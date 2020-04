237 új modellel bővült zz OMRON Panel Solutions termékkínálata

Az iparág legszélesebb Panel Solution kínálata ezennel kiegészül az új kisfeszültségű kapcsolóberendezésekkel (LVSG), megszakítókkal és a Push-In Plus technológiás relé foglalatokkal, amelyek erős rezgésű környezetben is ideálisak.

Az OMRON bemutatta a közös tervezői platformra épülő gyárautomatizálási vezérlőeszközök hatodik generációját, amellyel újabb innovációt biztosít a vezérlőszekrény-építő vállalatoknak. A 237 új termék 6 kategóriában jelent meg a kisfeszültségű kapcsolóberendezésnél: a J7KC, J7TC, J7MC, J7KCA és J7KCR kisfeszültségű kapcsolóberendezések ([1]LVSG), a S8V-CP sorozatú DC elektronikus megszakítók, valamint a Push-In Plus technológiás PTF-□□-PU relé foglalat LY relékhez.

Value Design termékeivel az OMRON célja, hogy átfogó megoldásokat biztosítson a panelgyártóknak egy helytakarékos, a munkaterhelést és a költséget csökkentő megoldással. Ennek megvalósítására az OMRON piacra dobta a Panel Solution termékcsaládot, amely egységes méretű és kialakítású vezérlőpanel-berendezéseket kínál a saját csavarozás nélküli Push-In Plus technológiájának alkalmazásával. Az OMRON a kisfeszültségű kapcsolóberendezések széles választékával minden iparágban teljes körű megoldásokat kínál a motort használó alkalmazásokhoz, a Push-In Plus technológiát pedig a magas rezgésű környezetekhez fejlesztette ki. A rugós rögzítés mindig tökéletes csatlakozást biztosít” – mondja Manuela Mazza, az Omron Europe kapcsolóberendezésekért felelős termék- és marketingmenedzsere.

A 2016 áprilisi megjelenése óta az Omron 53 kategóriában 17250 típussal bővítette a közös tervezési platformra épülő termék portfolióját, így létrehozva az iparban elérhető legszélesebb körű termékcsaládot. A termékeket azóta már globálisan több mint 15 000 a gyártás élvonalába tartozó vállalat alkalmazza, amelyek így a vezérlőpanel méretét körülbelül 30%-kal, a vezetékezési időt pedig a felével tudták csökkenteni. A termékcsaládban csaknem az összes vezérlőpanelhez szükséges eszköz megtalálható, a gépautomatizálási vezérlőktől és időreléktől a kapcsolóberendezésekig. Az LVSG terméksorozat bevezetésével az Omron a vezérlőszekrényben szükséges alkatrészek 80%-át képes biztosítani.

Az OMRON elindította az „innovative-Automation!” nevű stratégiai kezdeményezést, amelynek alappilléreit három innováció, három „i” jelenti: „integrált” (vezérlők fejlesztése), „intelligens” (mesterséges intelligencia fejlesztése), „interaktív” (új harmonizáció az emberek és a gépek között). Az OMRON elkötelezett amellett, hogy az innovációt bevigye a gyártóüzemek falai közé. A közös tervezési platformmal rendelkező gyártásautomatizálási eszközök széles választékával az OMRON továbbra is együttműködik a gyártókkal és a vezérlőszekrény-építőkkel a gyártás megújítása érdekében.

Az új termékek áttekintése

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések: J7KC, J7TC, J7MC, J7KCA, és J7KCR

A Push-In Plus technológiával működő kisfeszültségű kapcsolóberendezések ideálisak a motort használó alkalmazásokhoz, pl. szállítószalaghoz, szivattyúkhoz, csomagológépekhez, szerszámgépekhez és a NYÁK beültető sorokhoz is.

Az egységes kialakításnak köszönhetően az ügyfelek vezérlőpanel-gyártásának hatékonysága javul azáltal, hogy csökken a tervezési munka, a karbantartási munka, mindeközben helyet takarítanak meg a vezérlőszekrényben.

LVSG műszaki jellemzők:

Bekötés: Push-in Plus technológiás sorkapocs

Főbb termékek: Mágneskapcsoló (J7KC), hőkioldó (J7TC), kapcsolórelé (J7KCA), motorvédő megszakító (J7MC), irányváltó mágneskapcsoló (J7KC-R)

Alkalmazható motor: AC-3 osztály, 2,2 kW (240 V AC) max., 5,5 kW (440 V AC) max.

DC elektronikus megszakítók: S8V-CP

Az S8V-CP sorozatú DC elektronikus megszakítók szakaszolják a 24 V DC terhelést és minden elágazáshoz megbízható védelmet nyújtanak. A hagyományos termikus áramkörvédőkkel szemben a 8 szakasszal rendelkező típusok körülbelül 70%-kal csökkentik a helyigényt. Továbbá megbízható kioldást valósít meg az elektromos vezérléssel. A névleges kimeneti áramerősség 2 A –10 A-es tartományban változtatható, így elegendő egy típust alkalmazni a különböző feladatokra. A Push-In Plus sorkapcsok hozzájárulnak a vezetékezési munka és a berendezés méretének csökkentéséhez.

műszaki jellemzők:

Bekötés: Push-in Plus technológiás sorkapocs

Elágazás műszaki jellemzői:8 kimenet, 4 kimenet, 4 kimenet 2-es osztályú UL-lel

Névleges feszültség:24 V DC

Névleges kimeneti áramerősség (változó):2 A, 3 A, 4 A, 6 A, 8 A, és 10 A

Névleges kimeneti áramerősség (rögzített):3,8 A, rögzített (2-es osztályú UL kimenet típus)

Push-In Plus technológiás relé foglalatok: PTF-□□-PU

Az Omron a PTF-□□-PU sorozatú Push-In Plus technológiás relé foglalatokkal egészítettek ki a PTF relé foglalat családot, az LY teljesítmény relékhez. A Push-in Plus technológiás sorkapcsok csökkentik a vezetékezési- és karbantartási munkálatokat. A foglalat bevezetésével az Omron G2RS, MY, és LY termékkínálata az egységesített vezetékezési módszerrel és eszközökkel Push-In Plus technológiás foglatokba rögzíthető, ezzel is növelve a hatékonyságot.

Műszaki jellemzők

Bekötés: Push-in Plus technológiás sorkapocs

2 pólusú típus méretei: Sz: 24,8 mm, Mé: 70,1 mm, Ma: 90 mm

4 pólusú típus méretei: Sz: 43,4 mm, Mé: 52,1 mm, Ma: 90 mm

Folyamatos áramvitel:10 A

Alkalmazható termékek:LY teljesítményrelék, G3H/G3HD, G9H SSRs, E5L elektromos termosztátok

