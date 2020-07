A norelem új monitorkonzolokkal és kiegészítőkkel segíti az üzemi technológiát

Címkék: kijelző norelem normália normáliák

A szabványos gépelemekre specializálódott norelem bemutatta új kompakt monitorkonzoljainak és tartozékainak sorozatát, amelyek garantálják a biztonságot és rugalmasságot a munkaállomások technológiai eszközei számára.

A norelem által kínált kiegészítők között újdonságnak számítanak az irodák és a gyártótér helyoptimalizálására tervezett konzolok, tablettartók és billentyűzettartók. A hőre lágyuló műanyag és az alumínium nagy szilárdságú mixéből készült elemek minden üzemi kijelzőeszköz esetében biztosítják a biztonságot és a rögzítést.

A norelem ipari monitorok és érintőképernyők tartására tervezett három új monitorkonzolja 50 mm-rel rövidebb, mint a korábban kapható modellek, így szűk helyeken történő használatra is ideálisak.

A szériába tartozik egy 10 kg teherbírású és helytakarékossági szempontok szerint megtervezett kompakt monitortartó is. Elérhető egy nehezebb, rezgésbiztos, forgókarimával felszerelt és akár 90 fokos dőlésszögben rögzíthető monitortartó is. Ez utóbbi akár 25 kg súlyterhelést is képes megtartani. norelem új sorozatában megtalálható harmadik monitortartót gömbcsuklóval látták el, ami 60 fokos forgási tartományt tesz lehetővé és 10 kg súlyterhelést képes elviselni.

A norelem új tartókar-sorozatának magassága állítható és 720 mm-ig meghosszabbítható, ami lehetővé teszi a képernyők tetszőleges magasságban vagy szögben történő elhelyezését, ezáltal kényelmesebb és tágasabb környezetet nyújtva.

Az új monitorkonzolok és tartókarok mellett norelem új tablettartói és billentyűzettálcái segítenek a táblagép és a billentyűzet adott helyzetben történő elhelyezésében anélkül, hogy azokat kézzel kellene tartanunk. A tablettartó közvetlenül a monitortartó univerzális karimájához csavarozható, így az üzemterület minden technológiai rendszere összekapcsolható.

»Az új monitorkonzolok és kiegészítők kínálatával lehetőségünk nyílik kényelmet és a biztonságot nyújtani a gépészeti elemek világába» - jelentette ki Marcus Schneck, a norelem ügyvezető igazgatója. »Ahogy haladunk a digitális korszak irányába, egyre jobban megértjük, hogy a gyárak és üzemek már több digitális technológiát igényelnek. Ezért olyan megoldásokra is szükségük van, amivel az információk biztonságosan megjeleníthetők a képernyőn.»

www.norelem.hu