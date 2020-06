A CHIRON első 3D fémnyomtatója

Az AM Cube a CHIRON OPEN HOUSE ONLINE virtuális kiállítás keretein belül mutatkozott be

Címkék: 3d fémnyomtatás 3D nyomtatás additív gyártás CHIRON fémnyomtatás ipari 3d nyomtató Open House rolatast

A főként vertikális CNC-esztergák és megmunkálóközpontok fejlesztésére szakosodott CHIRON Csoport bemutatta első 3D fémnyomtatóját, a nagyobb, összetettebb alkatrészek gyártására alkalmas AM Cube-ot.

A berendezéssel a közel kész alkatrészek nyomtatása mellett bevonatolásra és javításra is lehetőség nyílik. Az új nyomtatóval a tuttlingeni központú vállalat bővíti központi kompetenciáit, és a fémmegmunkálás és automatizáció mellett belép a 3D nyomtatás területére. E lépés célja, hogy a jövőben teljes körű megoldásokat kínálhassanak ügyfeleiknek, egyetlen forrásból. Az AM Cube a május 14–19. között tartott CHIRON OPEN HOUSE ONLINE egyik fő attrakciója volt.

Additív gyártói start-up

„Az additív gyártás részleg tulajdonképpen egy start-up a csoportunkon belül – magyarázta el Axel Boi, a részleg vezetője. – A CHIRON 3D-fémnyomtatójával lehetőséget teremtünk a hosszabb beszerzési időt igénylő és magas alapanyagköltséggel járó, nagyobb alkatrészek gyártására. A technológia hatékonyan használható a gépiparban, a szerszámgyártásban, az energiatermelésben és a repülőiparban, melyek mind fontos célterületek a vállalat számára.”

Axel Boi, a CHIRON Csoport additív gyártás részlegének vezetője (Forrás: CHIRON Group)

Intuitív vezérlés és programozás

Az új AM Cube – a CNC-megmunkálóközpontokhoz hasonlóan – egy hagyományos derékszögű koordináta-rendszerre épül. A rendszer a standard DIN ISO kódokkal, összetett gyártmányok esetén pedig CAD/CAM szoftverrel programozható. A vezérlés a jól bevált Siemens komponensekkel történik a hardvertől kezdve a HMI-n át az AM Cube programozásáig.

Más 3D fémnyomtatóktól eltérően az AM Cube nyomtatófeje nyomtatás/bevonatolás közben is cserélhető. Ez az opció lehetővé teszi a különböző folyamatok kombinálását: az egyik fejjel például magas felületi minőség, míg egy másikkal gyorsabb felhordás érhető el. Az automata fejcserélő funkció mindezt egy alkatrész gyártásán belül biztosítja. Ez egy másik olyan terület, ahol a CHIRON szakemberei alkalmazni tudták sokéves szerszámgépépítői tudásukat és tapasztalatukat. A folyamattal előállított kis mennyiségek miatt a rugalmasság iparágtól függetlenül kiemelten fontos tényező. Az AM Cube összesen három nyomtatófejet tartalmaz. Huzalos, illetve por alapanyagú felrakóhegesztés egyaránt végezhető vele, egyetlen gyártófolyamatban.

Két nyomtatófej, az egyik inaktív állapotban (Forrás: CHIRON Group)

Felrakóhegesztés különböző nyersanyagokkal

Tekintve hogy a nyomtatót a felrakóhegesztésben leggyakrabban használt két alapanyag (huzal és por) használatára tervezték, a CHIRON egy teljesen új technológiát hozott létre. Mindkét eljárásnak megvannak a maga alkalmazási területei: míg bevonatoláshoz a poralapú folyamatok az ideálisak, a fémhuzalos, lézeres felhordás jobb biztonsági tulajdonságokkal bír, és a hulladék anyag csökkentése szempontjából is előnyösebb. A huzalos folyamat előnye emellett, hogy bármilyen típusú hegesztőhuzallal használható.

Lézeres felrakóhegesztés huzallal (Forrás: CHIRON Group)

A platformként megtervezett rendszer a 4 tengelyes megmunkálásról viszonylag könnyedén 5 tengelyesre állítható. Az AM Cube a lehető legfejlettebb szenzorokat tartalmazza, és az üzemeltetés minden vonatkozó biztonsági követelményének eleget tesz anélkül, hogy a gépkezelő általi ellenőrzésre szükség lenne. Amennyiben a nyomtatót különösen reaktív anyagok, így például titán megmunkálására használják, az oxidáció megelőzése érdekében a teljes rendszer elárasztható védőgázzal. A védőgázas légtérben így akár többórás megmunkálás is végezhető.

www.chiron.de

www.rolatast.hu