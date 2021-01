5. generációs képminőségjavító processzort mutatott be a TP Vision

Ötödik generációs P5 processzor az új Philips OLED806 és Phillips Ambilight 9000 mini-LED készülékekben

A kiterjesztett mesterséges intelligencia további finomításokat ér el az új Philips OLED és mini LED Ambilight televíziók képminőségének javításában.

A TP Vision eddigi legjobb éve volt 2020, hiszen a P5-ös chippel felszerelt Philips OLED TV-k több mint 100 díjat nyertek el Európa-szerte a “Legjobb TV” versenyeken és teszteken. A vállalat innovációs törekvéseinek eredménye a frissen bemutatott, továbbfejlesztett ötödik generációs P5 MI processzor. Az ötödik generációs P5 MI processzorok az új, 2021-es Philips OLED806 / 856 Ambilight modellekben debütálnak, emellett megjelennek a Philips első Ambilight mini-LED sorozatában is (9636 és 9506). A chip számos újdonsággal jarul hozzá a képminőség további javításához: új kategóriával, a filmekkel bővül az automatikus tartalomfelismerő funkció, és az MI rendszer kezeli majd a fényszenzorból beérkező adatokat is, hogy tökéletes maradjon a képminőség, bármilyen külső fényviszonyok is uralkodnak.

A házon belül kifejlesztett MI funkcionalitás neurális hálózatokat és gépi tanulást használ milliónyi képminőség-tesztvideó elemzésére egy egyedülálló adatbázisból, amelyet a Philips TV és a TP Vision fejlesztői csapata az elmúlt 30 évben hozott létre. A mesterséges intelligencia szoftver jobb egyensúlyt teremt a képminőség öt pillére (forrás, szín, kontraszt, mozgás és élesség) között azáltal, hogy képkockánként elemzi a tartalom minden elemét, így sokkal valósághűbb, természetesebb képet hoz létre.

A TP Vision képminőségért felelős szakemberei egy hatodik, Filmfelimserő kategóriával bővítették az automatikus tartalomfelismerő funkciót az eddigi öt mellett Táj/természet, Arc/bőrszín, Mozgás/sport, Sötét/kontraszt, Egyéb. Az mesterséges intelligencia automatikusan kiválasztja a megfelelő kategóriát és elemzi a képminőség fent említett öt elemét, majd a legéletszerűbb képalkotás érdekében egyensúlyba hozza azokat .

Az új funkció lehetővé teszi az ötödik generációs P5 processzor számára, hogy automatikusan ‘megjelölje’ a filmeket, és lehetőséget kínáljon a nézőnek az üzemmódváltásra – többek között a Home Cinema (házimozi), Pure Cinema (mozi) vagy Film Maker (filmkészítő) üzemmódok között.

A videójátékosokat és sportrajongókat célozza meg az új Fast Motion Clarity funkció, amely kiküszöböli a gyorsan mozgó képek zavaró elmosódását (motion blur). A rendszer egyfajta pásztázó háttérvilágításként működve sorról sorra rajzolja ki a frissülő képet, így teljesen folyamatossá válik a kockák közötti váltás.

A Fast Motion Clarity (FMC) mód finom, de rendkívül realisztikus, átmenetet biztosít képkockáról képkockára, fokozott élességgel. A szokásos 50Hz helyett 100Hz-es működésével pedig elkerülhetőek a nagy kiterjedésű villanások is. A nézőknek négy FMC beállítás között választhatnak: Kikapcsolt, Alacsony, Magas, MI-vezérelt.

A Philips TV továbbra is azon kevés gyártók közé tartozik, amelyek támogatást nyújtanak az összes jelenlegi HDR formátumhoz, beleértve a HLG-t, valamint a HDR10 és HDR10+ forrásokat, miközben a Dolby Vision formátumban kódolt dinamikus HDR tartalmat a speciális „Dolby Bright mód” használatával javítja fel.

A legújabb generációs P5 emellett támogatja a HDR10 + Adaptive formátumot is, amely egyesíti a HDR10 + dinamikus metaadatokat a valós idejű környezeti fényinformációkkal, hogy lehetővé tegye a fényerő szintjének jelenetenként történő automatikus optimalizálását a TV-nézési környezethez.

Az ötödik generációs MI fejlesztés egy olyan új funkcióval is rendelkezik, amely intelligensen beépíti a készülék fényérzékelőjének adatait a képfeldolgozás folyamatába, hogy az SDR és a HDR tartalom lejátszása esetén is az optimális kontrasztot állítsa be az aktuális külső fényviszonyokhoz.

A processzor fejlesztéseinek köszönhetően a Philips OLED806/856 modellekbe is bekerült a Philips TV saját fejlesztésű beégésgátló megoldása, amely az OLED képernyők védelmét hivatott szolgálni. A beégésgátló megoldás egy rácsszerkezetben zónákra osztja a képernyőt, és fejlett logóérzékelő funkcióval figyeli a a statikus tartalmakat az egyes zónákban. Ha ilyet észlel, a rendszer fokozatosan csökkenti a fényintenzitást az adott zónában – anélkül, hogy a képernyő más részein romlana a minőség.

A 2021-es Philips OLED és mini-LED készülékek a HDMI 2.1 teljes funkcionalitását is elérhetővé teszik: e-arc, VRR a 4K-tartalomhoz 40 Hz-től 120 Hz-ig lenyűgöző 48 Gbps sebességgel (444, 12 bit). Az előző generációs készülékek Auto Low Latency Mode funkciója Freesync Premium Pro és Auto Game funkcióval egészül ki.

Emellett a Calman Ready funkció professzionális igényeket is kielégítő színkalibrálást tesz lehetővé azáltal, hogy közvetlen összeköttetést teremt a TV készülék és egy egy teljes Calman szoftvert futtató PC között. A Calman Ready segítségével elérhető automatikus színkalibrálás révén az iparági szabványoknak megfelelő színhelyesség biztosítható.

