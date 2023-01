A WEROCK bemutatja a vízálló, rozsdamentes acélból készült, nagy teljesítményű, akár 32" képátlójú ipari panel-PC sorozatot

Az új korrózióálló rozsdamentes acél panel PC sorozat IP67/IP69k védettséget, nagy teljesítményű Intel® Core™ processzorokat, ipari kommunikációs lehetőségeket és 15"-tól 32"-ig terjedő kijelzőméreteket kínál.

Címkék: ipari PC kijelző operátor panel PC

A WEROCK Technologies GmbH, az ipari számítástechnika innovatív gyártója bejelenti a Rocksmart RSC1000 rozsdamentes acél panel PC sorozat piaci bevezetését, ezzel következetesen folytatva a termékcsalád fejlesztését. Az új vízálló és nagy teljesítményű sorozat IP67/IP69k védettséget és gesztuskompatibilis érintőképernyőket kínál, amelyek kesztyűben is kezelhetők. A modellsorozat 15 és 32 hüvelyk közötti képernyőátlóval kapható, és gyárilag Intel® Tigerlake Core™ i5 vagy Celeron processzorral van felszerelve.

A zord ipari környezet, ahol nagy a gőz vagy a por aránya, vagy akár a nedves helyiségek nagyon különleges követelményeket támasztanak a hardverekkel szemben. Ugyanez érvényes minden olyan helyen, ahol a higiénia elsődleges fontosságú, például az élelmiszeriparban és az egészségügyben. A Rocksmart RSC1000 sorozatával a WEROCK most először mutat be olyan helyhez kötött számítógépeket, amelyeket pontosan ezekre a területekre fejlesztettek ki.

Az új sorozat háza kiváló minőségű, rozsdamentes 1.4401 (V4A) rozsdamentes acélból készül, amely nemcsak korrózióálló és baktériumálló, hanem más anyagokkal sem lép kölcsönhatásba. Teljesen zárt ipari kivitelben készül az IP67/IP69K védelmi osztály szerint, és a legszélsőségesebb körülményeknek is ellenáll, például a nagynyomású tisztításnak. A sima felület különösen könnyű tisztítást ígér. A különleges anyagnak köszönhetően a burkolat akár agresszív tisztítószerekkel is kezelhető. A speciális hőelvezetők biztosítják a ventilátor nélküli PC hatékony hűtését és ezáltal a számítógép korlátlan teljesítményét akár +60 °C-os maximális környezeti hőmérsékleten is.

Az új ipari számítógépek energiahatékony Intel® Celeron J6412 vagy - erőforrás-igényes folyamatokhoz - Intel® Core i5-1145G7E processzorokkal vannak felszerelve, akár 32 GB RAM-mal. Az Intel® Iris® Xe grafikus processzor nagy teljesítményt biztosít, és megfelelő konfigurációval akár két külső monitor is csatlakoztatható. A panel PC-k Windows 10, Windows 11 és Ubuntu Linux operációs rendszerrel kaphatók.

A fejlesztés során különös figyelmet fordítottak a felhasználói ergonómiára. A kezelés a legmodernebb technológiával ellátott, robusztus multi-touch képernyőkön keresztül történik, beleértve a kesztyűs kezelést is. Minden változat nagy kontrasztú kijelzővel rendelkezik, tengelyenként 89°-os betekintési szöggel, és így minden helyzetben optimális képet nyújt. A kiváló minőségű kijelzők akár 1000 nits fényerővel is konfigurálhatók. Ez azt jelenti, hogy a Panel PC még nagyon világos környezetben és közvetlen napfényben is olvasható marad. Az opcionális optikai ragasztás tovább növeli az ütésállóságot, és még jobb színélességet biztosít a kijelzőnek.

A Rocksmart RSC1000 sorozat jellemzői

Ultrasík rozsdamentes acél ház a legmagasabb higiéniai követelményekhez

Erőteljes 11. generációs Intel® processzorok hosszú távú rendelkezésre állással

Teljesen por- és vízálló kialakítás az IP69k védelmi osztály szerint

Folyamatos működésű ipari alkalmazásokhoz tervezték

Robusztus, gesztuskompatibilis érintőképernyő kesztyű üzemmóddal

Könnyen tisztítható, akár nagynyomású, forró vízzel vagy fertőtlenítőszerekkel.

Széles üzemi hőmérséklet-tartomány

15 és 32 hüvelyk közötti képernyőméretekben kapható

Minden változat akár 1000 nits fényerővel is kapható.

Legfeljebb 32 GB RAM és 1 TB SSD

18,5": Bővíthető második merevlemezzel

Készen áll a Windows vagy Ubuntu Linux 22.04 rendszerrel való használatra

Integrált TPM 2.0 - hardveralapú hamisítás elleni védelem

Egyszerű telepítés az univerzális VESA rögzítési pontokon keresztül

Opcionálisan DC bemenettel, RFID/NFC-vel, WLAN/Bluetooth-zal

A gyártás és logisztika CO2-kibocsátásának teljes kompenzálása

2 év garancia

"A Rocksmart RSC1000 sorozattal bővítjük a portfóliónkat, és rendkívül nagy teljesítményű és robusztus termékeket kínálunk a gyártóüzemekbe történő integráláshoz. A készülékek néha szélsőséges körülmények között is tisztíthatók és működőképesek maradnak, ahogyan azt az élelmiszer- és gyógyszeripar megköveteli" - magyarázza Markus Nicoleit, a WEROCK Technologies GmbH ügyvezető igazgatója. "A vékony kialakításnak köszönhetően a terminálok kiválóan integrálhatók az alkalmazások széles körébe. Az igazi különlegességek azonban a ház belsejében találhatók: a nagy teljesítményű Intel processzorok, az opcionális NFC/RFID modul és a szabványok széles skálájához tartozó ipari kommunikáció számos forgatókönyvhöz teszi vonzóvá a panel PC-ket" - folytatja Nicoleit.

A Rocksmart RSC1000 sorozat fő célcsoportjai közé tartozik az élelmiszer-, vegyipari, gyógyszeripari és csomagolóipari felhasználás, valamint a laboratóriumok és más higiéniai területek. Az új rozsdamentes acél érintőterminálok az ügyfél igényei szerint készülnek, és konfigurációk, opciók és csatlakozási változatok széles választékával testre szabhatók. Ezek már kaphatók a hivatalos rendszerpartnereken és a közvetlen értékesítésen keresztül.

A Rocksmart RSC1000 sorozat 8 modellből áll:

Rocksmart RSC1015 - 15" XGA kijelző

Rocksmart RSC1016 - 15,6" Full HD kijelző

Rocksmart RSC1018 - 18,5" Full HD kijelző

Rocksmart RSC1019 - 19" SXGA kijelző

Rocksmart RSC1022 - 21,5" Full HD kijelző

Rocksmart RSC1024 - 24.0" Full HD kijelző

Rocksmart RSC1027 - 27.0" Full HD kijelző

Rocksmart RSC1032 - 32.0" Full HD kijelző

www.werocktools.com/industrial-computers/