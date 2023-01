A Dell Technologies újabb „világelső” termékeket mutatott be

A Dell Technologies bemutatta a világ első IPS Black technológiával rendelkező 6K monitorát és a világ első Zoom-minősítésű, együttműködést elősegítő billentyűzetét.

A munkavégzés helyétől függetlenül továbbra is a technológiai megoldások képezik a hatékonyság és együttműködést elősegítő munkavégzési módszerek alapját. A középpontban a mindent átfogó számítógépes élmény áll, amelynek célja az alkalmazottakat és a csapataikat, ügyfeleiket és klienseiket közelebb hozó eszközök teljes ökoszisztémájának kialakítása.

A közelmúltban végzett Dell–Forrester-tanulmány szerint a megkérdezett alkalmazottak több mint fele a monitorokat nevezte meg a különféle munkaterületek hatékonyságát javító legfontosabb eszközként. Az UltraSharp-termékcsalád legújabb tagjai pontosan azt a teljesítményt és felhasználói élményt nyújtják, amelyre a sikeres vállalkozásoknak szüksége van.

Új mérce a feljesztésekben

A Dell bemutatta a világ első 6K-s felbontású IPS Black paneltechnológiával rendelkező monitorát. Az új eszköz a Windows és a macOS operációs rendszerekkel teljes mértékben kompatibilis. A Dell UltraSharp 32 6K Monitor (U3224KB) a lenyűgöző 6K-s felbontás nyújtotta kivételes élességnek, a részlet- és színpontosságnak, valamint a VESA DisplayHDR 600-nak köszönhetően tökéletes választás a tervezőgrafikusok, mérnökök és adattudósok részletközpontú világában, ahol minden képpontnak jelentősége van. A 4K-hoz képest 150 százalékkal több képpontot nyújtó 6K-s felbontásnak köszönhetően az új UltraSharp 32 6K Monitor tovább fokozza az adathalmazok és grafikák részletességét és tisztaságát.

Azonban a 6K felbontás mellett az IPS Black technológia is kiemelendő, amely megnöveli a sötét objektumok színmélységét (még sötét környezetekben is) és pontos színeket jelenít meg, bármilyen szögből tekinti is meg a kijelző tartalmát. A Hot Tech vállalatnak a Dell megbízásából készített tanulmánya szerint az IPS Black technológiával rendelkező monitorok akár 41 százalékkal mélyebb fekete szinteket és akár 1,2-szer jobb színpontosságot kínálnak a hagyományos IPS technológiához képest, különösen a sötétebb szürkeárnyalatok megjelenítésekor.

Az UltraSharp 32 6K Monitor emellett az olyan felhasználók számára is ideális választás, akiknek kiváló videókonferencia-képességekre van szükségük még kedvezőtlen fényviszonyok között is. A monitor beépített, dupla erősítésű HDR 4K-s webkamerával rendelkezik, emellett automatikus keretbe foglalást, fénybeállítást, valamint fokozott tisztaságot, automatikus SafeShutter funkciót, visszhangkioltó mikrofont és dupla, 14 W-os hangszórókat biztosít az intelligens és biztonságosabb együttműködési élmény érdekében.

Az előlapba integrált kihajtható csatlakozóblokk intuitív, egyszerű hozzáférést biztosít a portokhoz, így könnyedén csatlakoztathatja kiegészítőit és eszközeit, irodája pedig rendezett marad, hiszen nem kell annyit bajlódni a kábelekkel. A DisplayPort 2.1 problémamentes képátviteli képességeket kínál, amelyekkel tömörítés nélkül, gördülékenyen továbbíthatja a képeket. Végül pedig a ThunderboltTM 4-csatlakozó és az Extended Power Range együttese akár 140 W-os tápellátást biztosít, amellyel feltöltheti eszközeit, és erőteljesebb munkaállomásokhoz is csatlakoztathatja a monitort.

További hatékonyságot növelő eszközök

Azoknak a szakembereknek, akik nem igénylik munkájuk során a 6K-s felbontást a Dell Technologies bemutatott két új UltraSharp monitort.

Az IPS Black technológiával rendelkező, első ívelt WQHD monitorunk, a Dell UltraSharp 34 Curved USB-C Hub Monitor (U3423WE) a Picture-by-Picture (PBP) és a Picture-in-Picture (PIP) funkcióval lehetővé teszi két számítógép csatlakoztatását és a tartalmaik megjelenítését, a dupla 5 W-os hangszóróknak köszönhetően pedig tiszta hangzásban lehet része.

Fenntarthatóság a Dell monitorokkal

A Dell Technologies a monitorok tervezésekor három szempontot tart szem előtt: (1) miből készülnek termékek, (2) mibe csomagolják azokat, valamint (3) megfelelnek-e környezetvédelmi címkézési szabványoknak, miközben a 2030-ra kitűzött céljaik felé haladnak. Ezek a monitorok akár 85 százalékban újrahasznosított műanyagot és akár 90 százalékban újrahasznosított alumíniumot tartalmaznak. Emellett a csomagolások bizonyos elemei akár 90 százalékban újrahasznosított anyagokból készülnek. A Dell továbbra is elkötelezett az ENERGY STAR®, az EPEAT és a TCO Certified Edge tanúsítványok feltételeinek betartása mellett.

Innovatív perifériák a tökéletes együttműködésért

A Dell Technologies 2023-ban új kiegészítő eszközöket fog bevezetni a számítógépek felhasználói élményének további javítása érdekében. Az évet a világ első Zoom-tanúsítvánnyal rendelkező billentyűzetével, a Dell Premier Collaboration billentyűzettel (KB900) nyitja. A vékony billentyűzeten dedikált érintővezérlők találhatók, amelyekkel könnyedén kezelhetők a Zoom-hívások, például ki- és bekapcsolható a mikrofon, a kamera, egyszerűen megosztható a képernyő, valamint előhívható a csevegési panel. Olyan kényelmi funkciókkal rendelkezik, mint a kézközelség észlelésén alapuló intelligens háttérvilágítás, a 15 programozható billentyű, valamint a gyors USB-C-töltés, amely 1 perc alatt egy egész napra elegendő akkumulátortöltést biztosít, egy teljes töltés pedig akár 20 napra is elég lehet.

A billentyűzet párosítható az új Dell Premier tölthető egérrel (MS900), amely gondos formatervezésének köszönhetően kényelmesen illeszkedik a tenyérbe. Ez az egér track-on-glass érzékelővel rendelkezik, amelynek köszönhetően gyakorlatilag bármilyen felületen használható, míg a továbbfejlesztett 4 irányú zökkenőmentes görgetés intuitívabb navigációt tesz lehetővé. A Dell Peripheral Managerrel szabadon válthat három eszköz között és finomhangolhatja a sebességet, a követést (akár 8K dpi felbontással) és a pontosságot, és közben egy percig sem kell aggódnia azon, meddig bírja az akkumulátor. Az egér egy 1 perces gyors USB-C-töltéssel fél napig használható, egy teljes töltés pedig akár 3 hónapig is kitarthat. Mindkét eszköz zökkenőmentesen és biztonságosabban használható a Dell Pair egykattintásos kapcsolat segítségével, az adatokat pedig titkosítás védi.

