A világ első átfogó ráfröccsöntő technológiával készült sebességváltó-vezérlő rendszerét mutatta be a Vitesco Technologies

Könnyebb, robosztusabb, költséghatékonyabb – az új folyamat számos előnnyel szolgál az autógyártók számára

Címkék: autógyár autógyártás autóipar autóipari beszállító műanyag műanyagfröccsöntés műanyaggyártás sebességváltó vezérlő

A sebességváltó-vezérlő egységek egy új és világszerte egyedi gyártási folyamatával a Vitesco Technologies, a modern meghajtás-technológiák és elektrifikációs megoldások vezető nemzetközi gyártóvállalata ismét tanúbizonyságot tesz szakértelméről és innovatív képességeiről a high-tech elektronika területén.

A hagyományos vezérlőegységekhez képest a ráfröccsöntött vezérlő elektronika elnevezésű új termék, miközben kiváló teljesítményt nyújt, 45%-al kisebb tömeggel, nagyobb robosztussággal és lényegesen kevesebb gyártási lépéssel rendelkezik. Mindez pedig egyértelmű előnyöket eredményez a költségeket érintően.

„Amellett, hogy a Vitesco Technologies az elektromos mobilitás egyik mozgatórugója, folyamatosan és egységesen ez elektronikus termékeink innovációjára is összpontosítunk. A ráfröccsöntött vezérlőegység, amely már sorozatgyártás alatt áll, egy újabb bizonyítéka annak az úttörő munkának, amelyet az előremutató mobilitás és a fenntartható növekedés érdekében végzünk” – mondja Wolfgang Breuer, a Vitesco Technologies elektronikai vezérlés üzleti egységének igazgatója.

Az elektronikus vezérlőegységek hagyományos kialakításkor az elektronika egy burkolatban helyezkedik el. Ezzel szemben a ráfröccsöntött elektromos vezérlőegységben az elektronikus alkatrészek, amelyek a megszokott módon, egy nyomtatott áramköri lapon kerülnek elrendezésre, teljesen műanyagba vannak ágyazva. Az új és nagy pontosságú fröccsöntési folyamatok, valamint az új, különösen ellenálló műanyagok lehetővé teszik, hogy a Vitesco Technologies a világon elsőként sorozatgyárthasson ilyen típusú elektronikus vezérlőegységeket.

A ráfröccsöntő gyártási folyamat számos előnnyel jár. Először is, az alkatrészek rendkívüli robosztussága miatt – mivel az érzékeny, csúcstechnológiás alkatrészek teljesen műanyagba vannak zárva – könnyedén képesek ellenállni még az erős rezgéseknek is. Másrészt egy ráfröccsöntött alkatrész nemcsak könnyebb, mint egy hagyományos burkolattal rendelkező hasonló elektromos vezérlőegység, de lényegesen laposabb is. A Vitesco Technologies által kifejlesztett rendszer jelenleg a piacon elérhető leglaposabb sebességváltó-vezérlőegység, amelynek vastagsága mindössze hét milliméter. Összehasonlításképpen: az eddig használt vezérlőegység 1,5 centiméter vastag volt. A különbség mindenképpen meghatározó szerepet játszik, mivel az elektronikus vezérlőegységet közvetlenül a sebességváltóba csavarozzák, és a telepítésre alkalmas hely ott nagyon is korlátozott, így minden milliméter számít. A ráfröccsöntött alkatrész további előnye, hogy az előállítása lényegesen kevesebb gyártási szakaszt követel meg annál, mint amennyire egy burkolattal rendelkező elektronikus vezérlőegység esetében lenne szükség. Az új technológia így amellett, hogy csökkenti a komplexitást, sokkal költséghatékonyabb is.

Az új ráfröccsöntő technológia nagyszabású bevezetése

Az új, ráfröccsöntött elektronikus vezérlőegységet 2020 tavasza óta gyártják Nürnbergben. Egy német autógyártó már nagyüzemi gyártás mellett alkalmazza is a terméket különféle, hátsókerék-meghajtással és automata váltóval rendelkező járműiben. A Vitesco Technologies 2021 elejétől Magyarországon, az új debreceni üzemében is gyártani fogja a ráfröccsöntött elektronikus vezérlőt. A globális üzemhálózat magas fokú rugalmasságának és kiterjedt technikai szakértelmének köszönhetően a Vitesco Technologies megfelelő pozícióban van ahhoz, hogy széles körben alkalmazzon ilyen, és ehhez hasonló korszerű gyártási technológiákat.

„A Vitesco Technologies számára a ráfröccsöntési folyamat egy új, kulcsfontosságú technológia, amelyet a lehető leggyorsabban alkalmazni fogunk a további elektronikus vezérlőegységek létrehozása során, ugyanis nagy érdeklődést tapasztalunk az autógyártók részéről. Emellett további ráfröccsöntéssel készülő elektronikai megoldások is fejlesztés alatt vannak már – mindenekelőtt hibrid és elektromos járművek számára” – mondja Breuer. Az új gyártási folyamat által lehetővé tett technológiai ugrással a Vitesco Technologies ismét a nagyobb mértékű integráció, a hatékonyabb folyamatok és a fenntarthatóbb technológiák által fémjelzett trend legfőbb hajtóerejévé válik. Mindez azt jelenti, hogy a ráfröccsöntési szakértelem egy újabb lépéssel hozzájárul a meghajtás-rendszerek villamosításának előmozdításához, és egyben a fenntartható mobilitás eljöveteléhez.

www.vitesco-technologies.com