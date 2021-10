A Kingston piacra dobta első DDR5-memóriáját, a FURY Beast DDR5-öt

A Kingston Technology Europe Co LLP a mai napon bejelentette a Kingston FURYTM Beast DDR5 piaci bevezetését. Ez az első új memóriaszabványt alkalmazó platform, amely a globális közönség számára is elérhetővé teszi a DDR5 teljesítmény és adatintegritás terén kínált fejlesztéseit. A modul egyidőben jelenik meg az Intel® Z690 lapkakészlet és az „Alder Lake-S” kódnevű, 12. generációs Intel® Core™ processzorokkal.

A sebességet, a kapacitást és a megbízhatóságot még magasabb szintre emelő Kingston FURY Beast DDR5 sokféle továbbfejlesztett funkciót kínál. Ide tartozik az extrém sebesség mellett jobb stabilitást nyújtó ODECC (on-die ECC), a hatékonyságot növelő két 32 bites alcsatorna, és a modulba épített PMIC (power management integrated circuit), amely ott biztosítja a teljesítményt, ahol a legnagyobb szükség van rá. Az új, stílusos RAM ideális megoldás extrém játékkörnyezetben, a 4K+ felbontású videóstreamingnél, valamint nagy teljesítményű animáció és 3D rendering esetén is.

„Izgatottak vagyunk, hogy a DDR5 végre megérkezett, és most a Kingston FURY család részeként a gamerek és hobbifelhasználók számára is elérhetővé válik. Büszkék vagyunk rá, hogy a felhasználók abban a biztos tudatban építhetik ki megoldásaikat, hogy a Kingston FURY Beast DDR5 memóriát a világ vezető alaplapgyártói, köztük az MSI®, az ASUS®, az ASRock® és a Gigabyte™ is tesztelték és jóváhagyták” – mondta Iwona Zalewska, a Kingston EMEA-régió DRAM üzletágának vezetője.

A rendkívüli sebességnövekedést és a 4800 MHz-es frekvenciaszinten Plug N Play működést nyújtó1 memóriamodul ideális választás a következő generációs platformjaiktól nagyobb teljesítményt váró játékosok és hobbifelhasználók számára. Ráadásul a Kingston FURY Beast DDR5 Intel XMP 3.0-ra felkészített és tanúsított megoldás, ami azt jelenti, hogy a felhasználók egyszerűen és stabilan megvalósíthatják a túlhúzást (overclockingot). Az új funkciók egyedülálló játékélményt biztosítanak, két testre szabható profillal a sebesség és az időzítés beállításához.

A Kingston FURY Beast DDR5 megvásárolható 16 GB-os különálló modulként és kettes csomagokban, 4800 MHz és 5200 MHz sebességgel. A memóriához teljes élettartamra kiterjedő korlátozott garancia jár – kiegészítve a Kingston legendás megbízhatóságával.

Kingston FURY Beast DDR5 Rendelési szám Kapacitás KF548C38BB-16 16GB 4800MHz Kingston FURY Beast DDR5 különálló modul KF548C38BBK2-32 32GB 4800MHz Kingston FURY Beast DDR5 kettes csomag KF552C40BB-16 16GB 5200MHz Kingston FURY Beast DDR5 különálló modul KF552C40BBK2-32 32GB 5200MHz Kingston FURY Beast DDR5 kettes csomag

A Kingston FURY Beast DDR5 funkciói és specifikációja :

Magasabb induló sebesség: A 4800 MHz-es induló sebességgel a DDR5 50%-kal gyorsabb a DDR4-nél.

A 4800 MHz-es induló sebességgel a DDR5 50%-kal gyorsabb a DDR4-nél. Megnövelt stabilitás a túlhúzáshoz: Az ODECC (On-die ECC) akkor is segít fenntartani az adatintegritást és a maximális teljesítményt, amikor a felhasználó feszegeti a technológia határait.

Az ODECC (On-die ECC) akkor is segít fenntartani az adatintegritást és a maximális teljesítményt, amikor a felhasználó feszegeti a technológia határait. Nagyobb hatékonyság: A dupla memóriablokkal és lökethosszal, valamint két független 32 bites alcsatornával rendelkező DDR kivételes adatkezelési képessége különösen a legújabb játékok, programok és a nagy teljesítményigényű alkalmazások futtatásakor szembetűnő.

A dupla memóriablokkal és lökethosszal, valamint két független 32 bites alcsatornával rendelkező DDR kivételes adatkezelési képessége különösen a legújabb játékok, programok és a nagy teljesítményigényű alkalmazások futtatásakor szembetűnő. Intel® XMP 3.0-kész, tanúsított modul: Fejlett, előre optimalizált időzítések, sebesség és feszültségszint a teljesítmény túlhúzásához; felhasználó által testre szabható, új profilok mentése a programozható PMIC segítségével.

Fejlett, előre optimalizált időzítések, sebesség és feszültségszint a teljesítmény túlhúzásához; felhasználó által testre szabható, új profilok mentése a programozható PMIC segítségével. A világ vezető alaplapgyártóinak tanúsítása 2 : Tesztelt és jóváhagyott modul, amellyel magabiztosan lehet építkezni és frissíteni a preferált alaplapon.

Tesztelt és jóváhagyott modul, amellyel magabiztosan lehet építkezni és frissíteni a preferált alaplapon. Alacsony profilú hűtőborda: Az új formatervű hűtőborda a merész stílust és az új hűtési funkció előnyeit ötvözi.

Az új formatervű hűtőborda a merész stílust és az új hűtési funkció előnyeit ötvözi. Kapacitás: 1 db – 16 GB Kettes csomag – 32 GB

Frekvenciaszint: 4800 MHz, 5200 MHz

4800 MHz, 5200 MHz Késleltetés: CL38, CL40

CL38, CL40 Feszültségszint: 1,1 V, 1,25 V

1,1 V, 1,25 V Üzemi hőmérséklet: 0°C-85°C

0°C-85°C Méret: 133,35 mm x 34,9 mm x 6,62 mm

