisplayPort és HDMI aljzatok és egy tápcsatlakozó, amely biztonságos csatlakozást kínál a tápegységhez. A kártya tartalmaz egy 12V-os ATX csatlakozót, valamint két SODIMM-foglalatot, egy PWM ventilátor kimenetet (opcionális aktív hűtés). A kisebb modellekhez hasonlóan LVDS jelkimenet (LCD panel vezérlés) és eDP is rendelkezésre áll. A 2230 és 2242 M.2 bővítőhelyek bővítőkártyák és memóriaeszközök telepítésére használhatók (emellett van mellettük SATA bővítőhely). A bal oldalon (alulról) található egy tűcsatlakozó az előlap alkatrészeihez (be/ki kapcsoló, reset, aktivitásjelző), kimenetek 6 soros COM porthoz és 4 USB (2.0) csatlakozóhoz, a PCIe foglalat és csatlakozó a Multimedia HD Audio interfészhez.

