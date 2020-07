1500 kg teherbírású HD-1500 mobilrobotot mutatott be az OMRON

Az iparágban vezető szerepet betöltő HD-1500 modell kibővíti az automata anyagszállítás lehetőségeit

Az OMRON bejelentette, hogy piacra dobja a HD-1500 típust, a vállalat mobilrobot termékcsaládjának legerősebb és legújabb tagját. Az új HD-1500 1500 kg-os teherbíró képességgel rendelkezik. Ideális megoldást jelent a mai gyárak számára, ahol az automata anyagkezelési megoldásoknak a nagyobb igénybevételt jelentő ipari automatizálási feladatok kezelése mellett a Covid-19 járvány miatti távolságtartási követelményeknek is meg kell felelniük.

A HD-1500 modell 1500 kg-os teherbírása lehetővé teszi az autóiparra jellemző nagy méretű alkatrészek, például alvázak vagy terjedelmes, raklapméretű rakományok szállítását, amelyek mozgatását korábban targoncával végezték. A HD-1500 piacra dobásának köszönhetően az OMRON mobilrobot-kínálatába tartozó robotokkal, köztük az LD-60/90 és LD-250 modellekkel, a termékek széles választéka szállítható – a még gyártás alatt álló termékektől a végtermékekig és a nagy tömegű anyagokig.

A gyárak hatékony anyagkezelésének biztosítása érdekében az OMRON iparágelső Flottamenedzsere egyetlen rendszeren keresztül akár 100 különböző méretű, konfigurációjú és teherbírású robotot képes vezérelni, így alkalmas az összetett anyagszállítás és a logisztika automatizálására. A robotok automatikusan kiszámítják a legjobb útvonalat, miközben biztonságosan együttműködnek az emberekkel, kikerülik az akadályokat, ehhez pedig sem mágnes csíkokra, sem pedig egyéb kötött pályás rendszere nincs szükség. A HD-1500 akkumulátorának töltéséhez mindössze 36 percre van szükség, ezzel pedig maximális terhelés mellett képes egy egész műszakon át üzemelni, csökkentve az állásidőt.

A HD-1500 360°-os biztonságot nyújt, ezzel elősegítve az kollaboratív és, biztonságos munkatér létrejöttét

„A helyszíni logisztika, a termékek és anyagok üzemen és raktáron belüli mozgatása számos vállalat számára valódi hátráltató tényezővé vált a feladat gyakorisága és egyhangúsága miatt, mindezt pedig a távolságtartásra vonatkozó előírások betartása is tetézi. A dinamikus gyártási környezetek gyorsaságot és rugalmasságot követelnek meg. Az OMRON HD-1500 típusú mobilrobotjai segíthetnek a vállalatoknak megoldani ezt a problémát, mivel napi 24 órában képesek fáradhatatlanul, pontosan és biztonságosan dolgozni ugyanabban a környezetben, mint az emberek” – mondta Tom Mathias, az OMRON Robotics and Safety Technologies, Inc elnök-vezérigazgatója.

A HD-1500 néhány főbb jellemzője:

Nagyobb terhelhetőség és masszívabb szerkezet: A HD-1500 képes a raklapos rakományok gyárakban történő mozgatására, ezzel csökkentve a targoncahasználatot. A HD-1500 strapabíró fémborításának köszönhetően robusztus, így ellenáll a véletlen külső behatásoknak.

Gyorsabb befektetés-megtérülés: A HD-1500 megoldást kínál az összetett és veszélyes feladatok automatizálására. A vállalatok csökkenthetik a targoncahasználatot, és biztonságosan szállíthatják az élelmiszeriparra jellemző késztermékeket vagy terjedelmes anyagokat tartalmazó raklapokat, valamint az autóipari vázakat. A dolgozók mostantól az elengedhetetlenül fontos feladatokra összpontosíthatnak; az ügyfelek nagyobb rakományokat is felrakodhatnak, így – nagyobb csomagokkal kevesebb utat megtéve – gyorsíthatják a befektetés-megtérülést. A HD-1500 mobilrobotnak köszönhetően az ügyfelek kevesebb eszközzel több munkát tudnak elvégezni.

Testreszabható flotta: A mobilflották sokkal változatosabbá alakíthatók, miközben vezérlésük továbbra is ugyanazon rendszeren keresztül történik. Az OMRON Flottamenedzsernek köszönhetően ugyanazon rendszeren keresztül változatos, akár 100 robotból álló mobilflották is kezelhetők, beleértve az új HD-1500 típust is, így nagy teljesítmény érhető el. Az optimalizált forgalomkezelésnek, akkumulátorkezelésnek és járműnavigálásnak köszönhetően a HD-1500 modell flottába való beépítésekor nem kell aggódni a biztonság, a kompatibilitás vagy a teljesítmény miatt.

Kiegészítő funkciók:

Az akkumulátor 36 perc alatt feltölthető a nagyobb hatékonyság és kisebb állásidő érdekében.

A készülékben 360°-os biztonsági lézerszkennerek találhatók az egyidejű lokalizálás és a biztonság érdekében.

Kiváló navigálás a LiDAR technológiának köszönhető adaptív biztonsági zónák révén.

A továbbfejlesztett CAPS technológia nagyobb abszolút és ismétlési pontosságot biztosít dokkoláskor.

A Flottaszimulátor funkciónak köszönhetően akár 10 robot szimulálható legfeljebb három külön flottában.

Az „innovative-Automation” stratégia

Az „innovative-Automation” stratégiaAz ipari automatizáció egyik vezetőjeként az OMRON a különféle biztonsági eszközök és ipari robotok mellett vezérlőelemek és kellékek széles skáláját is nyújtja – képfeldolgozó rendszerektől és más bemeneti eszközöktől egészen a vezérlőkig és kimeneti eszközökig (például szervomotorok). Mindezek szoftveres kombinációjával az OMRON világszerte számos egyedi, kiemelkedően hatékony automatizációs megoldást nyújt a gyártóknak. A rendelkezésre álló fejlett technológiákra és átfogó eszközkészletre alapozva a vállalat elindította az „innovative-Automation” nevű stratégiai kezdeményezést, amelynek alappilléreit három innováció, három „i” jelenti: „integrált” (vezérlők fejlesztése), „intelligens” (mesterséges intelligencia fejlesztése), „interaktív” (új harmonizáció az emberek és a gépek között). Az OMRON ennek a koncepciónak a megvalósításával kötelezte el magát amellett, hogy innovációt juttasson a gyártás helyszíneire