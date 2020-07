120 évnyi számítás egyetlen óra alatt

A japánok megint kitaláltak valamit, ami nagyot durrant: a világ szuperszámítógépeit rangsoroló TOP500 lista 2020 júniusi, 55. frissítésében a másfél milliós Kobe városában telepített Fugaku szuperszámítógép ugrott az első helyre.

A RIKEN kutatóintézet és a Fujitsu Limited által közösen fejlesztett, Arm® technológiára épülő Fugaku szuperszámítógép áll az első helyen a világ leggyorsabb szuperszámítógépeit rangsoroló TOP500-as listán. Az idén átadott új szuperkomputer nem is csak egy orrhosszal utasította maga mögé vetélytársait: mind az elméleti, mind a mért legnagyobb petaFLOPS értéke mintegy 2,8-szorosa volt az ezüstérmes amerikai berendezésnek.

A rendszer a szuperszámítógépes teljesítményt értékelő többi listán is tarolt: első helyet szerzett a valós fizikai alkalmazásokat futtató szuperszámítógépek HPCG listáján, a mesterséges intelligencia jellemző feladataihoz szükséges teljesítményképességeket vizsgáló HPL-AI szuperszámítógépes listán csakúgy, mint a nagy adatfeldolgozási teljesítményt igénylő feladatok elvégzésének képességét értékelő Graph 500-as listán. Most történt meg első ízben, hogy ugyanaz a szuperszámítógép szerezte meg egyidejűleg a TOP500-as, a HPCG és a Graph 500-as lista első helyét.

A világ leggyorsabb szuperszámítógépe

Az eredményeket június 22-én, a nagy teljesítményű számítástechnikai megoldásokkal foglalkozó „ISC High Performance 2020 Digital” nemzetközi szakkonferencián jelentették be. A kiváló eredmény bizonyítja a Fugaku kimagasló általános teljesítményét és a Társadalom 5.0 megteremtésében játszott jelentős szerepét.

1 300 000 000 000 000 000 számítás másodpercenként

A Fujitsu világszerte elérhető PRIMEHPC FX700 és FX1000 szuperszámítógép-sorozatának tagjai a RIKEN és a Fujitsu által közösen fejlesztett Fugaku szuperszámítógép technológiáját hasznosítják.

A nagy teljesítményű és kiválóan skálázható PRIMEHPC FX1000 szuperszámítógép rendkívül nagyméretű rendszerek építését teszi lehetővé. A Fugaku szuperszámítógépben is használt technológia révén a modell több mint 1,3 ExaFLOP elméleti csúcsteljesítmény leadására képes. Ez 1 300 000 000 000 000 000 számítást jelent másodpercenként, a FX1000 tehát egy óra alatt képes elvégezni azt a feladatot, amire egy átlagos otthoni számítógép 120 év (!) alatt lenne képes. A közvetlen vízhűtéses FX1000 így új horizontot nyit meg a szuperszámítógépek bevonásával folytatott kutatás és fejlesztés számára.

A könnyen telepíthető FX700 sorozat ugyanazt az A64FX CPU-t használja, mint a Fugaku szuperszámítógép. A szokásos 19 hüvelykes rack szekrényekbe szerelhető PRIMEHPC FX700 léghűtéses kialakítású, így könnyen telepíthető.

A mindkét szuperszámítógépben használt A64FX a világ első olyan CPU-ja, ami az Arm®v8-A architektúra a szuperszámítógépek számára létrehozott kiterjesztését, a Scalable Vector Extension-t (SVE) alkalmazza. Az A64FX ezenkívül a Fujitsu által eddig kifejlesztett nagyteljesítményű, kis energiafogyasztású CPU-konstrukció minden előnyét magában hordozza, így wattonként kiemelkedő teljesítmény nyújtására képes. A CPU – a nagyteljesítményű rétegezett HBM2 memória-szabvány révén – nemcsak nagy memória sávszélességet biztosít, de a lebegőpontos aritmetikai műveleteket és multiply-add számításokat (egy utasításban egyesíthető a szorzás és a műveletet követő összeadás, így a szükséges végrehajtási idő nem nagyobb a szorzáshoz viszonyítva és az eredmény is pontosabb) is képes kezelni, amelyek olyan technológiákhoz elengedhetetlenek, mint a mélytanulás. Az új szuperszámítógépek így várhatóan a mesterséges intelligencia fejlesztésében is szerepet kapnak majd.