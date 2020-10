10 kiló fogyással súlycsoportot váltani: máshol ezért olimpiai arany jár

A világ legkisebb és legkönnyebb fiber lézerfeje új mércét állít fel a lézeres jelöléstechnikában

A FOBA legújabb innovációja már nemcsak a szakkiállításokon tekinthető meg: az alig több mint 20 centiméter hosszú és körülbelül 630 gramm súlyú Titus™ vektorpásztázó lézerfej idén vált elérhetővé a FOBA lézerrendszerek hazai kizárólagos képviseletét ellátó AMSY Jelöléstechnika Kft. kínálatában.

A nagy dolgok kicsiben kezdődnek

Vannak az életben öröknek tűnő igazságok: az ég kék, a fű zöld, a lézeres jelölőfejek beépítése meg összetett és helyigényes feladat. Ez utóbbi számos gyártó céget ösztönzött arra, hogy a fém vagy műanyag alkatrész jelölési műveleteket kisebb méretű és könnyebben integrálható pontütéses, karcoló vagy tintasugaras berendezésekkel végezze el. A méretben és súlyban akár 90%-os csökkenést eredményező és ezzel a más jelölőrendszerekkel egy súlycsoportba kerülő FOBA Titus™ új alkalmazási területeket nyit meg a gépjármű-, a repülőgép- és az elektronikai ipar számára.

Az új 20 és 30 wattos FOBA Y.0200-xs és Y.0300-xs fiber lézeres jelölőrendszerek részeként kifejlesztett lézerfejjel korábban nem tapasztalt rugalmasság érhető el a gyártási integrálhatóság, a használhatóság és a dinamika szempontjából. Már maga a név is árulkodó: a Titus™ elnevezés az angol „tiny tubus”-ból (apró tubus) született. Ilyen kompakt, gyorsan telepíthető, könnyen használható és akár távolról is működtethető jelölőlézer példa nélkülinek számít napjaink gyártástechnológiájában.

A gyorsbilincsekkel a kicsi, kör keresztmetszetű Titus™ jelölőfej könnyen felszerelhető (Forrás: FOBA)

Egyszerű beépíthetőség és kezelhetőség

A kompakt méretnek és a cső alakú kialakításnak, a rögzítő konzollal történő könnyű felszerelésnek és az opcionális, akár tíz méter hosszú fejkábelnek köszönhetően a Titus™ jelölőfej gyártósorok széles körébe integrálható. A hosszú fejkábel révén a készülék beépítési távolsága a vezérlőtől megnövelhető, így az előírt lézervédelmi rendszer költsége is csökkenthető. A rugalmas alkalmazhatóságot tovább növeli a lézersugár opcionálisan válaszható egyenes vagy 90 fokos kilépési szöge, valamint a jelölőmező méretének az alkalmazási követelményekhez történő igazítási lehetősége.

Mindezek révén a telepítéshez szükséges idő akár 90 százalékkal is csökkenthető egyéb lézerjelölőkhöz képest. A fókusz meghatározását, valamint az alkalmazás beállítását jelentősen felgyorsítja a beépített pilot lézer- és fókuszkereső. Mindezen tulajdonságok a mindennapi munkában is kifizetődnek, de termékváltáskor valósággal aranyat érnek, amikor a gyakran rendkívül összetett gyártósorokat határidőre kell átállítani. A rugalmasan és egyszerűen működtethető Titus™ jelölőfej a legkülönfélébb anyagok, beleértve a műanyagok és a fémek, kiváló minőségben, az anyagtól függően másodpercenként akár 2 000 karakteres sebességben történő jelölésére alkalmas.

Kicsi és sokoldalú: a FOBA Y.0200-xs és Y.0300-xs fiber lézeres jelölőrendszerek részeként kifejlesztett Titus™ vektorpásztázó lézerfej nem sokkal nagyobb, mint egy toll (Forrás: FOBA)

Az új lézerfej nemcsak a konstrukciós előnyökből, hanem a szoftveres támogatásból is jelesre vizsgázott. A rendszerhez a FOBA mindhárom felhasználói felülete használható. A FOBA Draw mozgásban lévő termékek jelölését, önálló szigetüzemű működtetést, a FOBA MarkUS hálózati távvezérlést lehetővé tevő felhasználói felületek mellett újdonságként a FOBA Go szoftver is elérhetővé vált, amellyel a távoli hozzáférés és működtetés bármilyen számítógépről, érintőképernyőről, tabletről vagy egyéb mobil eszközről megoldható. A szoftver minden általánosan elterjedt ipari kommunikációs protokollt (TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, a jövőben EtherCAT és OPC UA is) támogat.

Új fegyver a fokozódó költségnyomás ellen

A jelölőfej szükség esetén akár egyetlen perc alatt kiszerelhető, ami a porvédett lencsével együtt a végletekig leegyszerűsíti a karbantartást. A jelölőfej könnyű beigazítását, illetve újrapozicionálását gyorsbilincsek segítik. Az alacsony szervizigényt a kopóalkatrészek nagyon kis száma is elősegíti. Az IP65 vagy IP69 védettségi fokozat még zord gyártási körülmények között is kellő védelmet nyújt a por és a nedvesség ellen.

A Titus™ jelölőfej 0 és 90°-os lézeriránnyal, három vagy tíz méter hosszú fejkábellel kapható, így maximálisan a gyártási körülményekhez igazítható (Forrás: FOBA)

Az AMSY Jelöléstechnika Kft. kizárólagos magyarországi forgalmazója az amerikai VIDEOJET Technologies Inc. termékeinek, a német LOGOPAK adatcímkézőknek, a MARKATOR pontütéses és karcoló jelölőknek, a FOBA lézeres alkatrészjelölő készülékeknek és komplett állomásoknak, az amerikai PRIMERA színes címkenyomtatóknak és néhány egyéb speciális jelölőkészüléknek. Az AMSY Jelöléstechnika Kft. beszállítója, illetve stratégiai partnere több mint 200, hazánkban gyártóbázissal rendelkező nemzetközi tulajdonú cégen túl csaknem 600 hazai mikro-, kis- és nagyvállalatnak, köztük gyártó és feldolgozó cégeknek, akikkel együtt a gyártási folyamataik hatékonyságának és minőségének folyamatos javítására törekszenek.

„A fiber lézertechnika térhódítása egyre jelentősebb a jelöléstechnikában, a fém alkatrészekre történő lézeres jelöléseknél pedig domináns eljárássá vált – jelentette ki Bányai Attila, az AMSY Jelöléstechnika Kft. értékesítési vezetője. – Kisebb teljesítmény mellett nagyobb dinamikát és kiváló minőséget érhetünk el vele, a lézerrendszer kialakítása egyértelműen kompaktabb és egyszerűbb, a léghűtéses megoldás révén pedig nem kell vízhűtéses technológiát kialakítanunk.”

„Ahol csak bemutattuk az új lézerfejet, a könnyű integrálhatóság és kezelhetőség minden ügyfél tetszését elnyerte – tette hozzá Kiss László, az AMSY Jelöléstechnika Kft. marketingmenedzsere. – Ez az új lézergeneráció újradefiniálja a jelöléstechnikára vonatkozó gyártósori kompatibilitást, a telepítés és a használat egyszerűségét, valamint a sebességet, így nagymértékben növeli a termelékenységet és csökkenti a darabköltségeket.”

Molnár László