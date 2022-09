A norelem új A4 minőségű rozsdamentes acél gépelemeket vezet be emelt korrózió- és savállósággal

Címkék: célgépek gépgyártás norelem normália normáliák rozsdamentes acél szabványosítás szerszám szerszámtechnika

A norelem új, A4 anyagminőségű rozsdamentes acél kötőelemekkel bővítette termékportfólióját a nagy igénybevételt jelentő környezeti körülményekhez.

A szabványos gépelemekre specializálódott norelem új termékcsaládja magasabb korrózió- és savállóságot kínál. A gépelemcsalád jó használhatósággal és mechanikai tulajdonságokkal rendelkező rozsdamentes acél csavarokat, anyákat és alátéteket tartalmaz, amik ideálissá teszik azokat magas igénybevételt jelentő környezetben való használatra.

A norelem új A4 anyagminőségű termékei a meglévő A2 minőségű elemek választékát egészítik ki. A termékcsalád az A2 rozsdamentes acélhoz képest jelentősen javítja a korrózió- és savállóságot, ezért olyan környezetben is használható, ahol sós víz van a közelben, például hajógyárakban. Az úgy a vízben, mint a levegőben lévő magasabb sótartalom azt eredményezi, hogy a gyengébb minőségű rozsdamentes acél gépelemek azonnal rozsdásodni kezdenek, így ezekhez az alkalmazásokhoz az A4 minőségű rozsdamentes acél kötőelemek számítanak ideálisnak.

«Új, A4 minőségű rozsdamentes acél kötőelemeinkkel még több szabványos gépelemet tettünk elérhetővé - jelentette ki Marcus Schneck, a norelem ügyvezető igazgatója. - Ezek képesek ellenállni nagy igénybevételt jelentő környezetnek, például tengervíznek, vagy medencéknek, ahol jellemző a magasabb savtartalom.»

A rozsdamentes acélt általában a különösen ellenálló, rozsdaálló tulajdonságokkal rendelkező acélokra utaló fogalomnak tekintik, de valójában sok különböző rozsdamentes acél létezik, amelyek több mint 160 különböző ötvözetből készülhetnek. Az A4 minőségű rozsdamentes acélok az ausztenites acélok csoportjába tartoznak, amelyeket króm-nikkel acéloknak is neveznek. Ezeket a rozsdamentes acélokat a magas krómtartalom teszi korrózióállóvá, és ezért olyan hasznosak a magas savtartalmú környezetekben.

«Kiváló savállóságuk miatt norelem A4 minőségű kötőelemei a vegyipar, az élelmiszeripar, valamint a cellulózipar mellett kémények és uszodák felújítására is alkalmasak» - tette hozzá Marcus Schneck.

Az A4 minőségű rozsdamentes acél kötőelemek norelem 2022-es THE BIG GREEN BOOK katalógusában is megtalálhatók. A több mint 70 000 szabványos gépelemet felsoroló kétkötetes katalógus nyomtatott és online formában is elérhető.

Ha többet szeretne megtudni norelemről, vagy megrendelné a THE BIG GREEN BOOK ingyenes példányát, kérjük, látogasson el a www.norelem.hu weboldalra.